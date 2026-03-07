Müzik sektöründe yıllardır önemli çalışmalara imza atan ve besteci ile söz yazarlarının haklarını korumak için faaliyet gösteren MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), bu kez sanatçıların hayatına doğrudan dokunan çok değerli bir adım attı.

Sektördeki bir sanatçı dostumdan öğrendiğim bilgi beni gerçekten çok mutlu etti. MSG'nin, üyeleri için özel sağlık sigortası uygulamasını hayata geçirdiğini duydum. Müzik dünyasında çoğu zaman konuşulmayan ama aslında çok önemli olan bir konu bu. Çünkü sanatçılar, sahnede alkışlarla karşılanıyor olsa da hayatın gerçekleri herkes için aynı. Sağlık söz konusu olduğunda destek görmek, özellikle sanatçılar için büyük bir güvence anlamına geliyor.







Geçmiş yılları hatırladığımızda, birçok değerli sanatçının sağlık sorunlarıyla mücadele ederken ciddi maddi zorluklar yaşadığını gördük. Tedavi süreçleri, hastane masrafları ve uzun süren sağlık problemleri çoğu zaman sanatçıların omuzlarında ağır bir yük oluşturdu. Bu süreçlerde kimi zaman devlet desteği, kimi zaman da dostlarının yardımları devreye girdi. Ancak kurumsal bir güvence eksikliği her zaman hissediliyordu.

İşte tam bu noktada MSG'nin attığı adım, sektör adına oldukça anlamlı. Üyelere sağlanan özel sağlık sigortası, sanatçıların geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacak önemli bir sosyal destek olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeyi duyduktan sonra MSG Başkanı Ferhat Göçer'i aradım. Kendisine bu konudaki memnuniyetimi özellikle ilettim. Çünkü müzik dünyasında sanatçıların yalnızca eserleriyle değil, yaşam koşullarıyla da ilgilenen bir yaklaşımın gelişmesi son derece değerli.

Sanat üretmek büyük bir emek. Bir şarkının arkasında yılların birikimi, duygular ve hayat deneyimleri var. Bu yüzden müzik sektöründe emeği olan insanların yalnız bırakılmaması, onların sosyal haklarının da düşünülmesi gerekiyor. MSG'nin bu girişimi, aslında müzik dünyası için önemli bir mesaj taşıyor: Sanatçının değeri yalnızca sahnede değil, hayatın her alanında korunmalı. Umarım bu adım sektördeki diğer kurumlara da ilham olur. Çünkü güçlü bir müzik endüstrisi, ancak sanatçıların kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda büyüyebilir. Ve Ferhat göçer bana şöyle anlattı:







SANATÇININ DEĞERİ KORUNMALI

"MSG bünyesinde bulunan üyeleri için Grup Sağlık Sigortası, Kritik Hastalıklar ve Hayat Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası ile Seyahat Sigortası yapmaktadır. Grup Sağlık Sigortası kapsamında üyelerimizin telif getirilerine göre farklı içerikleri olan poliçelerimiz bulunmakta. Ameliyat gerektiren yatarak tedavi ve ayakta tedavi gerektiren durumları karşılayan poliçelerimiz üyelerimize uzun yıllardır yapılmaktadır. Sağlık ve sosyal güvencesi olmayan üyelerimiz için sağlık sigortası çok önem arz etmekte. Türkiye'nin her yerinde bulunan en iyi ve en kapsamlı hastanelerde üyelerimize tedavi imkanı sunulmaktadır. Toplamda bin 546 kişiye sağlık sigortası yapıldı. Kritik hastalık gibi durumlarda ödeme alınabilecek Kritik Hastalıklar ve Hayat Sigortası, kalp krizi, kanser, felç gibi 13 önemli hastalığı kapsamaktadır. Toplamda 718 kişiye Kritik Hastalıklar ve Hayat Sigortası yapıldı. Toplamda 633 kişiye Ferdi Kaza Sigortası yapıldı. Seyahat Sigortası, yurt dışı çıkışlarında gidilecek olan ülkedeki sağlıkla ilgili bir ihtiyaç durumunda ülkelerin yapılmasını zorunlu tuttuğu bir sigorta olup, vize başvurularında mutlaka istendiği için kurum olarak bizim de üyelerimize vermiş olduğumuz bir hizmettir. Toplamda 705 kişiye seyahat sigortası yapıldı."







SİZİNLE BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktör Chris Isaak, kırk yılı aşan müzik kariyerinde hem rock'n roll'un altın dönemini yaşatmayı hem de çağdaş müzik sahnesinde kendine özgü bir yer edinmeyi başarmış bir sanatçı. Kalıplara sığmayan, rock'n roll'un çok yönlü, etkileyici ismi Chris Isaak, baştan çıkarıcı sesiyle Türkiye'deki müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Chris Isaak, 2026 yazında üç şehirde gerçekleşecek özel açık hava konserleri ile dinleyicilerini büyüleyecek. Sanatçı; 16 Haziran gecesi İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 18 Haziran gecesi Ankara'da Oran Açık Hava Sahnesi ve 20 Haziran 2026 akşamı da İstanbul'da Harbiye'de hayranlarıyla buluşacak.



EFSANE KARİYER, ZAMANSIZ BİR SES

Platin plak sahibi ve Grammy adayı sanatçı Isaak, kariyeri boyu 13 stüdyo albümü ve 12 hit single yayımladı. Wicked Game, Baby Did a Bad, Bad Thing ve Blue Hotel gibi zamansız parçalarla tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Dijitalde 1.3 milyar toplam dinlenme sayısına ulaştı. Sanatçının müzikleri; Eyes Wide Shut, True Romance, Blue Velvet ve Wild at Heart gibi kült filmlerde yer aldı. Ayrıca David Lynch filmlerindeki unutulmaz performansları The Chris Isaak Show dizisiyle TV dünyasında da başarı kazandı. 2024 yılında sanatçının efsanevi albümü Heart Shaped World'ün 35. yıl dönümünü kutlandı.