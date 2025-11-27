Rusya ve ABD arasındaki 28 maddelik Ukrayna barış taslağı her açıdan Avrupa için sonun başlangıcını simgeliyor. Avrupa ülkeleriyle Ukrayna, Cenevre'de ABD ile buluşarak yeni bir taslak hazırladı. ABD Başkanı Donald Trump, kendi barış taslağını kabul etmesi için Kiev'e 27 Kasım'ı (bugün) işaret etmişti. Cenevre'deki görüşmelerden sonra "Bizim için son bir tarih yok" diyerek Volodimir Zelenski'ye tanıdığı süreyi kaldırdı.
Trump'ın danışmanı Steve Witkoff gelecek hafta Moskova'da Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek. Zelenski cephesi, Rusya ile savaşı sonlandırmayı amaçlayan kalıcı barış anlaşması için ABD ile 'ortak bir anlayışa' varıldığını söylüyor. Rusya ise ilk plandan yana.
Boş durmayan Avrupa ülkeleri Witkoff'un Ukrayna savaşını bitirmeyi amaçlayan 28 maddelik barış planını Kremlin ile koordinasyon içinde hazırladığına dair 5 dakikalık ses kaydını sızdırdı. Ses kaydında, Witkoff'un anlaşma metnini ve bazı toprak taleplerini ABD Başkanı Trump ile nasıl gündeme getirmesi gerektiği konusunda Rus lider Putin'e 'taktiksel rehberlikler' sunduğu ileri sürülüyor.
***Aslında ses kaydı bumerang gibi ters tepti. Avrupa'nın lehine değil aleyhine işleyen bir faktöre dönüştü. Avrupa'nın çaresizliğini ve güçsüzlüğünü ortaya koyan ses kayıtları barış masasında Avrupa'nın ve Kiev'in taleplerinin yok sayıldığının ve sayılacağının en somut kanıtı niteliğinde.
***Avrupa'nın Türkiye'ye artan teveccühü her alanda elimizi güçlendiren bir manivela işlevi görüyor. Avrupa ülkelerinde, bölgemizde ve Ortadoğu'da Türkiye karşıtı veya aleyhinde gelişmeler ve tavırlar teker teker ortadan kalkıyor. Daha önce ertelenen ve kulak ardı edilen birçok talebimiz hızla karşılanıyor. Ekonomik ve siyasi ambargolar aniden buharlaşıyor.