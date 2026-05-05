ABD'nin İran cephesinde Tahran'daki rejimden çok Çin'le mücadele ettiğini unutmamak lazım. Zaten kendileri de bunu defaatle dile getirmekten çekinmiyor. Hâliyle dünyanın Hürmüz krizine odaklandığı bir dönemde gözler perde gerisinde hayata geçirilen diğer büyük planlar üzerinde. Bu kapsamda İran'a yönelik hamlenin temelinde Çin'i Hazar havzası, Orta, Batı ve Güneydoğu Asya ile Hint Okyanusu'ndan kuşatma stratejisi yer alıyor.

6 Aralık 2025'te yayımlanan ABD'nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde de (NSS), 24 Ocak 2026'da yayımlanan ve Pentagon'un asıl beyni olarak nitelenen Elbridge Colby imzalı ABD'nin Yeni Ulusal Savunma Stratejisi'nde de (NDS), asıl hedefin Çin'i her açıdan kuşatmak ve frenlemek olduğu açıkça belirtiliyor zaten. Peki, bu kuşatma nasıl yapılacak?

Teknolojik, ekonomik ve siyasi kuşatmanın en temel koşulu jeopolitik çevrelemedir. Trump Doktrini, Pekin'in çevrelenmesi konusunda biri karadan diğeri denizden iki alana özel önem veriyor. İlki Türk dünyası, ikincisi de Hint Okyanusu.

Bu iki sahadan kuşatmanın başarılı olmasının tek şartı ise İran'ın ele geçirilmesidir. Eğer İran, ABD'nin yeni egemenlik sistemine entegre edilirse o zaman Çin'i Hazar'ın doğusundaki Türk dünyası ve Hürmüz Boğazı'nın açıldığı Hint Okyanusu üzerinden çevrelemek kolaylaşacaktır.Doğu Türkistan'dan Orta Asya , Hazar, Kafkasya ve Türkiye ile Karadeniz'den Avrupa 'ya ulaşanda Orta Asya, İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanandaDolayısıyla Türk dünyası, Hazar ve Kafkasya'dan Çin'in çevrelenmesi projesinin başarıya ulaşması için Hürmüz üzerinden devreye sokulan deniz ablukasının da başarılı olması gerekiyor. Bu bağlamdauygulanacakgirizgâhı olarak görülmeli.Malakka Boğazı adeta Çin'in can damarı. Bu boğaz, Güneydoğu Asya'dadar bir su yolu olması hasebiyle çok kritik bir öneme sahip. Malakka kelimenin her tür anlamıyla Çin için tam birniteliğinde.

Çin'in petrol ticaretinin neredeysearasındaki bu dargeçitten naklediliyor. Küresel deniz ticaretininyapılırken bu ticaretin sadeceyapıldığını unutmayalım. Enerji sevkiyatında davaril petrol geçerkengeçiyor. Malakka her açıdan Hürmüz'den daha kritik bir etkiye sahip.ABD'nin Malakka hazırlığını gören Çin şimdidenteyakkuza geçmiş hâlde. Çünkü ABD'nin Hürmüz'den sonra Malakka Boğazı'nı da abluka altına alması Çin'in ekonomik altyapısını ve fabrikalarını felç edipbırakacaktır.Bu bağlamda ABD'nin son zamanlardaimzalayıp uçuş hakları için baskı yapması vede dikkat çekiyor.Hâsılı kelam, İran savaşı üzerinden devreye sokulanDevamı Malakka ile gelecek. Hâliyle ABD'nin Çin'i kuşatma stratejisi yakın dönemde daha da hızlanarak ve şiddetlenerek devam edecek. Trump'ın dün ilan ettiği Hürmüz içinde bu yeni stratejinin işaret fişeği olarak görmek lazım.