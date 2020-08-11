HAZAL ATEŞ

Sevdanın gökyüzüne kanatlanmış hali, doğanın susmayan neşeli cıvıltısı. Kalbimize tünemiş onlarcası; Keklik, güvercin, turna, yalıçapkını, sülün, kumru, saksağan, gökkuzgunu, şahin, sığırcık, mor tepeli orman perisi. Türkülerin vazgeçilmezi… Turna baharın, yazın habercisi. Sevgiliyle aradaki engeli anlatan dağ, taş turna ile yol eylenir, geçirilir. Uçup gitmesi ayrılığı anlatır, güzelliğiyle de sevgiliye benzetilir. "Turnam gidersen Mardin'e/Turnam yâre selam söyle/ Karlı dağların ardına/ Turnam yâre selam söyle" ne de yanık bir türküdür. Yüzyıllardır bülbül ile gülün hasreti hiç bitmez… Atatürk'ün en sevdiği şarkıların başında gelir; "Bülbülüm altın kafeste aman/Öter aheste aheste/Ötme bülbül yârim hasta/Ay neyleyim şu gönlüme/ Hasret kaldım sevdiğime.." Karacaoğlan'ın, "Bülbüle söyleyin dalına konsun/Bizi böyle eden Allah'tan bulsun/Sabreyle sevdiğim ilkbahar gelsin" ne çok dokunur yüreğe…

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Pablo Neruda'nın dediği gibi ben de "kuşlardan öğrendim tutkulu umudu, kesinliği ve gerçeğin uçuşunu!" Söz kuşlardan açılmışken, Türkiye'de 230 tür yaşam buluyor. Ankara'da bir kuş cenneti, onlarcası da koruma altında. Bunlar arasında beyaz akbaba, gezginci doğan, guguk kuşu, puhu, pelikan, flamingo, kızıl şahin, kulaklı orman baykuşu ve kukumav yer alıyor. Ankara'da doğal tatlı su gölleri, sazlıklar, stepler, kayalıklar baraj gölleri, Tuz Gölü'nün bir kısmı il sınırları içinde bulunduğu için kuşlar için önemli bir yaşam merkezi. Aynı zamanda göç rotası üzerinde. Göç eden kuşları takip için en yaygın yöntem kuş halkalama. Göç rotaları, mola, kışlama, üreme alanları, göç takvimleri bu programlarla öğreniliyor. Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda 84 tür, bin 349 kuş halkalandı.Çalışmalar ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanı Burak Tatar öncülüğünde yürütülüyor. Birçok üniversiteden öğrenciler de istasyon çalışmalarına gönüllü olarak destek sağlıyor. Bu istasyonda 2 ilkbahar ve 2 sonbahar sezonunda yapılan çalışmalarda Ankara'nın önemli bir göç rotası üzerinde bulunduğunu ortaya koyuyor. Arzu Hanım, halkaladıkları bazı kuşların Lübnan'da, İsrail'de bulunmasını heyecanla anlattı" Kuş bilimcilerimizi tebrik ederken, halkalama çalışmalarında da normalleşmenin hızlıca başlamasını diliyorum. Güzel bir hafta dileğiyle…