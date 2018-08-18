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NUR ÇİNTAY
18 Ağustos 2018, Cumartesi NUR ÇİNTAY

Yazın en popüler çiftleri

Yaz demek, aşk meşk ve düğün dernek demek. Gelinliğiyle, siyle, eğlencesiyle... Balayıyla, barışmasıyla, yakışmasıyla... Bu sezonun dilimize dolanan güzel çiftlerine bakalım

EN ŞENLİKLİ DÜĞÜN
Bazı düğünler sanki elâlem için ve de 'adet yerini bulsun' diye yapılıyor gibi kasık olur, gelinle damadın yüzünden 'bitse de gitsek' hali okunur. Bazı çiftlerse esas kendileri o kadar eğlenir ki o neşe ve coşku herkese yansır, düğün bir şenliğe dönüşür. İki sevdiğimiz oyuncu ile 'inki öyle oldu galiba; Antalya Adrasan'da üç günlük bir haftasonu festivali. Cumadan kına gecesiyle başlayan, cumartesi sabahı yoga eğitimiyle ayılınan, gün boyu tatil yapılıp akşama sazlı sözlü düğüne geçilen dört dörtlük bir festival. 'da fotoğrafların toplandığı hashtag de 'cansuerkanweddingfest' zaten! Gelinlik ve damatlığı & 'ninkine benzetenler oldu, Köstendil'in mavi takım elbisesi bunu çağrıştırmış olabilir ama öncesindeki ve sonrasındaki kılık kıyafetler, hal tavır ve bambaşka (Turuncu şort, mavi/beyaz/siyah tişörtler, davul zurna, halay, rock konseri, yalın ayaklık vs)... Cansu Tosun'un kır elbiseleri birbirinden tatlı, 'dan 'ye, 'dan 'ya uzanan güzel davetlilerin başlarındaki çiçekten taçlar ayrı nefaset, yüzler hep gülüyor... Heyecanları daim olsun, neşeleri de birbirlerine düşkünlükleri de hiç bitmesin; bu çiftin tekabül ettiği temenni, tam da bu.

AYRILIK, EVLENDİRİR!
Ayrı olup da nasıl yazın en popüler çiftlerinden olunur? Aslı Enver'le 'a sormak gerek. Çiftin yolları ayırması dış kapının mandallarını bile üzmüştü. Beraberlikleri ilişkilere dair umut veriyordu galiba insanlara. Ama sonra şak diye bitti. Taraflar bu ayrılık üstüne hiç konuşmadı, başkalarıyla da yeni sulara açılmadı. Sonra bir iki kımıldanma oldu. Acun durduk yerde niye "Onlar barışır" desindi? Kesin bir bildiği vardı. Paparazzilerin uğramadığı tatlı bir kafede tesadüfen denk geldiklerimizin üstüne bir evlilik teklifi söylentisi de dolaşmaya başlayınca... Bu iş tamamdır gözüyle bakıyoruz. Ayrılık, bazen tam da sonrasında evlilik getirir. Bekliyoruz hayırlısıyla...

SON FENOMEN DİZİ ÇİFTİ
Dizi çiftleri/aşkları kategorisinde bu yaz rakipleri yok: 'Erkenci Kuş'tan ve . Herkes onları ve Elçin Sangu ikilisiyle kıyaslıyor, haksız da sayılmazlar, bu diziyle Kiralık Aşk arasında çağrışım bol bir kere. Zengin, zeki, güçlü, yakışıklı patron erkeğin karşısında numaracı ama masum bir yanı da olan komik, güzel, mahalleli kız... Tabii en önemli husus da erkeğin tüm bu cazip özelliklerinin önüne çıkan ekstra fit, kaslı, dövmeli, vahşi vücudu! Can Yaman çok seyirlik bir obje; dizi de reytinglerde karşılığını alıyor.

BALAYINDA NİYE VİETNAM?
ile 'da evlenmiş ama düğünü ertelemişti. Gündoğan'daki evlerinin bahçesinde samimi ve şık bir düğün daveti verdiler. Peki Serenler balayına nereye gidiyor? Santorini? Beyaz mimarisiyle maruf diğer bazı Yunan adaları? Maldivler, Seyşeller, Bora Bora adaları? Beyaz kumlarla kaplı başka sahiller? Hayır, Vietnam! Seren Serengil + Yaşar İpek + Fransa'da izdivaç + Bodrum'da 'Beyaz Gece'... Bunların toplamının yolu Vietnam'a nasıl ve niye çıkar? Instagram'ı beslemek için olabilir mi? Yakında Seren'i kucağında sümüklü çocuklarla biraz kirlenmiş görebiliriz, şaşırmayalım ve iyi maceralar dileyelim.

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