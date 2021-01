OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Bizim meslek zor ve bir o kadar da meşakkatlidir. Haber kaynaklarınızla ilişki yürütmek kadar o ilişkiyi uzun süreli kılmak sizin çabanıza bağlı.

Bürokrasi, iş, sanat, spor, yaşam, şehir bunu uzun bir liste haline getirebilirsiniz.

İçeriği ne olursa olsun kaynak hep insandır.

Siz haberciyseniz dersinize iyi çalışmış olmalısınız.

Aksi halde futbol tabiri ile ofsayta düşme olasılığınız çok yüksektir. Ya da hiç fark edemediğiniz bir faula maruz kalabilirsiniz.

İyi çalışmışlık bir hukukça kadar konu hakimiyeti ve hızlı karar vermelisiniz. İyi bir öngörü...

Aksi halde haber, habercinin önünden akıp gider.

Tüm vasıflardan bir nebze ortaya karışık haliniz olmalı. Tüm bunlara rağmen yönetmek zorunda olduğunuz ilişkiler yumağı... İyi gazeteci olmanın ötesinde güvenilir olmaktır esas temel.

Zor ve meşakkatli demiştiler...

Özveri, sabır, sadakat, çok çalışmak gibi vasıflara iyi eğitimin ötesini eklemeli.

Farkındalığını farkınla ortaya koymalı.

İşte bizim mesleğin zorlukları kadar hayata tutunma tarafı da çabasıdır.

Unutulmuşluktur habercinin bitişi...

Her sürecin ve yaşanmışlığın kendi kahramanları vardır. Ama haberci her sürecin kahramanıdır. Çünkü tüm yaşanmışlığın içindeki baş aktördür haberci.

Tıpkı pandemi sürecinde olduğu gibi...

Biz haberciler hemen her yaşanmışlığın içinde başroldeyizdir.

Hani 'görünmez kahramanlar' deriz ya. İşte o cinsten.

Evet benim meslektaşlarımda pandemi sürecinin 'görünmez kahramanları' ...

Kovid-19 sürecinin tüm evresinde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gecesini gündüzüne katmıştır. Mesai mefhumu gözetmemiştir. Hiç bir tehlikeyi haberi ulaştırmanın önüne koymamıştır.

Bu süreçte hayatını kaybeden onlarca meslektaşımız olmuştur.

Manşetlere imza atan habercinin ölümü tek sütuna manşet olmuştur.

Çoğu zaman haber bile olmamıştır. Sesiz sedasız bu dünyadan göçüp gitmiştir.

İşte bizi yıkan da bu unutulmuşluk oluyor. Afette, savaşta haberin olduğu her yerde bir haberci vardır.

Habere ulaşmanın bedeli ağırdır bizim için. Sizin bir kaç dakika ya da bir kaç sütunda görüp geçtiğiniz o haber için ağır bedeller ödenmiştir.

Sizin haber alma hakkınız için biz yeri geldiğinde yaşam hakkımızdan vazgeçiyoruz. Bu konuya niye mi değindim. Dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü... Haberci hatırlanınca mutlu olur.

Kovid-19 un zorlu tedavi sürecinde bir çok meslektaşım bu illetle mücadele etti. Hayata tutunamayanlara rahmet olsun.

Pandemi sürecinin görünmez tüm kahramanlarına selam olsun.

Benim meslektaşlarımın kahramanlıklarını da bilin istedim.