25 Kasım 2025, Salı

Yeni küresel trend
Batılı ülkeler dünyaya dayattıkları yıkıcı stratejilerinin kurbanı olmaya başladı. Kendileriyle birlikte dünyayı da kaosa sürüklüyorlar. Hâliyle hem küresel hegemonyaları sarsılıyor hem de ulusal iç siyasetlerinde derin bir bölünme yaşanıyor. Batı'nın siyasi terörüne maruz kalan Latin Amerika'dan Ortadoğu ve Afrika'ya, Asya-Pasifik'ten Orta ve Güney Asya ile Doğu Avrupa'ya kadar dünyanın hemen her katmanı köklü bir kaotik süreçten geçiyor.
Bu çalkantılı tablo, istikrar ve güven arayışındaki ülkeleri yeni alternatiflere yöneltiyor. Bu alternatiflerin başında da Türkiye geliyor. Özellikle de Ortadoğu ülkeleri kalıcı bir barış ve istikrar için yüzlerini birer birer Türkiye'ye çeviriyor. Hatta Ortadoğu dışındaki Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar, Kuzey Afrika, Asya Pasifik ve Avrupa bile umudunu Türkiye'ye bağlamış durumda.
Zira Yavuz Sultan Selim'in 1517 Mısır ve Suriye zaferleri sayesinde Afrika ve Ortadoğu'nun sömürgeleştirme ve Hıristiyanlaştırma projelerinden korunmasına yol açan benzer bir tarihsel süreç yeniden gerçekleşiyor. Batılı sömürgecilere karşı Türkiye yine beş asır önceki gibi bir umut, direnç ve istikrar kaynağı olarak yükseliyor.

***

Yavuz'un Mısır ve Suriye seferlerinin beş asır önce küresel ve bölgesel siyasette yol açtığı sarsıntıların bir benzerini şu an da yaşıyoruz. Türkiye'nin Libya, Somali, Sudan, Karabağ, Suriye ve Gazze'de devreye soktuğu stratejiler, bölgesel dengeleri yeniden kuruyor.
Ayrıca küresel güç rekabetine sahne olan cephelerde de Türkiye hem arabulucu hem oyun kurucu rolüyle dikkat çekiyor. Venezuela'dan Ukrayna'ya, Sudan'dan Suriye ve Gazze'ye, Pakistan'dan Mısır ve Libya'ya kadar yayılan alanlarda siyasi, askeri, insani ve ekonomik istikrarın tesisi için Türkiye'nin varlığına ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle sorunların çözümü ve güvenilir bir gelecek için hemen herkes Türkiye'nin kapısını çalıyor.
Kuşku yok ki Türkiye'ye yönelik teveccühün nedeni ülkemizin sahip olduğu hasletler yanında reel politik zorunluluklardan da kaynaklanıyor. Zira Batı'nın güvenlik garantilerine, savunma anlaşmalarına ve askeri işbirliklerine bağımlı ülkeler, şu an derin bir beka kaygısına sürüklenmiş durumda.

***

Zira mevcut Batılı statükonun emperyal yapısı, Sayın Erdoğan'ın G20 zirvesinde de dile getirdiği gibi küresel çaptaki kargaşa ve adaletsizliğin lokomotifi konumunda. Hâliyle hegemonyaları sarsılan Batı ve taşeronlarının izlediği kaotik stratejiler birçok ülkeyi, Türkiye gibi güvenilir müttefikler bulma arayışına itiyor. Üstelik Türkiye'nin emperyal merkezlere karşı verdiği mücadelede elde ettiği siyasi ve askeri başarılar, ülkemize yönelik teveccühü daha da artırıyor.
Dolayısıyla Batı'nın azalan küresel hegemonyasını koruma çabalarının bölgesel çalkantı ve krizleri artırdığı bir dönemde en güvenilir limanlardan biri olarak öne çıkan Türkiye sadece Ortadoğu, Körfez, Afrika ve Asya ülkeleri için değil bizzat ABD ve Avrupa tarafından bile can simidi olarak görülüyor.
Bu bağlamda Türkiye askeri, siyasi ve teknolojik çözümlerin kaynağı, büyük altyapı ve enerji projelerinin ortağı, bölgesel ve küresel stratejilerin ise oyun kurucusu olarak öne çıkıyor. Kendi savunma yeteneklerini güçlendirmek ve çok vektörlü bir strateji izlemek isteyen ülkeler yüzünü Türkiye'ye çeviriyor.
Çünkü Türkiye dünya çapındaki güç rekabetinin yol açtığı sorunlara alternatif çözümler sunabilen kilit bir aktör olarak görülüyor ve takdir ediliyor. Bu nedenle de herkes Türkiye ile kalıcı stratejik ilişkiler kurma ve var olan ilişkilerini de geliştirme arayışı içinde. Bir bakıma Türkiye, jeopolitik anlamda her açıdan küresel trend konumunda.

