Müzik dünyasında her hafta yeni bir 'single' (tekli) görmeye alıştığımız, şarkıların hızla tüketilip unutulduğu bir dönemdeyiz. Emre Altuğ, sektördeki bu genel eğilimin aksine 16 şarkılık dev bir albümle karşımızda: Efsane... Geçtiğimiz hafta ilk bölümü Efsane Bir ile yayınlanan çalışma, günümüzün playlist alışkanlıklarına kapsamlı bir yanıt veriyor. Bu projeyi farklı kılan en önemli detay, albümdeki 16 şarkının birleşerek dev bir kısa filme dönüşmesi.

KALICILIĞI SEÇEN BİR MARATON

Altuğ, sadece bir müzik albümü değil, görselliğiyle de bütünlük arz eden sinematik bir hikaye sunuyor. Farklı tarzlardan oluşan bu geniş repertuvar, müzik dünyasının pek çok usta ismini de bir araya getiriyor. Tek şarkıyla günü kurtarmak yerine, 16 parçalık bir bütünlük sunan sanatçı, dinleyiciye uzun soluklu bir deneyim vaat ediyor. Pop tınılarından modern altyapılara kadar geniş bir yelpazeye sahip olan albüm, müzikseverler için tam bir 'seyirlik' şölen niteliğinde.

SENİ DÜŞÜNDÜM GÜÇLÜ BİR HİT HİKAYESİ

Müzik dünyasında bazı şarkılar vardır; ne büyük PR kampanyalarına ihtiyaç duyar ne de yapay gündemlerle öne çıkar. Kendi yolunu kendi çizer. İşte Seni Düşündüm tam olarak böyle bir iş... Çağla ve Doğu Swag imzası taşıyan bu parça, geçtiğimiz yılın son döneminde yayınlanmasına rağmen etkisini hâlâ sürdürüyor.

Dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkı, günümüz müzik endüstrisinde 'hit' kavramının nasıl değiştiğini de gözler önüne seriyor. Artık dinleyici; şatafatlı reklam kampanyalarından çok, duygusu olan, samimi ve doğru prodüksiyonla hazırlanmış şarkılara yöneliyor. Çağla da tam olarak bu denklemi çözmüş isimlerden biri.

Seni Düşündüm, güçlü bir ekip çalışmasının ürünü. Sözlerde Yılmaz Tatlıses ve Doğu Swag imzası dikkat çekerken, müzik tarafında usta isim Burhan Bayar ile Doğu Swag'in ortaklığı öne çıkıyor. Düzenlemede Berk Arda Büken, mix&mastering'de ise Utku Ünsal gibi sektörün güçlü isimleri yer alıyor.

Bugün geldiğimiz noktada Çağla'nın müzik yolculuğu bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Hit olmak artık gürültüyle değil, doğrulukla mümkün. Reklam bütçeleri olmadan da milyonlara ulaşılabileceğini gösteren Seni Düşündüm, yeni nesil müzik anlayışının güçlü bir temsilcisi. Çağla ise bu oyunun kurallarını sadece öğrenmekle kalmamış, yeniden yazmaya başlamış görünüyor.

POST-PUNK SAHNESİNİN EN GÜÇLÜ SESLERİNDEN DEADLETTER İSTANBUL'A GELİYOR

Yorkshire çıkışlı, Güney Londra merkezli bu altı kişilik grup; The Fall'ın sivri öfkesiyle LCD Soundsystem'ın dengesiz ritimlerini harmanlayarak, karanlık temaları dans edilebilir bir enerjinin içine yerleştiriyor. Doğumlarından beri arkadaş olan grup üyeleri arasındaki içgüdüsel uyum, müziklerine eşsiz bir dinamizm ve hareket kazandırıyor.

So Young Magazine onları "Londra'nın en heyecan verici gruplarından biri" olarak tanımlarken, Steve Lamacq (BBC 6Music) "Genç gruplar neden artık politika hakkında yazmıyor?" sorusuna yanıt olarak Deadletter'ı işaret ediyor. DIY Magazine ise kısaca, "Şu anda en heyecan verici yeni gruplardan biri" yorumunu yapıyor. Squid, Viagra Boys ve Pip Blom gibi isimlere verdikleri destek performanslarıyla dikkat çeken Deadletter, sahnede yoğunluğu ustalıkla yöneten bir grup. Konuşma tonunda ilerleyen bölümlerden, patlayıcı post-punk öfkesine ve durdurulamaz ritimlere geçişleriyle tanınıyorlar. Şarkılarında bürokrasi, kimlik kaybı ve modern tüketim kültürü gibi temaları ele alıyorlar.

Nice Swan Records etiketiyle yayımladıkları Pop Culture Connoisseur single'ı, grubun hem keskin gözlemlerini hem de ironik mizahını ortaya koyuyor. The Guardian, DIY, Loud And Quiet, So Young, Upset Magazine ve Gigwise gibi yayınlar tarafından övgüyle bahsedilen Deadletter; etkileyici sözleri, keskin ritimleri ve karanlık enerjisiyle yeni kuşağın en sahici post-punk temsilcilerinden biri...