Amerikan Foreign Affairs dergisinin Aralık 2025 sayısında "Batı'nın Son Şansı" yazısını kaleme alan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb hem küresel gidişata dair çarpıcı serzenişlerde bulunuyor hem de yakında çıkacak olan 'Güç Üçgeni: Dünya Düzenini Yeniden Dengelemek' adlı kitabının bir bakıma PR'ını yapıyor.

Stubb'ın yazısında 'dünyanın son dört yılda önceki 30 yıldan daha fazla değiştiği' yönündeki çıkışı dikkat çekici. Nitekim dördüncü yılına giren Ukrayna savaşı ile 7 Ekim 2023 ila 10 Ekim 2025 arasında en barbar yönetimlerle sürdürülen Gazze'deki soykırım, Batılı statükoya dayalı küresel dengeleri altüst etti. Tehlikeyi gören ABD şimdi yeni bir rota izlemeye çalışıyor. Amerikan transatlantiğinin yaptığı manevralar en çok da Atlantik'te siyasi dalgalanmalara yol açıyor. Zira ABD'nin yeni rotasından en fazla kadim müttefikleri Avrupa ile Siyonist İsrail rahatsız oluyor.

Çünkü Batı'daki neo-liberal reel kapitalizm ile demokratik ulusal sistemler birer birer çözülüyor. Piyasa uygarlığına dayalı Batılı statüko yerine çok kutupluluğa doğru ilerliyor dünya. Haliyle bazılarının beklediği üçüncü dünya savaşı kopmuyor. Zira büyük aktörler arasındaki rekabet ve hiyerarşik güç mücadelesi II. Soğuk Savaş formunda devam ediyor, edecek.

***

Avrupa ve Siyonist İsrail'in çok istediği sıcak savaş ve kaos projeleri ABD'den veto yiyor. En azındanyeni kaotik projelere prim tanımaktan yana değil. Bu tür stratejiler ABD'nin küresel güç rekabetinde irtifa kaybetmesine yol açıyor.Dolayısıyla eski dünya temellerinden çatırdıyor. Daha doğrusu ABD kendi eliyle kurduğu eski dünyayı parçalıyor. Demokrasi ve piyasa kapitalizmi konusundaArtık açık bir çatışma yaşanıyor. Ticaret, enerji, teknoloji, bilgi ve askeri ittifaklar Avrupa ile ABD'yi birleştirmekten çokişlevi görüyor.Sıkışan Ukrayna ve Gazze cepheleri üzerinden büyük güçler arasındabitirecek bir dünya savaşının senaryosunu devreye soktu. Fakat umdukları olmadı, olmuyor. Bu nedenleyavaş yavaş aşıldığı bir döneme giriyoruz. Gazze ve Ukrayna barış süreçleri bir bakımave büyük güçler arasındaki yeni uzlaşının pilot uygulaması olarak görülüyor.

***