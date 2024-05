Mel Gibson'un başrolünü oynadığı 1979 yapımı filmle hayatımıza giren Mad Max efsanesi beşinci filmle yoluna devam ediyor. Üç filmin üzerinden tam 30 yıl geçtikten sonra 2015'te izlediğimiz George Miller imzalı Mad Max: Fury Road serinin en başarılı filmi olmuş, tabir yerindeyse tüm izleyenlerin aklını almıştı. Tom Hardy ve Charlize Theron'ın başrolünde yer aldığı o film, 88. Akademi Ödülleri'nden de 6 Oscar kazanarak sinema tarihine adını yazdrımıştı. 10 dalda aday gösterilen film, 'En İyi Kostüm Tasarımı', 'En İyi Yapım Tasarımı', 'En İyi Makyaj', E'n İyi Kurgu', 'En İyi Ses Kurgusu' ve 'En İyi Ses Miksajı' ödüllerini toplamıştı. Hal böyle olunca serinin devam filmi Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan beklentiler çok yüksekti.







En baştan söylemek gerekirse, Charlize Theron tarafından canlandırılan Furiosa karakterinin Mad Max ile bir araya gelmeden önceki başlangıç hikâyesine odaklanan film ne yazık ki bir öncekinin üstüne çıkmayı başaramıyor. Bunun bu şekilde algılanmasında bir önceki filmin çok başarılı olmasının da payı yüksek. Buna rağmen, sinema sitesi IMDB'den 8.1 puan alan film, eleştirmenlerden de olumlu yorumlar toplamayı başardı. Filmde Furiosa'yı Anya Taylor Joy canlandırıyor. 2020'de bir dijital platformda yayınlanan The Queen's Gambit'deki rolüyle kitlesini genişleterek uluslararası oyuncu haline dönüşen 1996 doğumlu oyuncu, filmdeki zor rolün altından kalmış diyebiliriz. Joy, hem karakterin hikâyesi hem de Furiosa'nın kişiliği nedeniyle çok fazla diyaloğa girmiyor ama aksiyonun hakkını veriyor. Ragnarok, Thor gibi süper kahraman filmleriyle anılan yakışıklı oyuncu Chris Hemswort bu kez Dementus adında kötü bir adamı canlandırıyor.







Filmde Furiosa'yı Furiosa yapan hikâyenin beş bölümünü izliyoruz. Bu başlangıç hikâyesinde, genç Furiosa ailesiyle birlikte yaşadığı bereketli topraklardan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus'un liderliğindeki büyük motorcu sürüsünün eline düşer. Annesinin Dementus tarafından acımasızca öldürülüşüne tanıklık eden Furiosa, daha çocukken intikam yemini eder. Tüm baskılara rağmen ailesiyle yaşadığı Yeşil Diyarın yerini söylemez. Bu sahnelerde genç Furiosa'yı oynayan Alyla Browne performansıyla öne çıkıyor. Filmin yarısından itibaren dahil olan Joy'dan rol çalıyor demek yanlış olmaz genç oyuncu için. Çorak Toprakların tek hâkimi olmak isteyen Dementus, Ölümsüz Joe'nun (Tom Burke) başkanlık ettiği Kale'yi almak isteyince kendine yeni bir düşman daha kazanır. Yanında esir olarak gezdirdiği Furiosa'yı anlaşma karşılığı Joe'ya veren Dementus, anlaşmaya uymayınca ikili arasında amansız bir savaş başlar. Ancak Furiosa'nın geçmişten gelen başka bir öfkesi vardır. Mermi çiftliği ve benzin kasabası arasında hâkimiyet mücadelesi verilirken, O intikamını almak için canı pahasına savaşır.







Yaklaşık iki buçuk saat süren film başından sonuna kadar kovalamacayla geçiyor. Devasa kamyonlar ve motorların çıkardığı sesler yüzünden oldukça da gürültülü. 80 yaşındaki usta yönetmen Miller, her ne kadar aksiyon sahnelerinde yine heyecanı ve tempoyu arşa çıkarmayı başarsa da film senaryo anlamında tatmin etmiyor.



KÜLT FİLM SERİSİ BÖYLE DOĞDU

Yenilikçi aksiyon sahneleri, yaratıcı dünya inşası ve hayatta kalma ve kurtuluş temaları ile geniş hayran kitlesi edinen, post-apokaliptik bir dünyada geçen 'Mad Max' serilerine bir göz atalım.

MAD MAX (1979): İlk film, Mel Gibson tarafından canlandırılan Max Rockatansky'yi tanıtır. Max, ailesinin bir motosiklet çetesi tarafından öldürülmesinin ardından intikam peşine düşen bir polis memurudur. Film, toplumsal çöküş ve araç savaşları ile serinin tonunu belirler.







MAD MAX 2: THE ROAD WARRIOR (1981): Mel Gibson'un yine başrolünde olduğu bu devam filminde, Max çorak topraklarda dolaşırken yakıt karşılığında bir topluluğa saldırganlara karşı yardım eder. Film, Max'in isteksiz bir kahraman olarak statüsünü ve dünyanın daha da çorak hale gelmesini konu alır.

MAD MAX BEYOND THUNDERDOME (1985): Max, Bartertown adlı sert bir toplumda Aunty Entity (Tina Turner tarafından canlandırılır) tarafından yönetilen bir güç mücadelesine karışır. Daha sonra bir grup çocuğun vaat edilen bir diyara kaçmasına yardım eder. Film, serinin mitolojisini genişletir ve daha anlatı odaklı bir yaklaşım getirir.

MAD MAX: FURY ROAD (2015): Film, Furiosa'nın zalim Ölümsüz Joe'ya karşı isyanını ve çöl boyunca süren yüksek tempolu bir kovalamacayı konu alır. Film, görsel efektleri, ve yoğun aksiyon sahneleriyle büyük beğeni topladı.