ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarına başlarken bir veya iki haftada sonuca ulaşacaklarını hesap etmişti. Ancak İran savaşında bir ay geride kalırken işler daha da sarpa sardı. İran, ABD'yi Hürmüz Boğazı kozuyla küresel kıskaca alırken İsrail'i de füzelerle sarsmaya devam ediyor.

İran'ın havadan saldırılarına Hizbullah kuzeyden, son olarak Husiler de güneyden destek vermeye başladı.

Böylece üçlü kıskaca alınan İsrail'de halk sirenlerden dolayı başını sığınaklardan çıkaramıyor. Bir aylık sürede İsrail'de tam 78 bin kez sirenler çalmış. Bir bakıma İsrail için çalan sirenler yakında ABD için de çalacak gibi görünüyor. Hatta başlamış bile. ABD'nin içinde bulunduğu durumun vahametini bizzat ABD Başkanı Donald Trump açıkladı.

Önceki gün Florida'da katıldığı Suudi Arabistan destekli yatırım fonunun (FII) açılışında peş peşe itiraflarda bulundu. Önce Tahran'ın çetin ceviz olduğunu söyledi... "İran, Venezuela'dan daha zor. Venezuela'daki askeri operasyonu 45 dakikada bitirdik. Ancak bu seferki daha büyük ve çok daha güçlü" sözleriyle itiraf etti.

Ardından dayangın çıktığı söylenen veilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın dört bir yandan saldırdığını ve bu yüzden geminin bölgeden uzaklaştığını kaydetti. Trump maruz kaldıkları trajediyi şu sözlerle dile getirdi:ve saat 1'di. John bana 'Onlar bize saldırdı' dedi veBuradaydılar, oradaydılar.Her şey bitmişti..."Bu çerçeveden bakınca ABD ve İsrail'in ancak zorlandıkça "barış anlaşması ile kara harekâtı gibi" ilk başlarda hiç akla gelmeyen uç ihtimalleri dile getirdiklerini görüyoruz. Çünkü saldırılar start aldığında ABD ve İsrail için bir kara savaşı en uzak seçenekti. Fakat işler ters gidince en düşünülemez olan strateji giderek en muhtemel olana dönüştü.Bu da bize savaşın rasyonel değil irrasyonel aşamalarla ilerlediğini gösteriyor. Savaşın başlarında bir diğer akla gelmeyen ihtimal ise uzlaşıydı. Şimdi ABD tarafı da İran tarafı da kendi şartlarını masaya sürerek diplomasiye bir şans vermeyi düşünüyor. Bir bakıma her ihtimale açık bir savaş var karşımızda.

