Enerji ticaretinin can damarı konumundaki Hürmüz'ün kapanmasıyla birlikte İran savaşı, Körfez'deki bölgesel bir çatışmadan bütün dünyayı ilgilendiren bir krize dönüştü. Çoğu analizci ABD'nin kördüğüme dönüşen bu meseleyi çözmede zorlandığını söylüyor.

Doğrudur. Çünkü İran'a yönelik saldırıya sadece ABD ve İsrail karar vermedi. Rusya ve Çin de bu projenin bir parçası. Bu yüzden sonuca ulaşamıyorlar. Buna bir de İran'ın direnci eklenince iş tamamen çığrından çıktı.

Fakat Vietnam'da ABD, Rusya ve Çin arasında oluşan konsensüs bu kez İran'a karşı devrede. Yeni küresel trionun ana hedefi İran ve Hürmüz krizini bir an önce çözmek.

Hatta buna yeni küresel şeytani üçgen veya şeytan üçgeni diyenler de var. Zira Ukrayna ve Venezuela'da da gördüğümüz üzere artık ortak hareket ediyorlar.

Haliyle ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihleri arasındaki Çin ziyaretinden hemen sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'e gitmesi şaşırtıcı değil.

Bu diplomatik hareketlilik akla Henry Kissinger'ın Vietnam'da bataklığa saplanan ABD'yi kurtarmak için 1971 ve 1972 yıllarında Washington, Moskova ve Pekin arasında hayata geçirdiği 'üçgen diplomasi'yi getiriyor.

Bu diplomasinin amacı, ideolojik olarak çatışan SSCB ve Çin arasındaki rekabette denge politikası izleyerekdayanıyordu. Kissinger'ın ideolojik açıdan da kapışan SSCB ve Çin arasında 1969'daki sınır çatışmasından sonra devreye soktuğu ve zaman zaman mekik diplomasi de denilen bu strateji kısa sürede sonuç verdi.1972 yılında Çin'i ziyaret eden, Vietnam'daki savaşın bir an önce bitmesi için Pekin'den yardım istedi. ZiraGüney Vietnam ve Kamboçya'da Amerikan ordusuna büyük kayıplar yaşatıyordu. Düşürülen uçaklardan kurtulan Amerikalı askerler yakalanıp televizyondan dünyaya gösteriliyordu.Amerikan kamuoyu askerlerin eve dönmesi içinBu sırada taraflar arasındaki barış görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.ABD, Pekin ve Moskova'nın onayıyla Vietkong'u (Kuzey Vietnam) barışa razı etmek için nihai muharebe kararı aldı.Tariheolarak geçen saldırılar Nixon'ın emriyle gerçekleşti.tarihleri arasında Kuzey Vietnam'ınbölgelerine 11 gün boyunca binlerce ton bomba bırakıldı. Yoğun insani kayıplarla birlikte kentler yerle bir edildi.

Vietnam savaşının bu en yıkıcı bombardımanı ve katliamları karşısında dünya ayağa kalkarkenSözlü kınama ile yetindiler. Çünkü onlar içindaha önemliydi., 29 Aralık'ta sona eren bombardımandan sonra 8 Ocak'ta Paris'te ABD ile yeniden masaya oturdu. ABD hedefine katliam ve ihanetlerle ulaşmıştı.'te imzalananile ABD bölgeden çekildi. İç savaş iki yıl daha sürdü. Kuzey Vietnam güçleri,Güney Vietnam'ın başkenti Saygon'u ele geçirince savaş sona erdi ve Vietnam komünist rejim altında birleşti.Hâsılı kelam ABD, Rusya ve Çin üçlüsü Vietnam'da devreye soktuklarıdevreye sokuyor.ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik sabah akşamdiye tehditler savurması boşuna değil. Trump'ın çıkışları tarihsel tecrübelere dayanıyor.Haliyleİran yönetiminin bir adım atmadan ve konuşmadan önce iki kez düşünmesi, hain ve katliamcılara fırsat vermemesi gerekiyor.