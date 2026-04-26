Tunuslu şair Ebu el-Kasım el-Şabi, 'Dünyanın Tiranlarına' adlı şiirinde Fransız sömürgecileri 'Diken eken yara biçer' dizesiyle uyarmıştı. Küresel güçlerin anlaşarak dünyayı yeniden dizayn ettiği ve her tarafa yeni dikenler ektiği bir dönemden geçiyoruz. Zira küresel sistem tıkanmış durumda. Bunun en bariz örneğini İran savaşında ve Hürmüz Boğazı krizinde yeniden gördük. Daha önce de Gazze soykırımında çıkmıştı karşımıza küresel çürümüşlük.
Herkes hayal kırıklığı ve umutsuzluk içinde. Zira küresel çok kutupluluğun sancağı haline gelen muhalif güçler küresel değişim ve dönüşümün lokomotifi olma rollerini terk ediyor. Bir bakıma havlu atarak değişimi engelleyen birer takoza dönüşüyorlar.
Rusya ve Çin'in İran savaşındaki pasifliği ve stratejik sessizliği bunu doğruluyor. Venezuela gibi İran'ı da kaderine terk ettiler. Çünkü perde önünde de arkasında da sanıldığı gibi Çin ve Rusya'nın ABD ile kararlı bir mücadelesi yok artık. O dönem kapandı. Yeni bir küresel diktatoryal trio var karşımızda. Asıl şer ekseninin lanse edildiği gibi İran, Kuzey Kore ve Venezuela değil ABD, Rusya ve Çin olduğu anlaşıldı.
***Haliyle yeni ulusal, bölgesel ve küresel hakikatlerimizi bu mihenge göre değerlendirmekte fayda var. Yoksa içine düştüğümüz, düşürüldüğümüz ve düşürüleceğimiz yanılgıların bedeli ağır olur. Çünkü ABD'nin uzattığı elmalı şekeri hemen kabul eden küresel bir Rusya ve Çin sorunumuz var artık. Bu bağlamda küresel çok kutupluluk önündeki en büyük engelin ABD'den çok bizzat Moskova ve Pekin olduğunu kavramakta fayda var.
***Bu politika değişimi, ABD'nin 2026 Ulusal Savunma Stratejisi (NDS) ile 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) belgelerinde de açıkça belirtiliyor zaten. İkinci görev döneminde rakip ülkelerde iç karışıklık ve darbeleri amaçlayan kültürel propaganda ve sivil yardım birimlerini kapatan Trump, ABD'nin artık ulusal çıkarlarından kopuk 'uluslararası davalara' son verdiğini duyurdu. Misyoner bir coşkuyla dünyanın dört bir yanında ulus inşası ve demokrasiyi teşvik etmek yerine ABD'nin ekonomik kaynaklarını halkının çıkarı için kullanacağını açıkladı.