ABD ile İran arasında giderek güçlenen anlaşma olasılığı daha şimdiden İsrail'de paniğe yol açmış durumda. Bir bakıma önümüzdeki dönemin jeopolitik iklim değişikliğinin en önemli özelliği postsiyonist atmosfer olacak.

İsrail medyası bile olası bir anlaşmanın İran'ın Hürmüz'den geçen enerji ve internet kabloları üzerindeki kontrolünü daha da pekiştireceğini itiraf ediyor. Zira savaş, ABD ve İsrail'in İran'da zayıflatmayı ve yıkmayı hedeflediği rejimi daha çok güçlendirdi. Askeri otorite daha da konsolide olmuş durumda.

Jerusalem Post'tan AJ Jaff, 24 Mayıs 2026 tarihli "İran savaşı değil ama daha tehlikeli bir şeyi kazandı" başlıklı makalesinde, "İslam Cumhuriyeti yenilgiye uğramadı. İran'daki karar mercii, ABD ve İsrail'in tam olarak anlamadığı bir askeri çekirdek birim tarafından veriliyor. Rejimin müzakere masasında eli güçlü" diye yazmış.

Jaff'ın daha kritik tespiti ise bence İran'a yönelik liderliğin yok edilmesininyol açacağı yönündekiitiraf ettiği satırlar. Zira ABD ve İsrail, ruhani lidersuikasta maruz kalması hâlinde meydana çıkacak kurumsal kaosu bertaraf etmek için Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO)düştü.Çünkü 28 Şubat'ta Hamaney ile birlikte birçok üst düzey yönetici öldürüldüğünde rejim ne sarsıldı ne de paniğe kapıldı. Bilakis yıllardır üzerinde çalışılanBu protokole göresistemine geçildi. Önceden her kritik pozisyon için belirlenenhemen boşalan siyasi ve askeri karar mevkilerini doldurmak üzere harekete geçti.DMO'nunyoluyla verdiği askeri mücadeledaha da etkili oldu. Şimdi ise İran sadece Hürmüz'ün üzerinden geçen tankerlerdenve günlük olarakinternet kablolarından da geçiş ücreti talep ediyor. Bu yollavergiye bağlayacak.

