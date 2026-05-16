Çoğu analiste göre ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den eli boş döndü. Ben o kanıda değilim. Uluslararası ilişkilere ideolojik değil de jeopolitik mercekten baktığımızda ABD'nin Çin'i çevreleme politikasının giderek sertleştiğini ve sonuç verdiğini görüyoruz.

1955-75 arasındaki Vietnam tecrübesinden dersler çıkaran ABD, aynı anda Çin ve Rusya'ya karşı savaşa girmeme ve bu iki ülke arasındaki ittifakı bozarak birini yanına çekme stratejisi izlemeye başladı. Zira Çin ve SSCB arasındaki ideolojik ayrışma, karşılıklı revizyonizm suçlamaları, sosyalist blok için liderlik yarışı, 1962'de Hindistan ile olan sınır savaşında SSCB'nin Pekin yerine Yeni Delhi'yi desteklemesi, Küba krizindeki farklı tutumlar ve hepsinden önemlisi de 1969'da Zhenbao'daki sınır çatışmaları, iki Marksist-Leninist ülke arasında ayrışmaları oldukça derinleştirdi.

Bu ayrışmayı gören ABD, daha Vietnam savaşı devam ederken Çin'e yanaştı. 1971'de Tayvan yerine Çin'i BM üyesi yaparak Pekin'e yönelik 'detente/yumuşama' stratejisi izledi ve Çin'i Rusya'ya karşı yanına çekmeyi başardı.

ABD'nin bu hamlesi 1991'de SSCB'nin yıkılmasıyla sonuçlandı. Soğuk Savaş 'tan zaferle çıkan ABD küresel sistemdekonumuna yükseldi. Bu dönemde Washington,devreye soktu. Bu kapsamda ABD, 2001'de Çin'e en çok tercih edilen ülke unvanını bile verdi.Arkasını Çin'e dayayan ABD, 2000'lerde Rusya'yı hedef alan eski Sovyet ülkeleri ve Balkanlar'daki İslam dünyasını hedef alanstratejilerini devreye soktu. Ancak bu politikalar sonuç vermedi. Rusya ve İslam ülkeleriyle uğraşırken arada Çin'in iyice palazlandığını gören ABD, bu kezpolitikasına geçti. Özellikle 2010'lardan sonrave, ABD'deki alarmı üst düzeye çıktı.Rusya ile uzlaşan ABD,sonra da Türkiye ile stratejik ilişiklerini yeniden dizayn etti. Şu anki ana strateji Çin'i çift yönden kuşatmak. SSCB'yi, Çin'i yanına çekerek çökerten ABD şimdi de Rusya ve Türkiye gibi aktörleri yanına çekerek Çin'i dışarıdan kuşatıyor.

Pekin'in Venezuela, İran ve Rusya gibi ülkelerden aldığı ucuz enerji dönemine son veriyor. Bu çerçevedeÇin'e yönelik jeopolitik ve ticari baskıyı daha da artırıyor. ABD, Atlantik'in iki yakasından yapılan sermaye ve teknoloji transferini kısıtlayarak da Çin'i içeriden kuşatıyor.Hâsılı kelam, şu anki dünya tek süper güç konumu sarsılanbir dünya. Bu dünyayı çok kutuplu diye tanımlamak yanlış. Bu dünya en iyimser haliyle ABD'nin kendiniolarak gördüğü bir sisteme veya en kötümser haliyle de ABD'nin koyduğu normları birer birer çiğnediğidiyebileceğimiz bir düzene işaret ediyor.gibi ucuz tedarikçi kapıları kapanan ve ticaret yolları abluka altına alınan Çin'in şimdilik ABD'ye başkaldırması çok zor. Bu bağlamda Çin'i bekleyen üç senaryo var. İlki ABD hegemonyasını tanıyandönüşmek. İkincisiÜçüncüsü deBakalım Pekin hangisine karar verecek?