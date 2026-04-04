İran savaşı ve Hürmüz krizi daha beşinci haftasında bölgesel ve küresel birçok ezberi bozdu. Daha da bozacak. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı dalgası sivil altyapıya yönelik bombardımanlarla birlikte aynı zamanda insanlığa karşı bir savaşa da dönüşüyor.

Savaşın gidişatı ve küresel bir krize dönüşmesi akla fütürist Roy Amara'nın 1970'lerde dile getirdiği 'aksiyomları' getiriyor. Silikon Vadisi'nin gelecek bilimcisi olarak da bilinen Amara, dünyayı saran inovasyon fırtınası sürecinde "Bir teknolojinin kısa vadeli etkisini abartma ya da uzun vadeli etkisini ise hafife alma eğilimindeyiz. Her iki eğilimde de ölçülü olmak gerekiyor" demişti.

Doğru çıkan öngörüleri nedeniyle fütüristlerin gurusu olarak anılan ve yukarıdaki cümlesi "Amara Yasası" diye literatüre geçen Roy Amara'nın görüşleri, o zamandan beri teknoloji alanının ötesine yayılarak her tür değişimin anlaşılması için işlevsel bir paradigmaya dönüştü.

Bu çerçeveden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına bakarsak enerji krizi, petrokimya arzındaki daralma, gübre tedarik zincirlerindeki aksamalar ile küresel enflasyonun artması gibi kısa vadeli maliyetler yanında uzun vadeli sonuçlarının çok daha derin ve yakıcı olacağını söylemek pek de abartı sayılmamalı.

Unuz vadeli sonuçlar hakkında bazı öngörülerde bulunan Kanadalı stratejist Charli Grahn şu değerlendirmeyi yapıyor: "İran rejimi varlığını sürdürecek. Ancak bu süreçte Arap komşularıyla ilişkileri nesiller boyu gerginleşecek. İran rejimi zayıflamak yerine daha da özgüvenli bir şekilde ortaya çıkabilir. Stratejik güven duygusu güçlenebilir. Özellikle de Batı karşıtı yeni bir genç İranlı nesil ortaya çıkabilir."

Doğrudur Grahn'ın vurguladığı gibi petrol akışı yeniden başlayacak. Piyasalar istikrara kavuşacak. Tedarik zincirleri yeniden aktive edilecek. Ancak bölge çözülmemiş gerilimler, stratejik güvensizlik ve gizli istikrarsızlıkla tanımlanan uzun süreli ve belirsiz bir 'jeopolitik anomi' ile baş başa kalacak.

***