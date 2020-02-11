HAZAL ATEŞ

Başkent Sevgililer Günü'ne hazır… Tunalı, Sakarya, alışveriş merkezleri gül, zambak, sümbül, nergis kokuyor. Melek Mosso, Serdar Ortaç, Göksel, İncesaz, Buray, Sıla, Tuğçe Kandemir, Berkay 14 Şubat'ta Ankara'da dinleyicileriyle buluşuyor. Ebru Gündeş 15 Şubat'ta, "Bir nefes ki aşk sana benzer" şarkısıyla sevdiğim sanatçılar listesinin başında yer alan Koray Avcı Çarşamba-Perşembe günü sahne alıyor… Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi de 18 Şubat'ta "Aşkın Dramatik Halleri" konserine ev sahipliği yapacak. Grand Prx'li soprano Mine Kurtoğlu ile büyük bas Tuncay Kurtoğlu operalardan önemli aşk aryaları seslendirecek. Melahat İsmailova da piyanosu ile zengin programa eşlik edecek. Programda Verdi, Puccini, Çaykovski, Bizet, Mascagni, Saygun, Ada ve Tura'nın eserleri yer alıyor…



"Saint Valentine's Day, ithal gün" tartışmalarını boş verin, sevdiğinize şöyle içinizden gelerek "iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın" deyin emi! Fransız yazar Victor Hugo, Juliette Drouot'a âşık olduğu günü "Gözlerin gözlerime ilk kez değdiğinde, yüreğinden yüreğime bir ışık aktı ve doğan şafak harabeyi aydınlattı" diye kaydediyor not defterine. Hugo, yaklaşık iki yüzyıl önce sevgilisine elli yıl boyunca üç yüzün üzerinde aşk mektubu yazıyor... Onlarca karatlık bir elmas mı böyle büyük bir aşk mı?



"Kaç Yazar" şiirimle güzel bir 14 Şubat Sevgililer Günü diliyorum… "Bu kadar ikiyüzlülük, aç gözlülük, yalakalık, sahtekârlık kokan kalabalıkta katıksız, hesapsız, dümdüz, suratsız bir adamı sevdim/Gözlerinde koca bir hayat, dibine kadar yaşanmış yıllar, hüzünle karışık huzuru buldum/ Aldığım nefeste bile temkinliyken, onda korkmadan kayboldum/Sesini duyduğumda cennette, haber gelmediğinde cehennemdeyim/İsmi gece yastığımın altında, kalktığımda fısıltıyla kalbimde/Göğün mavisi, çayırın yeşili, dalganın sesi, bir bebeğin gülüşü onla paylaşınca güzel…/Akıl tutulmuş, yürek laf dinlemez olmuş/ Ruhumu saran sevda türküsü/ Okumuşum yazmışım kaç yazar/ Gönül anahtarımı avuçlarına bırakmışım geri de istemiyorum." Sevgi dolu bir yaşam dileğiyle…