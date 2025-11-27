Rusya ve ABD arasındaki 28 maddelik Ukrayna barış taslağı her açıdan Avrupa için sonun başlangıcını simgeliyor. Avrupa ülkeleriyle Ukrayna, Cenevre'de ABD ile buluşarak yeni bir taslak hazırladı. ABD Başkanı Donald Trump, kendi barış taslağını kabul etmesi için Kiev'e 27 Kasım'ı (bugün) işaret etmişti. Cenevre'deki görüşmelerden sonra "Bizim için son bir tarih yok" diyerek Volodimir Zelenski'ye tanıdığı süreyi kaldırdı.

Trump'ın danışmanı Steve Witkoff gelecek hafta Moskova'da Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek. Zelenski cephesi, Rusya ile savaşı sonlandırmayı amaçlayan kalıcı barış anlaşması için ABD ile 'ortak bir anlayışa' varıldığını söylüyor. Rusya ise ilk plandan yana.

Boş durmayan Avrupa ülkeleri Witkoff'un Ukrayna savaşını bitirmeyi amaçlayan 28 maddelik barış planını Kremlin ile koordinasyon içinde hazırladığına dair 5 dakikalık ses kaydını sızdırdı. Ses kaydında, Witkoff'un anlaşma metnini ve bazı toprak taleplerini ABD Başkanı Trump ile nasıl gündeme getirmesi gerektiği konusunda Rus lider Putin'e 'taktiksel rehberlikler' sunduğu ileri sürülüyor.

***

Aslında ses kaydıAvrupa'nın lehine değilaleyhine işleyen bir faktöre dönüştü.Avrupa'nın çaresizliğini ve güçsüzlüğünüortaya koyan ses kayıtları barışmasasındavesayılacağının en somut kanıtı niteliğinde.Nitekim alarma geçen Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere, ABD ve Türkiye'nin katılımıylakurulmasını istiyor. Hatta kararın alındığını ve grubun şimdiden çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. Paris'in bu hamlesigayretinden başka bir anlama gelmiyor elbet.Ancak Türkiye, ABD ve Avrupa'nın bu dezavantajını yaptığı rasyonel karşı hamlelerle kritik kazanımlara dönüştürüyor. Zira Avrupa ve ABD'nin Ukrayna'daki sıkışmışlığı,durumda. Bu da ülkemizin jeopolitik değerini daha da artırıyor. Ayrıca ABD ve Avrupa ülkeleriyle yaşadığımız bazı sorunların çözümünde Ukrayna krizi bize yeni fırsatlar da sunuyor. Ve busağladığı imkânları Ankara birerdönüştürerek göz kamaştırıyor.

***