Küresel arenada bütün gözler bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak olan Libya zirvesinde.

Türkiye'nin Rusya ile birlikte ağırlığını koymasıyla 12 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes Avrupa ülkelerini de harekete geçirdi.

Trablus'taki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac'a karşı ayaklanan darbeci General Halife Hafter, 14 Ocak'ta Moskova'daki zirvede ateşkes anlaşmasını imzalamadan kaçmıştı.

Taraflar bugün Berlin'de yeniden buluşuyor. 12 ülkenin devlet başkanları ile BM dahil dört uluslararası örgütün katıldığı Libya zirvesinden Hafter'in bu kez kaçması çok zor.

Zirvede gözler Halife Hafter yanında Türkiye ve Rusya'da da olacak. Eğer ABD'nin patronajındaki Fransa, Suudi Arabistan, Mısır ve BAE destekli Hafter, Berlin'de siyasi çözümün kapılarını aralayan ateşkes anlaşmasını imzalamazsa bundan sonra Libya'nın geleceğinde de bir yeri olamayacaktır.

Gayrimeşru bir darbeciyken siyasi meşruiyet kazanan Hafter, askeri çözümde diretmesi halinde bu kez sadece Türkiye'yi değil Rusya ve İtalya'yı da karşısında göreceğini iyi biliyor. Suriye pratiğinde deneyim kazanan Türkiye, Berlin'de en rahat ve eli en güçlü ülke konumunda.

Hafter'in şansını kullanamaması durumunda Türkiye askeri seçeneği devreye sokacaktır.

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Her açıdan Türkiye'nin şahlanışını simgeleyen Berlin Zirvesi, tarihimizdeki en acı hatıralardan olanda çağrıştırmıyor değil. Osmanlı'nın Kuzey Afrika 'dan çekilmesinin yolunu açan Berlin Konferansı, 13 Temmuz 1878'de Osmanlı İmparatorluğu , Rusya, Büyük Britanya, Almanya, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Fransa arasında imzalanmıştı.Konferansın hedefiardından Osmanlı ileRusya arasında 3 Mart 1878 tarihindeimzalananrevize etmekti.Ne var ki Berlin Anlaşması, Balkan ve Kafkasya'daki toprak kayıplarına ek olarakde simgesi haline geldi.Berlin Anlaşması'nı gerekçe gösteren emperyalist güçler üç yıl sonra harekete geçti.Fransa 1881'de Tunus'u, 1830'da da Cezayir'i; İngiltere 1882'de Mısır ve Sudan'ı; İtalya ise 1885'te bugünkü Eritre ve Cibuti'nin tamamıyla Somali ve Etiyopya'yı kapsayan Osmanlı'nınve 1911'de de Libya'yı işgal etti.

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Unutmayalım kidüşüşünden sonra Batı'nın işgal tehdidi altına giren Akdeniz 'deki Müslüman ülkeler Osmanlı Devleti'nin sağladığı güvenlik kalkanı ile ayakta kalabildi.Kuzey Afrika ve Akdeniz'e hâkim olan Osmanlı İmparatorluğu sayesindesömürgeci Avrupalılardan 1878'deki Berlin Konferansı'na kadar tam dört asır boyunca korunabildi.Libya'nın şahsında bir kez dahaKuzey Afrika ve Akdeniz'dekiMüslüman ülkeleri savunuyor.Tarihin cilvesine bakın kiyeri gibi yeni konferansın yeri de yine Berlin.Geldiğimiz yeni aşamada Türkiye'nin müdahil olmasıyla birlikte sadece Ortadoğu'da değil Doğu Akdeniz sahasında dayavaş yavaş değişmeye başladı.

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