Batılı ülkeler dünyaya dayattıkları yıkıcı stratejilerinin kurbanı olmaya başladı. Kendileriyle birlikte dünyayı da kaosa sürüklüyorlar. Hâliyle hem küresel hegemonyaları sarsılıyor hem de ulusal iç siyasetlerinde derin bir bölünme yaşanıyor. Batı'nın siyasi terörüne maruz kalan Latin Amerika'dan Ortadoğu ve Afrika'ya, Asya-Pasifik'ten Orta ve Güney Asya ile Doğu Avrupa'ya kadar dünyanın hemen her katmanı köklü bir kaotik süreçten geçiyor.

Bu çalkantılı tablo, istikrar ve güven arayışındaki ülkeleri yeni alternatiflere yöneltiyor. Bu alternatiflerin başında da Türkiye geliyor. Özellikle de Ortadoğu ülkeleri kalıcı bir barış ve istikrar için yüzlerini birer birer Türkiye'ye çeviriyor. Hatta Ortadoğu dışındaki Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar, Kuzey Afrika, Asya Pasifik ve Avrupa bile umudunu Türkiye'ye bağlamış durumda.

Zira Yavuz Sultan Selim'in 1517 Mısır ve Suriye zaferleri sayesinde Afrika ve Ortadoğu'nun sömürgeleştirme ve Hıristiyanlaştırma projelerinden korunmasına yol açan benzer bir tarihsel süreç yeniden gerçekleşiyor. Batılı sömürgecilere karşı Türkiye yine beş asır önceki gibi bir umut, direnç ve istikrar kaynağı olarak yükseliyor.

***

Yavuz'un Mısır ve Suriye seferlerininküresel ve bölgesel siyasette yol açtığı sarsıntıların bir benzerini şu an da yaşıyoruz. Türkiye'nindevreye soktuğu stratejiler, bölgesel dengeleri yeniden kuruyor.AyrıcadeTürkiye hem arabulucu hem oyun kurucurolüyle dikkat çekiyor. Venezuela'danUkrayna'ya, Sudan 'dan Suriye veGazze'ye, Pakistan'dan Mısır ve Libya 'yakadar yayılan alanlarda siyasi, askeri,insani ve ekonomik istikrarın tesisiiçin Türkiye'nin varlığına ihtiyaç duyuluyor.Bu nedenle sorunların çözümü vegüvenilir bir gelecek için hemen herkesKuşku yok ki Türkiye'ye yönelik teveccühün nedeni ülkemizin sahip olduğu hasletler yanındada kaynaklanıyor. Zira Batı'nın güvenlik garantilerine, savunma anlaşmalarına ve askeri işbirliklerine, şu an derin bir beka kaygısına sürüklenmiş durumda.

***

Zira mevcut Batılı statükonun emperyal yapısı,zirvesinde de dile getirdiği gibi küresel çaptakikonumunda. Hâliyle hegemonyaları sarsılan Batı ve taşeronlarının izlediği kaotik stratejiler birçok ülkeyi,bulma arayışına itiyor. Üstelik Türkiye'nin emperyal merkezlere karşı verdiği mücadelede elde ettiği siyasi ve askeri başarılar, ülkemize yönelik teveccühü daha da artırıyor.Dolayısıyla Batı'nın azalan küresel hegemonyasını koruma çabalarının bölgesel çalkantı ve krizleri artırdığı bir dönemde en güvenilir limanlardan biri olarak öne çıkan Türkiye sadece Ortadoğu, Körfez, Afrika ve Asya ülkeleri için değilBu bağlamda Türkiye askeri, siyasi ve teknolojik çözümlerin kaynağı, büyük altyapı ve enerji projelerinin ortağı,olarak öne çıkıyor. Kendi savunma yeteneklerini güçlendirmek veizlemek isteyen ülkeler yüzünü Türkiye'ye çeviriyor.Çünkü Türkiye dünya çapındaki güç rekabetinin yol açtığı sorunlaraolarak görülüyor ve takdir ediliyor. Bu nedenle de herkes Türkiye ile kalıcı stratejik ilişkiler kurma ve var olan ilişkilerini de geliştirme arayışı içinde. Bir bakıma Türkiye, jeopolitik anlamda her açıdan küresel trend konumunda.