Rusya'nın savunduğu 'çok kutuplu' dünya düzeniyle 'Çin kutuplu' dünya düzeni arasında sıkışan ABD, hırsını sosyal ve siyasal hiyerarşinin en alt katmanında yer alan göçmenlerden çıkarıyor. Zaten reel kapitalizmdeki çözülüş çok önceden bunun sinyallerini veriyordu.
Fakat neo-liberal piyasa uygarlığının yol açtığı sıkıntılara tepki gösteren kesimlerin iktidara taşıdığı ABD Başkanı Donald Trump ise bu sistematik yangına benzin döküyor.
CIA'nın devşirdiği ve 2021'de ABD'ye getirdiği 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal adlı bir Afgan'ın çarşamba günü Beyaz Saray'a iki blok ötede iki ulusal muhafıza yönelik saldırısı Trump'a aradığı gerekçeyi sundu. Pandora'nın kutusu açıldı.
Günah keçisi ilan ettiği göçmenlere karşı sürek avı başlatan Trump'ın talimatıyla ilk olarak Afgan vatandaşlarının vize başvuruları durduruldu. Ardından ABD'deki bütün Afgan kökenli göçmenlere yönelik kapsamlı soruşturma yapılması kararı alındı.
***Peşinden ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, adını vermediği 19 'yüksek riskli' ülkeden gelen kişileri 'mümkün olan en üst düzeyde' taramak için ek adımlar atılacağını söyledi. Trump ise ABD askerleriyle yaptığı Şükran Günü görüşmesinde "ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için tüm Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım" dedi.
***Zira Trump, mülteci yükünü ABD'deki toplumsal ve ekonomik işlevsizliğin temel nedeni diye gören biri. Ülkesindeki vahim tabloyu şöyle resmediyor... "II. Dünya Savaşı'ndan sonra bile böyle bir şey yaşanmadı. Başarısız okullar, yüksek suç oranı, kentsel çürüme, aşırı kalabalık hastaneler, konut sıkıntısı ve büyük mali açıklar. Örneğin Somali'den gelen yüz binlerce mülteci Minnesota eyaletini tamamen ele geçirmiş. Somalili çeteler sokaklarda 'av' ararken harika halkımız evlerine kapanıyor."