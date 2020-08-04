HAZAL ATEŞ

Kalem deyip geçmeyin! "Dünyada iki büyük kuvvet vardır; birisi kılıç, diğeri kalemdir. Kılıç er geç kalem kuvvetine mağlup olur" der Napolyon.

Kalemin güçlü olduğu yerde dil lal olurmuş.

İnsan yaşam kalemini başkasının tutmasına izin vermediği kadar özgürdür. Pir Sultan Abdal'ın "Kul olayım kalem tutan ellere/Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle/ Şekerler ezeyim şirin dillere/Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle" dizelerini ne de çok severim. Yine Leman Sam'ın her dinlediğimde gözlerimin doldurduğu "Tuttuğum kalem olsa, yüreğinin elleri/Bir defa yazsa bebeğim, bebeğim" şarkısı…

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Şiir de kalem, kağıt ister. Ankaralı ya da bu kentte uzun yıllarını geçiren şairlerimizden söz etmek istiyorum bugün. Cahit Külebi, Ceyhun Atuf Kansu, Ali Yüce, Tahsin Saraç, Mehmet Aydın, Mehmet Arif, Osman Bolulu, Gülten Akın, Ali Püsküllüoğlu, Metin Altınok, Hüseyin Atabaş, Ahmet Telli, Zerrin Taşpınar, Behçet Aysan, Özgen Seçkin aklıma ilk gelen isimler.

Özgen Seçkin lise sıralarında edebiyatı, şiiri sevdiren değerli hocamdır aynı zamanda.

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