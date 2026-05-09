Görünmeyen emeğe teşekkür günü

Yarın Anneler Günü... Vitrinler çiçeklerle, ekranlar hediye reklamlarıyla dolu. Oysa birçok annenin en büyük ihtiyacı pahalı sürprizlerden çok, biraz dinlenmek, anlaşılmak ve ailesiyle gerçekten vakit geçirmek. Bazen sıcak içilen bir kahve, hazır kurulmuş bir sofra ya da birlikte edilen uzun bir sohbet en unutulmaz hediye olabiliyor. Çünkü yıllar geçince hediyenin fiyatı değil, hissettirdiği duygu akılda kalıyor.

Anneler Günü yaklaşınca her yer çiçek reklamlarıyla doluyor. Kahvaltı rezervasyonları yapılıyor, hediyeler seçiliyor, sosyal medyada paylaşılacak fotoğraflar düşünülüyor. Ama galiba çoğu annenin gerçekten ihtiyacı olan şey, pahalı bir hediyeden çok daha başka bir yerde duruyor.

Çünkü annelik biraz da hiç bitmeyen bir mesai gibi. Sabah herkesten önce uyanıp gece en son uyuyan kişi olmak... Evde herkesin neye ihtiyacı olduğunu sessizce takip etmek... Çocuğun ödevini, eşin unutulan işini, evde eksilen sütü aynı anda düşünebilmek... Ve bütün bunları yaparken çoğu zaman "Ben yoruldum" diyememek.

BU PAZAR YAVAŞLAYALIM

Belki de bu yüzden birçok anne için en güzel Anneler Günü hediyesi, birkaç saat gerçekten dinlenebilmek. Hazır kurulmuş bir sofraya oturmak. Çayı bu kez sıcak içebilmek. Kimse seslenmeden bir kahve içmek. Kısacası bir günlüğüne bile olsa yükünün hafiflediğini hissetmek.

Çocuklar içinse Anneler Günü'nün en unutulmaz tarafı genellikle pahalı hediyeler olmuyor. Birlikte yapılan küçük şeyler yıllarca akılda kalıyor. Mutfakta birlikte hazırlanan yamuk bir pankek, alelacele boyanmış bir kart, "Anne seni seviyorum" yazan eğri büğrü bir not... Yıllar geçse de saklanan şeyler genelde bunlar oluyor.

Belki bu pazar biraz yavaşlamak gerekir. Telefonu kenara bırakıp uzun bir kahvaltı yapmak... Eski fotoğraflara bakmak... Çocuklarla sahilde yürümek... Belki sadece aynı koltukta yan yana oturup sohbet etmek. Çünkü anneler çoğu zaman büyük sürprizlerden çok, gerçekten birlikte geçirilen zamanı seviyor.

Bir de şu var; çocuk büyütürken anneler fark edilmeden yoruluyor. Özellikle büyük şehir hayatında... Trafik, iş, okul temposu, ev işleri derken annelik artık daha yalnız yaşanıyor. Eskiden kapı çalınca gelen komşular, mahallede oynayan çocuklar, yardım eden büyükler vardı. Şimdi ise aynı evin içinde bile herkes bazen başka bir ekrana bakıyor.

O yüzden bu Anneler Günü'nde belki en güzel hediye, annenin görünmeyen emeğini fark etmek olabilir. Çünkü anneler çoğu zaman sadece anlaşılmak istiyor.

Ve galiba insan büyüdükçe şunu daha iyi anlıyor: Anneye alınan hediyenin fiyatı unutuluyor ama hissettirdiği şey kalıyor.

ANNEMİZ İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Telefonsuz aile kahvaltısı yapmak, eski fotoğraf albümlerine birlikte bakmak, anneye bir gün boyunca iş yaptırmamak, çocukların el yazısıyla küçük notlar hazırlaması, birlikte sahil yürüyüşüne çıkmak, evde birlikte yemek yapmak, anneye "Bugün ne yapmak istersin?" diye sormak.



ANNELERİN HOŞUNA GİDEN ŞEYLER

Sıcak içilen bir kahve

Hazır kurulmuş bir masa

Sessiz geçen birkaç dakika

Sarılmak

Dinlendiğini hissetmek

Gerçekten dinlenmek

"Sen yoruldun mu?" sorusunu duymak



Anneler Günü'nde annenizi alıp dışarda sosyalleşmek isteyenler için önerilerim var. Tersane İstanbul Bahar Edition programlarında gün batımı konserleri var. Haliç manzarasıyla bütünleşen bu konserler, şehrin ritmini yavaşlatırken sizlere rafine, duygusal ve dingin anlar kadar zaman zaman eğlenceli, hareketli ve enerjisi yüksek performansların da yer aldığı zengin bir müzik deneyimi sunuyor. Programda bugün Safiye Çakmak, 10 Mayıs Pazar Mevsim Körün ve 16 Mayıs Cumartesi Rana Bulut sahne alıyor.