Teoman'ın Teoman Şarkıları albümü, Serdar Ortaç N'apimTabiatım Böyle ve Dedublüman Paramparça'dan sonra, Türk pop müziğinin en önemli sanatçı ve şarkıcılarından Cem Adrian'ın sesinden İstanbul'da Sonbahar ile tamamlanmaya devam ediyor. Proje, farklı yorumcuların aynı repertuvara kendi estetik anlayışlarıyla yaklaşmasını sağlayarak zamansız şarkıları yeni kuşaklarla buluşturuyor. Her bir çalışma, orijinal ruhu korurken güncel prodüksiyon diliyle yeniden inşa ediliyor.

Cem Adrian sadece ona özgü ses aralıkları ve buğulu sesiyle, İstanbul'da Sonbahar şarkısını günümüze taşıyor. 25 yıllık bu şarkı, tüm zamanlarda geçerli olduğunu, Cem Adrian'la beraber tekrar kanıtlıyor.

Sanatçının geniş vokal ile ve dramatik yorumu, eserin melankolik dokusunu daha da derinleştirirken modern düzenleme, parçaya farklı bir atmosfer kazandırıyor. Şarkının sonunda konuşan haber spikerleri ise İstanbul'da Sonbahar'ı iliklerimize kadar hissetmemizi sağlıyor ve şarkının dramatik etkisini güçlendiriyor. Bu isimler Türkiye'de sesleri ve haber sunumları ile imza atmış isimler Cem Öğretir, Merve Türkay Habil Ceyhan ve Betül Hakyemez yer aldı.



BİR HAFTADA 'SOLD OUT' OLDU

Yunan müziğinin dünyaya açılan en güçlü seslerinden Konstantinos Argiros'un Harbiye Açıkhava konserinin biletleri, satışa çıkmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde tükendi. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, geçtiğimiz yaz ilk konserini verdiği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 9 Temmuz 2026 akşamı sahnede olacak.

Geçtiğimiz yaz Harbiye'yi sevilen şarkıları ve Yunan ezgileriyle coşturan Konstantinos Argiros'un yoğun talep üzerine aynı gün, aynı yerde organize edilen konserinin biletlerine sevenleri akın etti. Bu özel gecede sanatçı; güçlü vokali, hit parçalarla dolu repertuvarı ve sahneden taşan enerjisiyle izleyicilere yine hafızalara kazınacak bir yaz gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Turneleriyle tüm dünyayı sold out konserlerle gezen sanatçı, kısa sürede Türkiye'de de büyük hayran kitlesi edindi. Konstantinos Argiros, 9 Temmuz akşamı Harbiye'de yine unutulmayacak bir şova imza atıp, yazın coşkusunu yaşatmaya ve sürprizlerle izleyicilerini bir kez daha hayran bırakmaya hazırlanıyor.



GIPSY KINGS YENİDEN TÜRKİYE'DE

Flamenko ve Latin müziğinin efsane grubu Gipsy Kings, yoğun talep üzerine 'Viva El Arte' turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan Gipsy Kings by Andre Reyes; Bamboleo, Volare, Djobi Djoba ve Baila Baila gibi dünya çapında hit olmuş şarkılarıyla, İzmir, İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Flamenko ve Latin müziğinin en güçlü temsilcilerinden Gipsy Kings, sahnedeki enerjisi ve kuşakları aşan hit şarkılarıyla milyonları büyülemeye devam ediyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan Gipsy Kings by Andre Reyes, grubun köklü müzik mirasını yeni nesil bir enerjiyle sahneye taşıyor. Otuz yılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın en prestijli sahnelerinde performans sergileyen Andre Reyes, 60 milyondan fazla albüm satışıyla uluslararası başarılarla dolu bir müzik yolculuğuna imza attı. Bugün ise ailesiyle birlikte bu güçlü müzik geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Latin ritimlerinin coşkusu ve grubun kendine özgü tarzı her konserde seyirciye benzersiz bir atmosfer sunuyor.

Bamboleo, Volare, Un Amor, Baila Baila ve Djobi Djoba gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla sahneye çıkan Gipsy Kings by Andre Reyes, her performansında seyirciyi dansa davet eden güçlü bir repertuar sunuyor.

Gipsy Kings by Andre Reyes, 3 Temmuz 2026'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 4 Temmuz 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 5 Temmuz 2026'da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'ndemüzikseverlerle buluşacak.