Türk müziğinin son dönemde en dikkat çeken isimlerinden Semicenk, "Karışık Kaset 2" projesiyle yalnızca dijital platformlarda değil, sahnede de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gerçekleştirdiği bu özel konser, adeta bir müzik şölenine dönüştü. Benim de yerinde takip ettiğim gecede salon tıklım tıklım doluydu. Binlerce müzikseverin akın ettiği konserde adım atacak yer kalmazken, atmosfer baştan sona büyük bir coşkuya sahne oldu. Üstelik sadece dinleyiciler değil, sanat dünyasından birçok isim de bu özel geceye tanıklık etmek için salondaydı.

Semicenk, sahnede sergilediği performansla klasikleşmiş eserleri adeta yeniden yorumladı. Özellikle Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu ve Azer Bülbül gibi arabesk müziğin dev isimlerinin dillerden düşmeyen şarkılarını kendi tarzıyla seslendirmesi, gecenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümünde yer alan arabesk müziğin unutulmaz şarkıları, Üzülmedim Ki, Kutupta Yaz Gibi, Vur Beni, Sebepsiz Ayrılık, Sende Kalmış, Beni Affet ve Sen de Bizdensin'i seslendirdi.

Bu yorumlar, nostalji hissini zirveye taşırken genç kuşağın bu eserlerle yeniden bağ kurmasını sağladı. Sanatçının sahnedeki enerjisi ve şarkılarla kurduğu duygusal bağ, izleyicilere doğrudan geçti. Binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederken, konser yalnızca bir müzik etkinliği olmaktan çıkıp kolektif bir deneyime dönüştü. "Karışık Kaset 2"nin sahneye taşınan bu güçlü anlatımı, Semicenk'in sadece bir yorumcu değil, aynı zamanda bir duygu aktarıcısı olduğunu da gözler önüne serdi. Kendi çizgisini korurken geçmişin izlerini bugüne taşıyabilmesi, onu farklı kılan en önemli özelliklerden biri.

Bu unutulmaz gece için davetiyle beni de bu atmosferin parçası yapan sevgili Semicenk'e ve organizasyonda emeği geçen Mert Ekşioğlu ile PromoMedya ekibine teşekkür ederim. Bu konser bir kez daha gösterdi ki; doğru şarkılar, doğru yorum ve samimi bir sahne performansı bir araya geldiğinde ortaya çıkan etki, sadece alkışla değil, hafızalarla ölçülür.



YUNAN MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ SESİ HARBİYE'DE

Yunan müziğinin güçlü sesi Natasa Theodoridou, İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Duyguyu zarafetle buluşturan yorumu, güçlü sahne karizması ve yıllara yayılan hit şarkılarıyla Türkiye ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, 7 Haziran 2026 akşamı Harbiye Açıkhava'da sahne alacak.

1997'de yayımladığı ilk albümüyle ün kazanan sanatçı, ilk üç albümüyle platin satış başarısı elde ederek bu alanda bir ilke imza attı. Giorgos Theofanous ve Antonis Vardis gibi önemli bestecilerle çalışan Theodoridou, toplamda yüz binlerce albüm ve single satışıyla Yunan müzik endüstrisinin en çok satan kadın sanatçıları arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl aynı sahnede Türk pop müziğinin sevilen ismi Yalın ile gerçekleştirdiği özel düet, iki ülke müziği arasında kurulan duygusal köprünün en etkileyici anlarından biri olmuştu. Feggari, Den Thelo Tetious Filous ve Kokkini Grammi gibi çok sayıda hit şarkısıyla tanınan ve ülkesinin en çok albüm satan sanatçılarından olan Natasa, efsane sahne şovunu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşturacak.



CELINE DION DANSONS İLE DÖNDÜ

Pop müziğin en güçlü ve efsane seslerinden Celine Dion, uzun bir aradan sonraki ilk şarkısı Dansons'u yayınladı. Ünlü söz yazarı Jean- Jacques Goldmanimzası taşıyan parça, tüm dijital platformlarda yerini aldı. Dansons, aynı zamanda güçlü bir yaratıcı buluşmayı temsil ediyor. Bu şarkıyla birlikte Celine Dion, kariyerinin ilk dönemlerine yön veren Fransızca repertuarına geri dönüyor. Daha önce birçok önemli projede beraber çalışan Dion ve Jean-Jacques Goldman'ın iş birlikleri arasında en dikkat çekeni, Dion'un 1995 yılında yayınlanan ve tüm zamanların en çok satan Fransızca albümü olan D'eux olmuştu.

İkili son olarak 2016 yılında Encore un Soir şarkısında bir araya geldi. Dansons ile Celine Dion, zarafet, umut ve duygusal derinliği bir araya getirirken, belirsizlikler karşısında güçlü durmayı ve müzik sayesinde kurulan bağların yarattığı mutluluğu vurguluyor.

Jean-Jacques Goldman, "2020 yılında dünya adeta durmuştu ve insanlar evlerinde kapalıyken dans ediyordu. Aradan altı yıl geçti; artık bir virüs yok ama sözleri değiştirmeye gerek de yok. Dünya hâlâ kusursuz değil ve biz 'uçurumların üzerinde' dans etmeye devam ediyoruz" yorumunu yaptı.



RÜYA'SI GERÇEK OLDU

Yunus Akıntı, dördüncü single çalışması Rüya'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği kendisine ait olan dördüncü single'da kavuşamayan aşıkların hikayesi duygusal bir dille ele alan

Akıntı'nın şarkısının klibi Ahmet Mücahit yönetmenliğinde Trabzon ve Rize'nin eşsiz doğasında çekildi.