Ramazanın manevi ruhu her yerde

Ramazan bu yıl yalnızca sofralara değil artık evlere, okullara ve sokaklara da konuk oldu. Süslenen sınıflar, ışıl ışıl evler ve çocukların ortak sofralarda buluşmasıyla bu mübarek ay yeniden bir hatıraya, bir geleneğe dönüştü. Ramazan, çocukların kalbinde yaşayarak öğrenilen bir değer halini alıyor

Bu yıl ramazan daha renkli ve hareketli geçecek. Evler, okullar süslendi, camiler kalabalık, sokaklarda davulcular, camilerde mahyalar, dillerde maniler var... Yıllar önce ramazanda evlerimizi süsleyelim hareketini bu köşede başlatmıştık. Ramazan penceremde hastagiyle sosyal medya akımına katılmıştık. Aradan yıllar geçti ve aileler bunu bir gelenek haline getirdi. Artık ramazan öncesi çocuklarımıza bu manevi atmosferi yaşatmak, ona bu ibadetin değerini anlatmak için çaba gösteriyor, evlerimizi ışıl ışıl bir hale getiriyoruz. Bu yıl bu akıma okullarımız da dahil oldu. Artık okul panolarında imsakiyeler, duvarlarda renkli ışıklar, mahyalar, ay ve fenerler var. Çocuklarımız ortak sofralarda buluşarak, birlikte olmanın, yardımlaşmanın, paylaşmanın değerini yaşayarak anlayacaklar.

OKULLAR SÜSLENDİ

Bana da okullardan harika fotoğraflar geliyor. Bunlardan biri de Ümraniye Şehit Öğretmen Ahmet Onay Ortaokulu... Okulu öyle güzel süslemişler, ramazanın ruhuna öyle uygun hale getirmişler ki, benim bile tekrar okul sıralarına dönesim geldi.



ÇOCUKLAR KÜLLİYE'DE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ramazanda geleneksel hale gelen ramazan etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeye başladı.

Ramazan boyunca düzenlenecek yüzlerce etkinlik, her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu anlar yaşatacak.Çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları, konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar geniş içerik ziyaretçileri bekliyor.

Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de yer alacak.

Teknoloji ve farkındalık temalı etkinlikler arasında uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları bulunurken, sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilere açık olacak.

Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, "kulliyederamazan.com" adresinden ve "Külliyede Ramazan" sosyal medya hesaplarını takip ederek, gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek.



GELENEKSEL SAHNE SANATLARIMIZ AKM'DE

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Ramazan ayının manevi derinliğini müzik ve geleneksel tiyatroyla buluşturan özel bir programa ev sahipliği yapacak. Ay boyunca Türkiye'nin en prestijli topluluklarını ve değerli sanatçılarını ağırlayacak olan AKM; çocukları da geleneksel sahne sanatlarımız ve çeşitli atölyelerle buluşturacak.

Hacivat Karagöz; 25 Şubat ve 11 Mart saat 14.00'te AKM Çok Amaçlı Salon'da Meddah; 1 ve 15 Mart saat 14.00'te AKM Çok Amaçlı Salon'da.

Kukla; 04 ve 14 Mart saat 14.00'te AKM Çok Amaçlı Salon'da.

İbiş; 06 Mart saat 14.00'te AKM Çok Amaçlı Salon'da.

Burcu Tansı Kavaklıpınar ile Kukla Atölyesi; 07 Mart ve 13 Mart saat 14.00'te AKM Çok Amaçlı Salon'da



KUKLA DA VAR YARIŞMA DA

Kağıthane Belediyesi'nde de ramazan coşkusu devam ediyor. İlçe sakinleri ve çocuklar için dolu oldu bir ramazan programı hazırlanmış. Kağıthane Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde, Karagöz ve Hacivat, akrobasi, gölge oyunu, yarışmalar, balon katlama, kukla, illüzyon, bubble gösterileri ve maskotlar çocukları bekliyor.