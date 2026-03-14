Tatilde ekranı bırakıp şehri keşfedelim

Okullar ara tatile girdi; üstelik bu yıl tatil bayramla birleşince çocukları daha keyifli bir mola bekliyor. Peki, bu zamanı nasıl değerlendireceğiz? İstanbul'da miniklere kapılarını açan sayısız etkinlik var. Tiyatro oyunlarından müzikallere, yaratıcı sanat atölyelerinden müze deneyimlerine, animasyon filmlerinden interaktif oyun alanlarına kadar şehir adeta çocuklar için bir keşif alanına dönüşüyor. Biz de ailece keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak bazı etkinlikleri derledik. Eğer "Bu tatilde çocuklarla ne yapalım?" diye düşünüyorsanız, işte size sanat, eğlence ve keşif dolu öneriler...



6 FARKLI ATÖLYE

İstanbul Modern, çocuklara sanat dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip atölyeler, 16-18 Mart 2026 tarihleri arasında çocukları bekliyor. 7–10 yaş arası çocuklar, müze eğitimcileriyle sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştiriyor. İstanbul Modern'in koleksiyon sergisinde yer alan yapıtların incelenmesiyle başlayan atölyelerde sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, kendi sanat çalışmalarını üreterek programı tamamlıyor. Ara Tatil Sanat Okulu'nda çocuklar, Mikro Formlarla Sanat, Duvarların Resmi, Lekeler ve Çizgiler, Hazır Nesne ile Heykel, Soyut ve Soyutlama, Benim Manzaram başlıklı 6 farklı atölyeye katılabiliyor. Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. Atölyelerin tamamına katılan çocuklara "İstanbul Modern Ara Tatil Sanat Okulu Katılım Belgesi" veriliyor. Sabah Atölyeleri: 10.30–12.30 Öğle Atölyeleri: 13.30–15.30



40 ÜCRETSİZ ATÖLYE

İş Sanat, İstanbul ve Ankara'daki müzelerinde çocuklara zengin bir atölye programı hazırladı. Ara tatil ve bayram tatili için de birbirinden eğlenceli seçenekler sunan 40 ücretsiz atölye, farklı yaş gruplarının merak ve yeteneklerine göre özenle kurgulandı. Çocuklar yaratıcılıklarını konuştururken aileler de müzelerin kalıcı ve süreli sergilerini ziyaret ederek tarih ve sanat dolu bir atmosferin tadını çıkarıyor.



AİLECE AKM'DEYİZ

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ara tatil döneminde çocukları sanatla buluşturacak özel bir programa ev sahipliği yapacak. Tiyatro oyunlarından müzikallere, yaratıcı atölyelerden dans gösterilerine kadar uzanacak zengin etkinlik takvimiyle AKM, minik sanatseverlere renkli ve unutulmaz bir tatil deneyimi sunacak. Aileler için de keyifli bir tatil alternatifi oluşturacak program, ara tatil boyunca sanat dolu anlara sahne olacak. İbiş Zengin Oluyor, İki Kule Bir Rüya, Karagöz "Geri Dönüşüm Elçisi" (Hayal Oyunu), Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali, Bay Majör'ün Müzik Yolculuğu gibi birbirinden renkli ve öğretici yapımlarla minik izleyicileri sanatla buluşturacak.



PATİLİ DOSTLAR KULÜBÜ

Hayvanları ve legoları seven çocuklar için güzel bir etkinlik de İstinyepark'ta... LEGO, Patili Dostlar Klübü, burada kurduğu özel deneyim alanında birçok aktivite gerçekleştiriyor. Bu etkinlilerle eğlenceli bir yolculuğa adım atan çocuklar, "En İyi Arkadaşını İnşa Et" alanında doğadan ilham alan lego setleriyle kendi patili kankalarını tasarlarken; "Atıştırmalık Kulübesi"nde hayvan dostlarının beslenme alışkanlıklarını ve en sevdikleri atıştırmalıkları keşfediyor. Alanı, 22 Mart'a kadar ziyaret edebiliriz.



VİZYONDA NELER VAR?

❙Hoplayanlar (Hoppers) – Vizyonda: 6 Mart'ta vizyona giren ve büyük ilgi gören animasyon filmi, bilim insanlarının insan bilincini robot hayvanlara aktarmayı başarmasıyla başlayan eğlenceli bir macerayı konu ediniyor.

❙Kayıp Kaplan (The Lost Tiger) – 13 Mart'tan İtibaren: Film, bir kanguru ailesi tarafından büyütülen genç kaplan Teo'nun atıldığı zorlu macerayı anlatıyor.

❙Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT) – 20 Mart'tan İtibaren: Tatilin son günlerini bir başarı öyküsüyle taçlandırmak isteyenler için Şampiyon Keçi, azim ve kararlılık dolu hikâyesiyle sinemalardaki yerini alıyor. Film, küçük bedeniyle büyük hayaller kuran keçi Will'in, dünyadaki en hızlı ve vahşi hayvanlarla birlikte profesyonel kükrebol oynama hayalini ve bu uğurda verdiği sıra dışı mücadeleyi konu alıyor.



1700 YILLIK YOLCULUK

İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi Defter-i Hakani Nezareti binasında yer alan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, ziyaretçilerini Ayasofya'nın 1700 yıllık geçmişinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Müze, Ayasofya'nın Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihini teknoloji destekli görsel ve işitsel uygulamalarla benzersiz bir şekilde anlatıyor. Konstantin, Theodosius, Jüstinyen, Fatih Sultan Mehmet ve Mimar Sinan gibi isimlerin Ayasofya üzerindeki izleri ise yapının mimarisi, kubbesi ve geçirdiği değişimler üzerinden aktarılıyor. Sergi alanında ise ziyaretçileri önemli bir bölümü ilk kez sergilenen özel bir koleksiyon bekliyor. Koleksiyonda Ayasofya'nın mühürlü tuğlaları, Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'ne vakfedilen Kur'anı Kerim, Fossatti Kardeşler tarafından yapılan ve kubbedeki dört Seraphim Meleği'nin yüzünü kaplayan bronz madalyonlardan biri, Aziz Tadeos'un kol biçimli rölikeri ve Ayasofya Camii Minber Sancağı gibi eserler yer alıyor.



HARİKALAR DİYARI

Çocuğunuzla sihirli bir harikalar diyarına ışınlanmak istiyorsanız, Tersane İstanbul'da bulunan Nickelodeon Play'i ziyaret edebilirsiniz. Bu renkli deneyim, sadece bir oyun alanı değil, keşfin, kahkahanın ve hayal gücünün bir araya geldiği interaktif bir eğlence dünyası... Dora'dan Paw Patrol'a, Sünger Bob Kare Pantolon'dan Genç Mutant Ninja Kaplumbağalar'a uzanan kahramanlar dünyası çocuklara hem eğlence hem de unutulmaz anılar vadediyor.