Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bağlama icracılarından ve devlet sanatçısı Ümit Yılmaz, müzikseverlerle buluşan yeni programı "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama" ile sanat dünyasında dikkat çekici bir projeye imza atıyor. Önceden kurgulanmamış ve tamamen anın ruhuna bırakılmış performansların yer aldığı bu özgün yapım, müziğin anlık ilhamla yeniden şekillendiği saf bir doğaçlama deneyimi sunuyor. Ümit Yılmaz'ın Türk halk müziği, Anadolu'nun kadim ezgileri ve dünya müziklerini modern dokunuşlarla harmanladığı bu projede, müzik ve görsel sanatlar arasında da çok güçlü bir bağ kuruluyor.

Programın medyada ve sanat çevrelerinde yankı uyandıran en önemli özelliklerinden biri ise görsel dünyasıdır. Ümit Yılmaz'ın uzun süredir sanat yoldaşlığı yaptığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ilk kez bir televizyon programında fotoğraf çalışmalarına yer verilmesine izin vermiş ve Sayın Kalın'ın kendi objektifinden yansıyan bu kareler, doğaçlama anların duygusunu derinleştirerek performanslara ilham vermekte...

YETER, FOLK'TA YILDIZ İSİMLERİ BULUŞTURUYOR

Türkiye'nin en önemli müzik adamlarından Murat Yeter, uzun süredir heyecanla beklenen albüm projesi Folk ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pop müziğinin ikonik ismi Kenan Doğulu'nun yer aldığı Halay ile gerçekleşiyor.

Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait olan Halay, sanatçının enerjik, coşkulu ve etkileyici yorumuyla projenin kapısını son derece iddialı bir şekilde aralıyor. Folk albümü için özel olarak hazırlanan ve Türkiye'nin yeni türküsü olma iddiası taşıyan Halay, Kenan Doğulu ve Murat Yeter'in 30 yılı aşkın dostluklarının ve sahne birlikteliklerinin güçlü bir imzası niteliğinde.

Murat Yeter albümüyle türkülerin ve Anadolu'nun ritmini dünyaya ve yeni kuşaklara ulaştırma isteğiyle yola çıktı. Sekiz yaşında Kasımpaşa'da başlayan, düğün salonlarından gazinolara uzanan müzik yolculuğu, henüz 13 yaşındayken Houston Jazz Festivali'ne katılmasıyla farklı bir boyut kazandı. Davulcu, besteci ve aranjör kimliğinin getirdiği birikimle Murat Yeter, Anadolu'nun ritmini yeni bir sound ve çağdaş bir kimlikle yeniden yorumluyor. Hem şarkıcıları hem de Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerini bir araya getiren albüm, Dünya Kupası öncesi Türkiye coşkusunu yansıtarak her hafta üç şarkı halinde yayınlanacak ve 15 Mayıs'a kadar tamamı dinleyiciyle buluşacak. Azerbaycan'dan Kıbrıs'a, Van'dan Selanik'e uzanan türkülerden oluşan repertuar, 14 sürpriz ismin yorumlarıyla Folk albümünü gelecek yıllara taşınacak bir arşiv niteliğine kavuşturuyor.



DALGAKIRAN'DAN YENİ SİNGLE DELİ DANS

Türkçe alternatif rock sahnesinin dikkat çeken gruplarından Dalgakıran, ikinci albümü Olay Ufku'nun ikinci single'ı Deli Dans dinleyiciyle buluşuyor. Vokal ve elektrik gitarda Tunca Baran Bütün, elektrik gitarda Canberk Alıcı, bas gitarda Deniz Gezgin ve davulda Ozan Görgülü'den oluşan Dalgakıran son dönemde kurduğu anlatı dünyasını bir adım ileri taşıyan Deli Dans, modern şehir hayatının kaotik ritmi içinde ortaya çıkan ani çekim, kontrol kaybı ve yoğun arzu halini enerjik ve oyunbaz bir dille ele alıyor. Şarkı, düşünmeden hareket edilen o anın heyecanını ve sınırların silikleştiği o eşiği dinleyiciye doğrudan hissettirmeyi amaçlıyor.

Güçlü gitar riffleri, öne çıkan bas ve davul groove'u ile şekillenen parça; agresif ama catchy vokalleriyle Dalgakıran'ın imzası haline gelen gitar odaklı Türkçe rock sound'unu daha dans eder bir enerjiyle buluşturuyor.

Hızlı yakalanan yapısı Deli Dans grubun repertuvarında öne çıkan parçalardan biri olmaya aday. Olay Ufku ise adını kara deliklerin çevresinde tanımlanan ve 'geri dönüşü olmayan sınır' olarak bilinen kavramdan alıyor. Grup bu metaforu; bireyin hayatla, ilişkilerle ve kendisiyle kurduğu bağın geri dönülmez dönüşüm anlarını anlatmak için kullanıyor. Deli Dans ise bu hikayede, kontrolün bilinçli olarak bırakıldığı ve içgüdülerin devreye girdiği anı temsil ediyor.