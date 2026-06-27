Çocuğunuz notlarından daha değerli

Karneler dün eve geldi ama aslında çocuklar sadece notlarını taşımadı; heyecanlarını, kaygılarını ve anne babalarından duyacakları birkaç cümleye dair beklentilerini de getirdi. Çünkü bir çocuğun hafızasında çoğu zaman karnedeki rakamlardan çok, karşılaştığı ilk tepki kalıyor. Unutmayın, bir karne matematiği, Türkçeyi ya da fen bilgisini ölçebilir ama merhameti, hayal gücünü, çabayı ve karakteri ölçemez. Çocuklarınızın değeri bir kâğıda yazılmış notlarla değil, hayatın içinde kurdukları dünyayla büyür

Dün milyonlarca öğrenci karnesini aldı ve bir eğitim yılı daha geride kaldı. Evlerde kimi zaman sevinç çığlıkları yükseldi, kimi zaman sessizlik oldu, kimi çocuk heyecanla koşup karnesini gösterdi, kimi ise anne babasının ilk tepkisini merak ederek bekledi. Çünkü çocuklar için karne çoğu zaman sadece ders notlarının yazdığı bir kâğıt değil; görülmenin, takdir edilmenin ve "Ben yeterli miyim?" sorusuna cevap aramanın da bir parçası olabiliyor.

Peki biz yetişkinler o karnelere gerçekten nasıl bakıyoruz? Sadece rakamlara mı odaklanıyoruz, yoksa bir yıl boyunca verilen emeği, yaşanan zorlukları ve görünmeyen mücadeleleri de görebiliyor muyuz? Uzman Psikolojik Danışman Aleyna Nazlıcan Yıldız'la tam da bu sorular üzerine konuştuk. Yıldız, çocukların karne gününde en çok notlarını değil, anne babalarının yüzündeki ifadeyi ve duydukları ilk cümleyi hatırladığını söylüyor. Belki de şimdi durup kendimize şu soruyu sormanın zamanı: Çocuklarımızı gerçekten notları kadar mı görüyoruz?



BAŞARI BASKISI ÇOCUKTA İZ BIRAKIYOR

"Notlara verilen aşırı tepkiler, başarı baskısı ve kıyaslamalar çocukların yalnızca akademik hayatını değil, kendileriyle kurdukları ilişkiyi de etkiliyor. Çünkü başarı her zaman zeka ile açıklanabilecek bir kavram değildir. Bir çocuğun başarılı olabilmesi; çalışma alışkanlıkları, motivasyonu, özgüveni, stres ve kaygı yönetimi, aile içindeki huzur ortamı, fiziksel ve ruhsal sağlığı gibi birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkündür. Aileler başarıya önem veriyorsa, yalnızca sonucu değil, o sonuca giden süreci de desteklemelidir. Çocuktan yüksek performans beklerken aynı zamanda onun ihtiyaç duyduğu güvenli ortamı, duygusal desteği ve öğrenme koşullarını da sağlamaya çalışmak gerekir. Çünkü bazen çocuk elinden geleni yapıyordur ancak yaşadığı kaygı, dikkat sorunları, duygusal yükler ya da gelişimsel özellikleri performansını etkiliyor olabilir.

Araştırmalar da gösteriyor ki çocuklar sürekli olarak sonuçları üzerinden değerlendirildiğinde zamanla öz değerlerini başarılarıyla ilişkilendirmeye başlıyorlar. Bu durum çocukta "Başarılıysam değerliyim, başarısızsam yetersizim" şeklinde katı bir inanç geliştirebiliyor. Özellikle potansiyelinin üzerinde beklentilerle karşılaşan çocuklarda özgüven kaybı, başarısızlık korkusu, yoğun kaygı ve performans baskısı daha sık görülebiliyor. Kıyaslama ise çoğu zaman iyi niyetle yapılsa da çocukların benlik algısını olumsuz etkileyebiliyor. "Bak kardeşin ne kadar başarılı", "Arkadaşın senden daha yüksek not aldı" gibi ifadeler çocuğun gelişimine odaklanmak yerine onu başkalarıyla yarışmaya yönlendiriyor. Kısa vadede bazı çocuklarda daha fazla çalışma motivasyonu oluşturuyor gibi görünse de uzun vadede yetersizlik hissi, değersizlik duygusu ve ilişki problemlerine yol açabiliyor."



HAYAT SINAVLARDAN İBARET DEĞİL

Karne sonrası konuşmalar nasıl yapılmalı?

Karne sonrası yapılan konuşmaların amacı çocuğu yargılamak değil, süreci birlikte değerlendirmek olmalıdır. Ne yazık ki bazı aileler farkında olmadan bir sorgu odası atmosferi oluşturabiliyor. Oysa çocukların böyle zamanlarda ihtiyaç duyduğu şey, karşılarında bir hakim ya da avukat görmek değil; yanlarında duran, onları anlamaya çalışan bir ebeveyndir.

Karne konuşulurken sadece notlara odaklanmak yerine çocuğun bütün yılı hatırlanmalıdır. Bu yıl hangi dersleri daha çok sevdiği, hangi konularda zorlandığı, hangi projeleri yaptığı, hangi başarıları elde ettiği, hangi arkadaşlıkları kurduğu ve hangi deneyimleri yaşadığı da konuşulmalıdır. Çünkü eğitim hayatı yalnızca sınavlardan ibaret değildir.

Karneyi çocuğun karakterini ya da değerini ölçen bir belge gibi görmek yerine, gelişimini gösteren bir geri bildirim olarak değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Çocukların duymaya ihtiyaç duyduğu şey "Bu karne senin kim olduğunu göstermiyor, sadece şu an bulunduğun noktayı gösteriyor" mesajıdır. Bu konuşmalarda ebeveynlerin merak eden ve dinleyen bir tutum benimsemesi önemlidir."



ALDIĞIN NOTLARDAN DAHA DEĞERLİSİN

"Günümüzde ne yazık ki başarı çoğu zaman notlar, sınav puanları ve akademik performans üzerinden değerlendiriliyor. Eğitim sistemi de büyük ölçüde somut ve ölçülebilir sonuçlara odaklandığı için çocukların birçok önemli özelliği zaman zaman görünmez hale gelebiliyor. Oysa bir çocuğu yalnızca karnesine bakarak değerlendirmek, onu çok küçük bir pencereden görmek demektir. Bir karne bize matematik, Türkçe ya da fen derslerindeki performans hakkında bilgi verebilir. Ancak bir çocuğun merhametini, vicdanını, yaratıcılığını, problem çözme becerisini, liderlik özelliklerini, arkadaşlık kurma kapasitesini, hayal gücünü ya da psikolojik dayanıklılığını gösteremez.

Bugün çocukların yalnızca akademik olarak değil, duygusal ve sosyal açıdan da güçlü bireyler olarak yetişmeye ihtiyaçları var. Çünkü içinde yaşadığımız çağda aile içi iletişim, sağlıklı ilişkiler kurabilme, empati geliştirebilme, duygularını yönetebilme ve karşılaştığı zorluklarla baş edebilme becerileri en az akademik başarı kadar önem taşıyor. Ailelerin çocuklarının yalnızca notlarına değil; ilgi alanlarına, hobilerine, yeteneklerine, teknolojiyle kurdukları ilişkiye, üretkenliklerine ve karakter gelişimlerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Bazen bir çocuğun resim yaparken gösterdiği yaratıcılık, bir arkadaşına yardım ederken sergilediği empati ya da yaşadığı bir zorluk karşısında vazgeçmeden yeniden denemesi, yüksek bir sınav notundan çok daha kıymetli gelişim göstergeleri olabilir. Akademik başarıyı etkileyen tek faktör çocuğun kendisi değildir. Çocuğun içinde bulunduğu ortam, aile ilişkileri, öğretmeniyle kurduğu bağ, arkadaşlıkları, yaşadığı stres, kaygı düzeyi ve psikolojik iyi oluşu da öğrenme sürecini doğrudan etkiler. Örneğin okulda akran zorbalığı yaşayan, kendini yalnız hisseden ya da yoğun kaygı yaşayan bir çocuğun derslerine odaklanmakta zorlanması oldukça doğal bir durumdur. Bu yüzden karneye bakarken yalnızca sonucu değerlendirmek yerine, o sonuca götüren süreci anlamaya çalışmak gerekir. Çocuğun ne yaşadığını, neye ihtiyaç duyduğunu ve hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğini fark etmek çoğu zaman notlardan daha değerli bilgiler sunar.

Karne günü çocuklara verilmesi gereken en önemli mesaj şudur: "Sen aldığın notlardan çok daha fazlasısın." Çünkü çocukların değeri bir kâğıda yazılmış rakamlarla değil; sahip oldukları potansiyel, karakterleri, çabaları ve hayatın içinde kurdukları ilişkilerle şekillenir."



DÜŞÜK NOT BİR SORUN MU BİR SİNYAL Mİ?

"Karne döneminde ebeveynlerin en sık düştüğü hatalardan biri, düşük notu doğrudan bir problem olarak görmek oluyor. Oysa bir çocuk düşük not aldığında ilk sorulması gereken soru "Neden başarısız oldu?" değil, "Bu not bize ne anlatıyor olabilir?" sorusudur.

Çocuklarla yaptığım çalışmalarda çoğu zaman görüyorum ki karşımıza çıkan sonuç, yani düşük not, buzdağının görünen kısmı oluyor. Altında ise çok farklı sebepler yatabiliyor. Bazı çocuklar dikkatlerini sürdürmekte zorlanıyor, bazıları yoğun sınav kaygısı yaşıyor, bazıları arkadaş ilişkilerinde yaşadığı problemler nedeniyle derse odaklanamıyor. Bazen aile içindeki bir değişim, bazen özgüven eksikliği, bazen de çocuğun öğrenme biçimiyle eğitim sisteminin beklentileri arasındaki uyumsuzluk karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle karneyi sadece bir sonuç belgesi olarak değil, çocuğun ihtiyaçlarına dair ipuçları veren bir geri bildirim olarak değerlendirmek gerekiyor. "Kötü karne eşittir başarısız çocuk" algısı da aslında çoğu zaman farkında olmadan yetişkinler tarafından oluşturuluyor. Çocuğa sürekli "Kaç aldın?", "Sınıfta kaçıncısın?", "Arkadaşın kaç aldı?" gibi sorular sormak, başarıyı yalnızca notlarla tanımlamak anlamına geliyor. Bir süre sonra çocuk da kendi değerini aldığı puanlar üzerinden değerlendirmeye başlayabiliyor. Oysa bir karne, çocuğun bütününü anlatmaz. Bir çocuğun merhametini, yaratıcılığını, problem çözme becerisini, arkadaşlık ilişkilerini, sorumluluk alma kapasitesini ya da duygusal dayanıklılığını ölçemez. Karne yalnızca belirli akademik alanlardaki performansa dair bilgi verir. Düşük notu bir etiket olarak değil, bir mesaj olarak okumak gerekir. Çünkü bazen karne bize çocuğun yapamadığını değil, aslında neye ihtiyaç duyduğunu anlatır. Çocukları notlarıyla tanımlamak yerine, notların arkasındaki hikâyeyi anlamaya çalıştığımızda hem çocuğa hem de sürece çok daha sağlıklı bir yerden yaklaşabiliriz."



EMEĞİMİ GÖR BABA

"Karne her yaş grubu için aynı anlamı taşımıyor. Daha küçük yaşlardaki çocuklar için karne çoğu zaman "Bu yıl neler yaptım, neler öğrendim?" sorusunun bir yansımasıdır. Ancak yaş ilerledikçe karne, çocukların kendi başarılarını değerlendirdikleri, arkadaşlarıyla ve bazen de kardeşleriyle kıyasladıkları bir belgeye dönüşebiliyor. Takdir, teşekkür ya da onur belgesi gibi ödüller de çocuk için yalnızca bir belge değil; "Başarabildim" duygusunun somut bir karşılığı olabiliyor. Fakat burada belirleyici olan karnenin kendisi değil, karneye yüklenen anlamdır. Eğer aile çocuğun değerini yalnızca sonuçlarla ilişkilendiriyorsa, karne çocuk için bir değerlendirme belgesinden çok bir onay ya da reddedilme aracına dönüşebilir. Böyle durumlarda çocuk karnesini anne babasına verirken aslında sadece notlarını göstermiyor; aynı zamanda "Acaba benimle gurur duyacaklar mı?", "Yeterince iyi miyim?" gibi soruların cevabını da arıyor. Bu nedenle karne sonrası verilen ilk tepki oldukça önemlidir. Psikoloji alanındaki araştırmalar, çocukların kendilerine dair algılarının büyük ölçüde ebeveynlerinden aldıkları geri bildirimlerle şekillendiğini gösteriyor. Aldığı tepki onun hem kendisini hem de ortaya koyduğu çabaya dair değerlendirmesini etkiler. Eğer ebeveyn sadece sonuca odaklanırsa çocuk zamanla "Ben ancak başarılı olduğum kadar değerliyim" inancını geliştirebilir. Ancak süreç görülür, çabası fark edilir ve gelişimi takdir edilirse çocukta daha sağlıklı bir başarı algısı oluşur. Bu noktada karneyi yalnızca dönem sonundaki sonuçlara bakarak değerlendirmek yerine çocuğun kendi gelişimine odaklanmak gerekir. Örneğin ilk yazılı notuyla son yazılı notu arasında bir ilerleme varsa bunu fark etmek ve çocuğa geri yansıtmak oldukça değerlidir. Çocuk böylece ailesinin sadece sonucu değil, verdiği emeği de gördüğünü hisseder."