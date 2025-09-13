Şehre kültür sanatla merhaba

Okullar açıldı, şehir hareketlendi. Aileler için kültür sanat takvimi dopdolu. Müzelerden tiyatroya, ücretsiz atölyelerden sahne arkası keşiflerine kadar seçenek çok. Ben de bu hafta İstanbul’daki çocuk etkinliklerinden bir seçki hazırladım

Yaz tatilinin bitmesiyle şehir yeniden canlandı. Çocuklar okula dönerken aileler de hafta sonlarını keyifli geçirmenin yollarını arıyor. Şehrin kültür sanat gündemi ise bu arayışa birbirinden ilgi çekici alternatifler sunuyor. Sanal gerçeklik müzelerinden ücretsiz atölyelere, tiyatrodan sahne arkası turlarına kadar pek çok etkinlik hem çocukların ufkunu açıyor hem de ailelere birlikte vakit geçirme fırsatı veriyor. İşte bu hafta şehrin öne çıkan adresleri...

OKULA DÖNÜŞ SÜRPRİZİ

D&R ve Minika, yeni eğitim yılının başlangıcında çocuklara unutulmaz anlar yaşatmak için özel bir festival hazırladı. 13-14 Eylül tarihlerinde, D&R Bağdat Caddesi/Göztepe'de yapılacak ve iki gün boyunca sürecek etkinlikte, çocuklar hem eğlenecek hem de yaratıcılıklarını geliştirecekleri, birbirinden keyifli etkinlikler ve atölyelerle dolu bir deneyim yaşayacak.

Okula dönüş heyecanını doyasıya yaşayacakları bu ücretsiz etkinlikte çocukları, sevilen çizgi film karakterleri Akıncı ve Biba ile tanışma fırsatı gibi özel sürprizler ve hediyeler de bekliyor.



NEFES KESİCİ YOLCULUKLAR

Çocuklarınıza deneyimleyerek öğretmek, tarihi sevdirmek istiyorsanız Müzeverse'ü mutlaka ziyaret etmelisiniz. Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi de olan Müzeverse'de antik efsanelerden insanlık tarihinin dönüm noktalarına uzanan, nefes kesici yolculuklar sizi bekliyor. Dijital çağın çocukları bu deneyimi çok sevecek.

ÜCRETSİZ ATÖLYELER BU MÜZEDE

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, aileleri dopdolu bir sanat yolculuğuna davet ediyor: Çocuklar, ücretsiz olarak düzenlenen sanat atölyelerinde mozaikten heykele, portreden kolaja kadar pek çok teknikle tanışıp eğlenceli vakit geçirirken; aileler de müzenin değerli koleksiyonunu keşfetme fırsatı buluyor.

Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan müzeyi, Salı- Cuma günleri 10.00-19.00, Cumartesi-Pazar günleri ise 12.00- 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Müzenin çocuk atölyelerine kaydınızı ise issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz.



SAHNE ARKASINDAKİ SIRLAR

20 Eylül, saat 14.00'da çocuklar için sanat dünyasının kapısı açılıyor. Zorlu PSM, çocukları sahne arkasının büyülü dünyasına davet ediyor. UNSEEN Kids, 8-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış özel bir tur. Bu özel tur sırasında kendilerini gizemli bir bulmacanın içinde buluyorlar. Tur boyunca, kulaklarına fısıldayan esrarengiz bir sesin yönlendirmesiyle, adım adım Zorlu PSM'in perde arkasındaki sırlarını keşfetmeye başlıyorlar. Bulmacaları çözerken, bir gösterinin sahneye çıkana dek geçtiği tüm aşamaları, bu sürecin arkasındaki görünmeyen kahramanların rollerini ve emeğini öğreniyorlar. Böylece sadece bir mekânı değil, bir hikâyeyi deneyimliyor, keşfetmenin heyecanını yaşıyorlar.



LOKRUM DİŞLERİNİ NASIL FIRÇALIYOR AKM'DE

Lovric Jovic'in aynı adlı romanından uyarlanan Bakın Lokrum Dişlerini Nasıl Fırçalıyor adlı tiyatro oyununu 16 Eylül saat 20.00'de seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Paolo Tišljaric'in üstlendiği oyun, Türkçe üstyazı ile sahnelenecek.

Romanın dramatizasyonu niteliğindeki eser, tüm olayların ve karakterlerin kurmaca olabileceği bir anlatıyı sahneye taşıyor.