Rusya'nın savunduğu 'çok kutuplu' dünya düzeniyle 'Çin kutuplu' dünya düzeni arasında sıkışan ABD, hırsını sosyal ve siyasal hiyerarşinin en alt katmanında yer alan göçmenlerden çıkarıyor. Zaten reel kapitalizmdeki çözülüş çok önceden bunun sinyallerini veriyordu.

Fakat neo-liberal piyasa uygarlığının yol açtığı sıkıntılara tepki gösteren kesimlerin iktidara taşıdığı ABD Başkanı Donald Trump ise bu sistematik yangına benzin döküyor.

CIA'nın devşirdiği ve 2021'de ABD'ye getirdiği 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal adlı bir Afgan'ın çarşamba günü Beyaz Saray'a iki blok ötede iki ulusal muhafıza yönelik saldırısı Trump'a aradığı gerekçeyi sundu. Pandora'nın kutusu açıldı.

Günah keçisi ilan ettiği göçmenlere karşı sürek avı başlatan Trump'ın talimatıyla ilk olarak Afgan vatandaşlarının vize başvuruları durduruldu. Ardından ABD'deki bütün Afgan kökenli göçmenlere yönelik kapsamlı soruşturma yapılması kararı alındı.

***

Peşinden ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, adını vermediğigelen kişileri 'mümkün olan en üst düzeyde' taramak için ek adımlar atılacağını söyledi. Trump ise ABD askerleriyle yaptığı Şükran Günü görüşmesinde "ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için" dedi.ABD'de 53 milyon yabancı yaşıyor. Öfkeden deliye dönen Trump hemen hepsinigibimahkûm ediyor..."Bunların çoğu sosyal yardım alan, başarısız ülkelerden, hapishanelerden, akıl hastanelerinden, çetelerden veya uyuşturucu kartellerinden gelen kişiler. Vatansever Amerikan vatandaşlarının ödemeleriyle destekleniyorlar."30 bin dolar alan yeşil kart sahibi bir göçmenin ailesi için de devletten ayrıca 50 bin dolar yardım aldığının altını çizen Trump, "Amerikan vatandaşları göçmenlere katlanıyor. Ancak bunu yapmak herkesi yiyip bitiriyor" sözleriyle hayıflanarak da olsakonuşuyor.

***