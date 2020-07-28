HAZAL ATEŞ

Aşkın, güzelliğin, saflığın sembolü, gönüllerin yedivereni... Parfüm, sabun, losyon, kremlerin vazgeçilmezi.

Dini seremonilerin cennet çiçeği, meleklerin sevdiği koku! Kâbe'nin siyah örtüsü her yıl gülsuyu ile kokulandırılır, yağ lambalarında gül yağı yanar.

Hz. Ali ölüm döşeğindeyken Selman-ı Farisi'den bir buket gül ister ve onları kokladıktan sonra ruhunu teslim eder. Mesnevi'de ne çok söz edilir güllerden.

Mevlana, "Gül, dünyaya cennetin bahçıvanları tarafından ruhun gözünü ve aklını güçlendirmek için gönderilmiştir" der.

Hz. İbrahim ateşe atıldığında etrafının güllerle süslü havuza dönüştüğüne inanılır.

Fatih Sultan Mehmet portresinde gül koklarken, Babil'in Asma Bahçeleri de rengârenk gülleriyle bilinir. Yüzyıllardır gül kokusunun kalbi temizlediğine, ruhu güçlendirdiğine inanılır.

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Büyük hekim İbn-Sina gül kokusunun kalp ve beyin üzerindeki etkisine dikkat çeker; "Harika kokusundan dolayı, gül ruha hitap eder. Sakinleştirici etkisinden ötürü bayılmayı önler ve kalp çarpıntılarında çok etkilidir." O yıllarda havanda dövülen gül tozları banyodan sonra vücut ıslakken ense, göğüsler, bileklere sürülür.

Hem vücut güzel kokar hem de ruha iyi geldiğine inanılır. Dünyada 200'e yakın, Türkiye'de de Isparta (Rosa Damascena), misk, bohça, okka başta olmak üzere 45 gül türü bulunuyor. Katmerliler, yalınkatlar, yılda bir açanlar ve pek çok kez açan yediverenler. Türkiye'nin ilk yerli kesme gülü de Ankara'da yetişiyor artık. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz ve öğrencileri bir ilke imza attı. Türkiye'de doğada bulunan hem de Kolombiya, Brezilya başta olmak üzere birçok ülkeden getirilen güller çiftleştirildi.

Altı yıllık çalışmanın sonunda 20 çeşit ilk yerli kesme gül geliştirildi. "Üçünü tescile gönderdik. Süs bitkileri ve kesme güllerde dünyanın en iyisi Hollanda'dan ilk teklifi aldık. Önceliğimiz yerli pazar, geliştirdiğimiz gülleri kısa zamanda Hollanda'ya pazarlayacağız" diyen Soner Hocam ve ekibini tebrik ediyorum.

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Yüzyıllardır şarkılara, şiirlere, kitaplara konu olan güller.ne de güzel söylemiş; "Sanmayasın ki; aşk akıl işidir.ki her gönlün mürşididir. Kimini kokusuyla şad eder, kimini de dikeniyle irşâd eder." Âşık Veysel de, "Derdim bana derman imiş bilmedim/ Hiç bir zaman gül dikensiz olamaz/Gülü yetiştirir dikenli çalı/ Arı her çiçekten yapıyor balı/Kişi sabır ile bulur kemali/ Sabretmeyen maksudunu bulamaz" der. Ne mutlu yaşamı gönlü gül bahçesi olan insanlarla dolu olana. Boyna takılan pırlanta bir gerdandan daha kıymetlidir gülün kokusu. Hayattayken sevdiklerinize mutlaka biremi!Güzel bir bayram diliyorum.