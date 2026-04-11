Dünyanın en ikonik seslerinden Maestro Andrea Bocelli, müzik tarihine damga vuran albümü Romanza'nın 30. yılına özel hazırlanan Romanza 30th Anniversary World Tour kapsamında, 30 Mayıs'ta İstanbul'da olacak.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, Bocelli'nin sahne performansı ve orkestral düzenlemelerle birleşen bütünlüğüyle İstanbul seyircisine unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Bu turne, Andrea Bocelli'nin 1997'de yayımlanan ve dünya çapında 20 milyondan fazla satışla tüm zamanların en çok satan İtalyanca albümü Romanza albümünün 30. yıl dönümünü kutlamak üzere tasarlandı.

Platin ve Diamond sertifikalarıyla taçlanan bu başyapıt, müzik eleştirmenleri tarafından Bocelli'nin kariyerinin en etkileyici eserlerinden biri ve modern klasik müzik repertuarının zamansız bir şaheseri olarak değerlendiriliyor.

Madison Square Garden'dan Hollywood Bowl'a, Piazza San Marco'dan Ernst Happel Stadyumu'na uzanan bu özel yolculukta İstanbul, binlerce yıllık tarihi dokusu ve çok katmanlı müzik geleneğiyle turnenin seçkin duraklarından biri olarak parlıyor. Şehir, Bocelli'nin büyüleyici sahne deneyimiyle birleşerek unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak.

Bocelli, klasik müziğin zarafetini ve çağdaş melodilerin evrensel duygusunu sahneye taşıyan nadir sanatçılardan. İstanbul gecesinde, Con Te Partirò, Vivo per Lei ve Time to Say Goodbye gibi efsanevi eserlerin yanı sıra, Romanza albümünden özenle seçilmiş parçalarla izleyiciyi büyüleyecek bir repertuvar sunacak.



LA CATEDRAL GELİYOR

Arka arkaya çıkardığı şarkılarıyla müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Blok3, şimdi de kariyerinin en iddialı sahne şovlarından biriyle gündeme gelmeye hazırlanıyor. Blok3, 28 Haziran Pazar gecesi İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda La Catedral adını verdiği dev konserle sahneye çıkacak. Müzik dünyasında şimdiden büyük merak uyandıran bu dev organizasyon, yalnızca bir konser değil adeta görsel bir şölene dönüşecek.

Blok3'e sahnede 120 kişilik dev senfoni orkestrası, dans ekipleri ve özel koreografiler eşlik edecek. Işık, sahne ve prodüksiyonu ile uzun süre konuşulacak bu dev etkinlikte müzik, gösteri ve sahne performansı tek bir çatı altında buluşacak. Şimdiden müzik dünyasında büyük yankı uyandıran La Catedral, konser sahnesinde stadyum ölçeğinde gerçekleştirilen en iddialı projelerden biri olmaya aday.



İMKANSIZ İHTİMALLER DİNLEYİCİYLE BULUŞTU

Alternatif pop-rock dünyasına yeni bir soluk getiren Sena Seyrek, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk teklisi İmkansız İhtimaller'i dinleyicilerle buluşturdu. Sadece bir ayrılık değil, kendine dönüş hikâyesi... Müziğini yalnızlık, içsel farkındalık ve dünyayla baş etme temaları üzerine inşa eden Sena Seyrek, ilk çalışmasıyla dinleyicilerini sadece bir ayrılık hikâyesine değil, insanın kendisiyle kurduğu o en derin bağa davet ediyor. Çalışmanın söz ve bestesi Sena Seyrek'in imzasını taşıyor. Yaklaşık dört yıl önce, sanatçının kendi içine kapandığı sessiz bir dönemde piyanoyla buluşmasıyla hayat bulan İmkansız İhtimaller, aslında bir olgunlaşma hikâyesi.

Şarkı, imkansız görünen duyguların hayatın içinde nasıl kök salabildiğini; hüzün, karmaşa ve kabullenişin o ince çizgisini anlatıyor. Sena Seyrek, ilk çıkış şarkısı olarak neden bu şarkıyı seçtiğini şu sözlerle açıklıyor: "Bazı duyguların olgunlaşması ve doğru zamanda dinleyiciyle buluşması gerektiğine inanıyorum. Bu şarkı, hem içsel hikâyemi hem de müzikal yolculuğumun temelini en samimi haliyle temsil ediyor."