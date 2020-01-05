ABD'nin önceki gün Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Güçleri Komutanı General Kasım Süleymani'ye (63) yönelik düzenlediği suikast sadece Nijerya'dan Hindistan'a, Afganistan ve Yemen'den Körfez'e kadar uzanan coğrafyadaki Şii jeopolitiğinde değil küresel siyasette de depreme yol açtı.

ABD'nin Şiilerin 'ulusal kahraman' olarak gördüğü General Süleymani'ye yönelik infazı İslami rejim için her açıdan bir 11 Eylül saldırısı olarak nitelenebilir.

Birçok analistin de işaret ettiği gibi bu suikasttan sonra Ortadoğu başta olmak üzere Afrika, Güney Asya ve Orta Asya'daki Şii coğrafyası ile Çin, Rusya, Avrupa ve Türkiye ekseninde ABD açısından yeni bir süreç başlayacak.

İran ve ABD arasındaki çatışmaların ana cephesi olan Irak, Suriye ve Lübnan dışındaki alanlarda da kıyasıya bir vekalet savaşına tanıklık edeceğiz.

Haziran ayındaki Hürmüz Boğazı krizi ile eylül ayındaki Aramco saldırısı ve Yemen'deki iç savaşta da gördüğümüz üzere Avrupalı ülkelerle Japonya ABD'nin İran'a yönelik oluşturmaya çalıştığı koalisyonda yer almayacaklarını açıkça dile getirmişti. Haliyle İran'a yönelik savaşta sadece İsrail ve Suudi Arabistan ABD'ye destek veriyor.

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birbiriyle benzeşenanlayışlarına sahip, oldukça yıkıcı olacaktır.uluslararası hukukuhiçe sayıpuluorta öldürmesi, küresel siyaset açısındanda derin bir sorunsala işaret ediyor.Her bakımdan oldukça kaotik bir döneme giriyoruz. Unutmayalım ki ABD'nin İran politikası öyle aniden şekillenmiş değil. Şu anki durumsonucudur.Zira ABD Başkanı Donald Trump iktidara gelir gelmez İran'ı hedef koydu.selefi Barack Obama'nın İran ile 2015'te imzaladığıaçıkladı.İran'a yönelik tarihin en kapsamlıbaşlattı.Irak'ta "kalacaklarını ilan ederekbulduğu her bahaneyle Irak'taki askeri tahkimatınıartırmaya başladı.

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Ne var ki Trump'ın İran stratejisinegibi ülkeler başından beri karşı çıktı ve bu tavırları yeni dönemde de değişmeyecektir.Hatta bırakın Avrupalı müttefikleriİran ile savaşa karşı. Son olarak ABD Kongresi,bir tasarıyı gündemine aldı.Netice itibariyle İran ile savaşmak isteyen Amerikan yönetimi hem içeriden hem dışarıdan ulusal ve küresel düzeyde bir dışlanmayla karşı karşıya.Bu tecritten İran yönetiminin iyi yararlanması lazım gelir. Ancak öyle görünüyor ki bu durum Kasım Süleymani'nin Nijerya, Afganistan, Hindistan, Yemen, Lübnan, Suriye ve Irak'ta oluşturduğuABD hedeflerinefrenlemek yerine daha da tetikleyecektir.Çünkü Tahran'dan yapılan en üst düzeydeki açıklamalar bunu gösteriyor.