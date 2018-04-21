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NUR ÇİNTAY
21 Nisan 2018, Cumartesi NUR ÇİNTAY

İstanbul’da denıze girer miydiniz?

Haziranın 8’inde okullar kapanıyor, 15’i bayramın ilk günü, 24’ünde var. Peki deniz siftahını ne zaman yapalım? Eskiden olsa kolay; İstanbul’da sergisi fena imrendiriyor

Aile büyüklerinin anısı bol: Babam da rahmetli kayınvalidem de Boğaz'da yüzermiş. Çengelköy'de, Küçüksu'da, Kandilli'de... Kuzenim Moda'da evden havlusuyla çıkıp pıtı pıtı denize girip döndüğünü çok anlatmıştır.
Benim birkaç kere Suadiye'den Kulüp Reşat'ın oradan kuzenlerimle ufak tekne kiralayıp açılmışlığım var 15'lerimde. Asıl bizim bey, saçları zerre dökülmediği için yaşını çaktırmasa da çocukluğundaki deniz sefalarından yakayı ele veriyor: Suadiye, Bostancı, 'de Süreyya Plajı, oh mis!
Sonrası çoğumuz için İstanbul'un denizinin keyfini sürememe siniri. Anca vapurdan martılara simit atma sınırı. Boğaz hattında, sahil yolunda büyük şamata yapıp imrendiren çocukları saymazsak tabii...
Birkaç yıldır Caddebostan'dan ve her iki yakanın da Boğaz'ından giren eş dost hikâyesi çok gerçi. Bebek'te, Tarabya'da yüzen de var, Anadolu Feneri'ne giden de...
Ben de Anadolu Kavağı'ndan heveslendim evvelki sene ama denizanası değince huylanıp, ıslandığıma pişman oldum. Her yanı deniz olan bir şehirde yaşayıp, üstelik de yıllarca 'de oturup, en yakın denize girmek için yollarına düşmekten kurtulamadım.
Havanın 20 dereceye yaklaştığını gördük bu hafta. 'Siftahı nerede yapacağız'ın zihnimizi de bedenimizi de kurcaladığı dönemdeyiz tam. 24 Haziran'da yapılacak haberiyle de takvimleri güncelledik: 8'inde okullar yaz tatiline giriyor, 14'ü arife, 15-16- 17 Şeker Bayramı, 24'ünde oy kullanacağız. Peki deniz siftahını ne zaman ve nerede yapacağız?
Bir zamanlar nasıl da plansız programsız, canın deniz mi çekti cup şeklinde ilerlermiş hayat! İstanbul nasıl da sayfiye tadında o vakitler, plajlar saymakla bitmiyor. Beyaz Park'tan Altınkum'a ve Haylayf'a, hakikaten yüksek hayat! Fülürye'nin Florya'laşması ertesinden bahsediyoruz!
Eskiden halk Fülürye'ye, fülürye kuşunu dinlemeye gidermiş! Buranın nasıl Florya'ya dönüştüğünü İstanbul'da sergisinin küratörü, Boğaziçi'nden de hocamız olan Prof. Dr. Zafer Toprak anlatsın:
"Plaj modasını İstanbul'a getirenler Rus göçmenler olmuştu. Florya'da sere serpe yarı çıplak denize giren Rus dilberleri kısa sürede İstanbul sekenesinin ilgi odağına dönüştü. Yüzyıllardır denizden kaçan İstanbul halkı bu kez 'Fülürye'ye koştu."
İstanbul'da Deniz Sefası sergisi iki komşu ve akraba mekânda, Pera Müzesi ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde 26 Ağustos'a kadar sürecek. Deniz hamamından plaja tatlı bir nostalji, yaz öncesinde denize susamışken mükemmel bir sergi sefası... Kendinizi mahrum bırakmayın.

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