Amerikan Foreign Affairs dergisinin Aralık 2025 sayısında "Batı'nın Son Şansı" yazısını kaleme alan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb hem küresel gidişata dair çarpıcı serzenişlerde bulunuyor hem de yakında çıkacak olan 'Güç Üçgeni: Dünya Düzenini Yeniden Dengelemek' adlı kitabının bir bakıma PR'ını yapıyor.
Stubb'ın yazısında 'dünyanın son dört yılda önceki 30 yıldan daha fazla değiştiği' yönündeki çıkışı dikkat çekici. Nitekim dördüncü yılına giren Ukrayna savaşı ile 7 Ekim 2023 ila 10 Ekim 2025 arasında en barbar yönetimlerle sürdürülen Gazze'deki soykırım, Batılı statükoya dayalı küresel dengeleri altüst etti. Tehlikeyi gören ABD şimdi yeni bir rota izlemeye çalışıyor. Amerikan transatlantiğinin yaptığı manevralar en çok da Atlantik'te siyasi dalgalanmalara yol açıyor. Zira ABD'nin yeni rotasından en fazla kadim müttefikleri Avrupa ile Siyonist İsrail rahatsız oluyor.
Çünkü Batı'daki neo-liberal reel kapitalizm ile demokratik ulusal sistemler birer birer çözülüyor. Piyasa uygarlığına dayalı Batılı statüko yerine çok kutupluluğa doğru ilerliyor dünya. Haliyle bazılarının beklediği üçüncü dünya savaşı kopmuyor. Zira büyük aktörler arasındaki rekabet ve hiyerarşik güç mücadelesi II. Soğuk Savaş formunda devam ediyor, edecek.
***Avrupa ve Siyonist İsrail'in çok istediği sıcak savaş ve kaos projeleri ABD'den veto yiyor. En azından ABD artık Çin, Rusya ve Türkiye'nin hinterlandında yeni kaotik projelere prim tanımaktan yana değil. Bu tür stratejiler ABD'nin küresel güç rekabetinde irtifa kaybetmesine yol açıyor.
***Avrupa'da Rusya, Ortadoğu'da Türkiye ve Hint-Pasifik'te ticaret savaşlarında çektiği baltayı gömerek Çin ile yeni bir küresel uzlaşı arayışı içindeki ABD, bütün enerjisini arka bahçesi olarak gördüğü Latin Amerika'ya vermek istiyor. Fakat Venezuela krizinden de görüldüğü üzere yine rahat değil. ABD, mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu arka bahçesinde atacağı hamlelerde dahi Rusya, Türkiye ve Çin'in tepkisini göz ardı edemiyor.