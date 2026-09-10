BETÜL USTA

Dış politika haberciliğinde Türkiye gündemine oturan haberlerin çıktığı organizasyonlardan biri de Türkiye'de yerleşik yabancı misyonların düzenlediği milli gün resepsiyonları… Siyasetten, medyaya; bürokrasiden, sanata; ticaretten, spora çok sayıda alandan Türk ve yabancı isim buralarda bir araya gelir. Bu resepsiyonlar içinde "Ankara'da yılın diplomasi etkinliği" olması beklenenlerden biri de şüphesiz ABD'nin Bağımsızlık Günü kutlamaları… Uzun yıllardır, Ankara'nın en güzel lokasyonlarından birinde yer alan, devasa ve bakımlı bahçesiyle göz dolduran ABD Büyükelçi rezidansında kutlanıyor. Bu yıl ki kutlamalarda da bu gelenek değişmedi.

Ama değişen çok şey vardı…

Esasen ABD Bağımsızlık Günü 4 Temmuz'da… Ankara'da ise bu yıl 9 Eylül'de kutlandı. Geçtiğimiz yıl ise geniş kapsamlı bir kutlama hiç yapılmadı. Daha önceki yıllarda ise program akşam saatlerinde başlayıp, gecenin ilerleyen saatlerinde sona eriyordu. Bu yıl davetliler öğleden sonra rezidansa çağırıldı, program hava kararmadan bitti. 250'nci yıl kutlamaları için Ankara Büyükelçiliği'nin tercihi geçmişe nispeten daha resmi bir format olurken, davetli sayısı da sınırlı tutuldu. Öyle ki davetiyeler alışılmışın aksine tek kişilikti. Büyükelçinin "İran Caddesi"nde bulunan konutunun girişinde resepsiyona katılanlar uzun kuyruklar oluştururdu. Bu yıl davetli sayısının ve etkinlik saatinin de etkisiyle olsa gerek daha sakin bir organizasyon yapıldı.

ORTAMLARA ÇOK ÇIKMAZ…

Büyükelçi Barrack, Ankara-Washington hattında gelişen ilişkiler ışığında diplomasi kulislerinde ismi sık duyulan ancak kendisi az görülen bir figür… Açıklamaları ile zaman zaman iki ülke ilişkilerinin geldiği noktaya ilişkin güçlü mesajlar vererek adından söz ettiren Barrack, değerlendirmelerini basın buluşmaları ya da büyük organizasyonlardaki hitaplar yerine yazılı açıklamalarla kamuoyu ile paylaşmayı tercih ediyor. Bu sebeple olsa gerek, resepsiyonda kaldığı 'çok da uzun olmayan' süre boyunca gözler üzerindeydi.



Etkinlik, bayrak töreniyle başladı, sırasıyla Türkiye ve ABD'nin milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Bu esnada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa sahnedeydi. O sırada katılımcıların dikkatini resmi ve ciddi duruşuyla bilinen Büyükelçi Barrack'ın "çok renkli" çizgili çorapları çekti. Hatta konuklar "bu sene resepsiyondaki en renkli şey bu çoraplar olabilir" esprileri yaptı. Diğer taraftan büyükelçinin elinin üstünde yara bandı da vardı. Sebebini sormaya fırsatımız olmadı ama buradan kendisine "geçmiş olsun" dileklerimizi iletelim.







Gelelim verdiği mesajlara…

Barrack, hitabında büyükannesi ve büyükbabasının ABD'ye gittiği dönemde, kimliklerinde Türk olarak adlandırıldığını hatta dedesinin lakabının "Türk" olduğuna değindi. Şüphesiz bu vurgu, Türkiye'de sempatiyle karşılanacak bir husus. Barrack'ın " Atalarımın Amerika'da yaşamaya başladığı dönemde Mustafa Kemal Atatürk adında bir insan, 600 senedir dünyada önemini sürdüren bir kültürün devamını getirmek, ileriye taşımak için kendine bir amaç koydu" sözleri de tarihten alıntılarla süslediği konuşmasında önemli bir bağlantıydı. Barrack'ın konuşmasında değindiği bir diğer tarihi figür de Sultan Abdülhamit oldu. Barrack, "250 yıl önce Thomas Jefferson Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzalarken, Sultan Abdülhamid Rusya'da Büyük Katerina ile yapılan bir savaşın ardından henüz ülkesine dönüyordu" ifadelerini kullandı. Büyükelçi klasikleşmiş kalıplarla donatılmış bir metni kağıttan okumak yerine; ülkesiyle Türkiye arasında tarihi köprüler kurmaya yönelik bir konuşma yaptı. Elbette bu hitabın üzerinde çalışılmış, her detay incelikle işlenmiş. ABD milli gününde hem ABD sisteminin kodlarının hem de Türk milleti için değerli isimlerin zikredilmesi başarılı bir iletişim yöntemiydi.



RESEPSİYON'DAN KÜLLİYEYE

Barrack, büyükelçilik görevinin yanında ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilciliği görevini de yürütüyor. Bu kapsamda Barrack'ın gerek Türkiye gerek bölge ülkelerinde üst düzey isimlerle temas kurması şaşırtıcı olmuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile sık sık bir araya gelen Barrack, bu kapsamda son görüşmesini resepsiyondan bir gün önce 8 Eylül'de gerçekleştirdi. Rezidansında çok sayıda üst düzey ismi ağırlayan Barrack'ın akşam saatlerinde adresi ise Beştepe oldu. Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmeye ilişkin paylaşılan karede ise organizasyon vesilesiyle yakasına taktığı ABD bayrağı renklerindeki kurdele gözden kaçmadı.