Yoksa beni sevmiyor mu!

Bazen çiftler önemli günlerde sevgilerinin somut anlamda gösterilmesini ister. 14 Şubat bunlardan biri... Ama bazı kişiler, popüler günleri önemsemez ve hediye almak istemez. İlişkide derin sorunlara yol açabilecek böyle bir durumda önce hediyenin neden gelmediğini anlamalısınız. 15 Şubat sabahı hediye için ağzınızın tadını bozmayın

Paranın satın almaya gücünün olmadığı, hiçbir baskının yok etmeye yetmediği ve hiçbir güzel şeyin aksini yaşamaya tamamen ikna edemediği, kalpten gelen o güzel duygu sevgi... Sevmek, sevilebilmek. Tüm insanoğlu, bu iki temel duygu için çabalar.

Sevmek, aynı bir ressamın özenle çizdiği bir resim gibi fırçayı çok sıkmadan dikkatle tüm duygularını ona aktararak ortaya konulan bir sanat eseri. Sevilmek, aynı bir ağacın kök salıp, meyveler vermesi gibi coşkulu ve yenileyici.

Eğer sevmeyi öğrenebildiysek içimizde kendiliğinden çiçekler açar. Hayatta her şeyi nedensiz sevmeye başlarsın ve her şey gözüne çok daha güzel görünmeye başlar. Kuşlar, ağaçlar, hayvanlar, insanlar artık her şeyi nedensiz sever ve git gide ruhunuzu zenginleştirirsiniz. Sevgi tüm canlıların içine canlı tohumlar serpiştirir, onu geliştirir ve büyütür. Meyveler vermesini sağlar.

Sevilmek. Sevildiğini hissettiğin an aslında hayatta verilen en güzel armağan. Yaşayan kişilerin kendini çok şanslı hissettiği o güzel duygu. Bazense insanlar ne yaparsa yapsın bir türlü yolları bu duyguyla kesişemez. Sevilmek ancak sevilmek için de çaba gösterildiğinde güzeldir. Yalnızca kendiniz olduğunuz için sevilmek ama aynı bir zanaat öğrenir gibi onun için çabalamayı da asla bırakmayarak.

Özel günler önemli mi? Bu günlerde hediye almak gerekli mi? Bu sevginin ölçüsü mü?

Her ilişkinin dinamiği kendi içinde şekillense de bazı günlerin diğer günlerden farklı olması yani o gün için özenli giyinmek, düşünüp bir şey almış olmak ve ona göre bir şey organize etmek her ilişkinin canlı şekilde ilerlemesine neden olur. Peki bu günlerde illa bir hediye alınmalı mıdır sevginin bir ifade yolu mudur? Evet, hediye almak sevginin ifade yollarından yalnızca biridir. Fakat tek sevgi ifade biçimi bu değildir. Sevgi, şefkat, yakınlık, ilgi, kaliteli zaman diye uzayıp giden bu listede aslında sevdiğiniz kişinin sevgi diline uygun bir şey organize ediyor olmak her şeyden çok daha kıymetli.

Burada sorulması gereken asıl soruysa birlikte olduğunuz kişinin sizin sevgi dilinizi bilip ona göre hareket edip etmediği... En yakın geçirmiş olduğumuz özel gün 14 Şubat... Sevgi dili hediye olan biri eğer bugün herhangi bir hediye veya sürpriz ile karşılaşmadıysa kendisini sevilmemiş ve değersiz hissedebilir. Ve buna da uygun tepki gösterebilir. Bu doğaldır. Eğer ki partneri onun sevgi dilini anlamayıp bugünü önemsemezse de sorun çıkması çok doğaldır. Ama belki sevgi dili fiziksel temas olan biri bugün hediye gelip gelmemesine değil de partnerinin ona sımsıkı sarılıp sarılmadığını önemseyebilir. Bir sevgi dili birinden daha iyi veya kötü değildir. Sadece doğru sevgi diline doğru müdahale edilebilmelidir.



BİRİSİNİ SEVDİĞİNİZİN KANITLARI

- O kişinin doğru sevgi dilini anlayıp ona o dilde çok değerli ve önemli olduğunu hissettirirsin.

- Partnerinizin mutlu olduğunu gördüğünüzde aynı duyguları yansıtmalı olarak siz de hissedersiniz.

- Partnerinizi düşündüğünüzde hayat enerjinizin arttığını fark edersiniz.

- Partnerinizin en iyi potansiyeline ulaşabilmesi için destek sağlarsınız.

- Partnerinizi uzun süre göremeseniz bile hâlâ çok özler ve çok seversiniz.



BİRİSİ TARAFINDAN SEVİLDİĞİNİZİN KANITLARI

- O kişi yanınızdayken rahat ve güvende hissedersiniz.

- Sen mutlu oldukça onun da çok mutlu olduğunu görürsün.

- Onun sana hissettirdiği duygular kendine olan güven ve enerjini pozitif yönde etkiler.

- Seni hayallerin, tutkuların için yüreklendirdiğini ve yanında olduğunu görürsün.

- Eksik yanlarını bilse bile seni sen olduğun için sevdiğini ve bu eksiklikleri şefkatle kabul ettiğini hissedersin.

- Sevildiğini hissetmenin önkoşulu saygıdır. İçinde saygı olmayan şey sevgi de olamaz. Bundan dolayı sana kararların, hayatın, seçimlerin adına saygı duyar. Yani sana sen olduğun için saygı duyar.

Sevmek ve sevilebilmek işte tam olarak bu.



14 ŞUBAT'TA KIRGINLIK YAŞAYANLARA GÖNÜL ALMAK İÇİN BASİT ÖNERİLER

- Evi bir sinema salonuna çevirip birlikte bir film gecesi düzenleyebilirsiniz.

- Partnerinizin sevdiği yemeklerle hazırladığınız bir sofrada güzel bir yemek yiyebilirsiniz.

- Odasına, kapısına, işyerindeki masasına ona sevginizi ifade eden ufak notlar bırakabilirsiniz.

- Birlikte yeni bir deneyim yaşamak adına bir workshop veya daha önce hiç denemediğiniz bir etkinliğe katılıp yeni anılar biriktirebilirsiniz.

- Ona küçük notları okuyarak bulduğu bir hediye hazırlayabilirsiniz.

- Evde beraber daha önce hiç yapmayı denemediğiniz bir yemeği veya içeceği hazırlayabilirsiniz.



ARMAĞAN KARAKTERİ ORTAYA ÇIKARIR

Hediye seçiminde yapacağınız şey, partnerinizin sizin tanıyıp tanımadığını ortaya çıkarır. Emek verilen hediyeler her zaman ilişkiyi güçlendirir. Mesela partnerinizin neyi sevdiği, nelerden hoşlandığını bir kağıda yazarak işe başlayabilirsiniz. Onun için verdiğiniz her uğraş sizi koşulsuz seven partnerinizi mutlu edecektir. Ona ellerinizle notlar hazırlamak, ellerinizle kolye yapmak veya fotoğraf karelerinizden yaptığınız fotoğraf kolajı ile onun mutluluğu için uğraşmış olmak onu çok mutlu edecektir. Yani bir şey almak yerine ona ellerinizle emek vererek yaptığınız bir şeyin partnerinizi mutlu etme ihtimali çok daha yüksektir. Elbette bu kişiden kişiye değişir. Belki de partneriniz düşünülüp alınan bir kolyeden daha mutlu olabilir. En iyisi aslında her ikisini de yapabilmek. Unutmayın hediye ister pahalı ister ucuz olsun onu değerli kılan şey nasıl sunulduğudur.



HEDİYE ALINMAMIŞSA VARDIR SEBEBİ

Bazen çiftler özellikle önemli günlerde sevgilerinin somut anlamda gösterilmesini isterler. 14 Şubat bunlardan biri... Peki beklediğiniz halde hediye gelmediğinde tepkiniz nasıl olmalı? Öncelikle hediyenin neden gelmediğinin nedenini anlamalısınız. Örneğin kendini başarısız buluyor olabilir, sizi hediye konusunda neyin mutlu edeceğini daha anlayamamış olabilir veya sizin beklentinize uygun bir şey alamayacağına inandığı için küçük bir hediye ile geçiştirmek istemediği için de hediye almamış olabilir. Ve tüm bunların yanı sıra sizin bugünü önemsemediğinizi düşünmüş olabilir. Tüm bunlardan sonra eğer ki nedeninin bunlardan biri olduğuna inanıyorsanız öncelik adımı siz atıp belki kendi hazırladığınız ya da onun mutlu olabileceğini inandığınız bir şeyi hediye ederek ilk adımı siz atabilirsiniz. Ya da bugünü önemsediğinizi ve partnerinizin içinden gelen herhangi bir şeyin sizi mutlu edebileceğini ve bunu birlikte birbirinize sürpriz olacak şekilde hazırlamayı önerebilirsiniz. Bu durum için trip atmak, tepki koymak ilişkinizde sadece iletişiminizi keserek herhangi bir çözüme ulaştırmaz. O yüzden ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için neyi talep edip etmediğiniz konusunda birbirinizi deneyimler aracılığıyla tanımanız gereklidir.