Batılı işgalciler şaşkın şaşkın soruyor? "Herkesi öldürdük, orduyu, donanmayı ve askeri altyapıyı yok ettik. Füze stokları, üretim merkezleri ve rampaları kullanılamaz hale getirdik. Bize karşı kim direniyor? Bize hâlâ karşılık veren İran hangi İran?"

Hemen söyleyelim direnen İran eski İran. Sadece yönetimde 'de facto' olarak bayrak değişimi yapıldı. Zira ABD ve İsrail'in saldırıları sivil ve dini otoriteyi yok edince bayrağı Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) en sert ve en ideolojik kadroları devraldı.

Bu kadroların başında ise İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Kalibaf, eski savunma bakanı ve şimdiki Genelkurmay Başkanı Ahmed Vahidi ile eski İstihbarat Başkanı ve Hüccetül İslam konumundaki din adamı Hüseyin Taeb'den oluşan trio yer alıyor. Üçü de DMO kökenli.

Bu üçlü ülkeyi "Mecma-i Teşhis-i Maslahat-ı Nizam" adlı anayasal kurum eliyle yönetiyor. Yani nizamın maslahatını, düzenin toplumsal ve siyasi yararını teşhis edip koruyan konsey.

Teşhis-i Maslahat-ı Nizam Konseyi'nin başkanlığını öldürülenyapıyor. Dini, askeri ve siyasi otorite arasında sorun çıktığında krizi aşmak içintarafından kurulan Maslahat-ı Nizam Konseyi'ninvar. Aldığı kararlar dini, askeri ve sivil kurumların kararları üzerinde. Bağlayıcılığı var.Ülkenin yararını korumak üzere kurulan bu konseyin üyeleri arasında Sadık Laricani ve Cumhurbaşkanlarıdışında eski cumhurbaşkanlarıeski nükleer müzakereci, eski savunma bakanı, meclis başkanı Ali Hamaney 'in başdanışmanıyüksek yargı başkanıve ulusal güvenlik konseyinin yeni başkanıgibi isimler de yer alıyor.Yani cumhurbaşkanlarından askeri komutanlara, ayetullahlardan akademisyenlere, mühendislerden sivil politikacılara kadar devrimin en kritik isimlerinin bu konseyde bir araya geldiğini görüyoruz. İşte İran'ın dini, askeri ve sivil liderleriyle altyapısı yok edilmesine rağmenbu Maslahat-ı Nizam Konseyi.

