Körfez'deki savaş aslında ABD'nin İran'ı sisteme entegre etme mücadelesi. Bunu savaşmadan da yapabilirdi. Ne var ki İsrail'in provokasyonuna gelen ABD'nin evdeki hesabı çarşıya uymadı. Haliyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi yeniden uzatması tartışmaları tekrar alevlendirdi. Bazı analistler Trump'ın oyalama taktiğine başvurduğu bazıları da ABD'nin bu savaşı kaybettiği kanısında.

Savaştan etkilenen dünya özellikle de Körfez ülkeleri ise bu savaşın gereksiz olduğuna inanıyor. Bu tabloya göre avantaj İran'dan yana. Sivil ve dini otoritenin zayıfladığı ülkede rejime hükmeden Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) içindeki radikal kanat güçlendi.

Üstelik Financial Times gazetesinin, yük takibi şirketi Vortexa'nın verilerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin deniz ablukasını başlatmasından bu yana İran ile bağlantılı en az 34 tankerin Körfez'e giriş ya da çıkış yapmayı başardığı belirtiliyor.

Yani ABD'nin Umman Körfezi'nde oluşturduğu abluka ile İran'ı Hürmüz'e hapsetme stratejisinin de pek başarılı olmadığı anlaşıyor.

***

Dolayısıyla ABD'nin en büyük hatası Tahran'ın buhesap edememesi oldu. Amerikan yönetimi olası bir savaşta önceki 12 Haziran savaşında olduğu gibihesap etti. Oysa İran 28 Şubat'ta başlayan ikinci savaşta sadece İsrail'i değil hem ABD'ninvurdu.İran'ın misilleme kapasitesi göz ardı edildi. ABD'nin Körfez'dekisaf dışı bırakılması ve ABD uçaklarının füzelerle vurulması dengeleri değiştirdi. İran'ınhakkındaki istihbarat yanlış çıktı.ABD ve İsrailçekerken İran'ın sahip olduğu cephanenin hâlâ tükenmediği ortaya çıktı. Ayrıca İran bütün kuşatma ve baskılara rağmen stoklarını ABD ve İsrail'e göre daha hızlı yenileme kabiliyetine de sahip.Bu dasahip olunan üstün silahlar değilolduğu gerçeğini bir kez daha tescilledi.

***

Şimdi önümüzdevar.ABD hızlı bir çözüme ihtiyaç duyuyor.Yarım bir barış da olsa Amerikan tarafıönce ve ekonomik tablo daha da kötüleşmeden İran ile bir uzlaşıya varmak istiyor.Tahran,dayanarak zamana oynuyor.Hürmüz kozuyla ABD üzerindeki iç ve dış baskıyı olabildiğince artırmayı hedefliyor.Bu yolla, ABD ile uygun şartlarda bir anlaşmaya varabileceğini düşünüyor.İsrail ise hiçbir uzlaşıya taraftar değil. Savaşın İran rejimi çökene ve ülke parçalanana kadar devam etmesini istiyor.stratejisiyle hareket ediyor. 'Ele geçen imkânı kullanmazsan kaybedersin' diyerek kaosu olabildiğince derinleştirmeyi öncelikli strateji olarak görüyor.Üç faktörlü savaşta zaman aslında üç aktörün de aleyhine işliyor. ABD ve İran en azındanFakat İsrail için savaş sürse de veya bir anlaşmayla sonuçlansa da sonuç değişmeyecek.Zaten ABD'deki siyasi ve toplumsal hava da bunu gösteriyor. Nitekim Trump kabinesindekigibi savaş yanlısı siyonistler güç kaybederkengibi savaş karşıtı isimler daha fazla öne çıkmaya başladı.Amerikan kamuoyundaki İsrail karşıtlığı giderek büyüyor. Bu eğilim önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hâsılı kelam, siyonistlerizor günler bekliyor.