LGS kalkmıyor sınav değişiyor

LGS kaldırılıyor mu? Son dönemde eğitim dünyasında konuşulan bu soruyu Milli Eğitim Bakanlığı’na sorduk. 2028’de sınav sistemi devam edecek ancak sorular Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne göre değişecek. Bilgiyi ezberlemekten çok kullanma, yorumlama, analiz etme ve problem çözme becerileri ölçülecek...

Son dönemlerde LGS sınavının kaldırılacağına dair söylentiler var. Bu konuda eğitimcilerin de kafası karışık. Çünkü mevcut 7. ve 8. sınıflardan sonra gelen öğrenciler tamamen Maarif Sistemiyle eğitim görmüş olacaklar. Durum böyle olunca da LGS'nin kaldırılıp yerine başka bir model getirileceğine dair inanış oluşmuş. Açıkçası bunları duyunca ben de hem bir anne hem de bir gazeteci olarak heyecanlandım ve işin doğrusunu Milli Eğitim Bakanlığı'mıza (MEB) sormak istedim. MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'yle görüştüm ve yetkililere sorularımı yönelttim. Görünen o ki, 2028 yılında ilk kez yeni programla hazırlanan sorular gelecek, yani sınavlı sistem devam ediyor. Ancak öğrencilerin bilgiyi kullanma, analiz etme, becerilerinin ölçümlenmesine ağırlık verilecek. Bu süreç içerisinde öğrenciler yetenekli olduklarına alanlara yönlendirilecek ve güçlü yönleri desteklenecek. Amaç bütüncül bir eğitim süreci...

Ara tatiller devam ediyor, ortaokula yeni başlayacak öğrencilere de bakanlık online sistemlerinden destek programları hazırlamış.



GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ GELİŞTİRİLECEK



- Ortaokula bu sene başlayacak olan öğrenci ve velilerine Maarif Sistemiyle eğitimde liselere giriş için bir yol haritası çizebilir misiniz?

- Öğrencilerin derslerini ve Bakanlığımızca ücretsiz olarak sunulan ders kitaplarını düzenli takip etmeleri, okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, problem çözme ve bilgiyi günlük yaşamda kullanma becerilerini geliştirmeleri önem taşımaktadır. Öğrenciler, ders kitaplarının yanı sıra EBA, MEBİ ve OGM Materyal'de yayımlanan içeriklerden yararlanabilir. Derslerinde eksikliği bulunan öğrenciler, okul müdürlüklerine başvurarak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılabilir. Ayrıca öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak çok yönlü gelişimlerini sürdürmeleri desteklenmektedir. Bakanlığımız tarafından sınavlara ve liselere geçiş sürecine ilişkin yapılacak bilgilendirmelerin resmî kaynaklardan takip edilmesi önem taşımaktadır.



GÜÇLÜ YÖNLERİNE DESTEK



- Çocukların portfolyoları, spor, müzik, sanat ve diğer dallardaki başarıları ve çalışmaları gelecekte liselere girişte bir etken olabilir mi?

- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ölçme ve değerlendirme, öğretimin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda yalnızca sonuca odaklanan bir yaklaşım yerine, öğrencilerin öğrenme sürecindeki gelişimlerinin sürekli ve bütüncül olarak izlenmesi benimsenmiştir. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin yanı sıra öğrenme eksikliklerinin, eğilimlerinin, güçlü yönlerinin, gelişim gösterdikleri alanların ve potansiyellerinin belirlenmesi, buna bağlı olarak bütüncül gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.



ARA TATİLLER DEVAM EDİYOR



- Ayrıca ara tatillerin kaldırılacağına dair, geçtiğimiz dönemde bir beklenti vardı. Önümüzdeki dönemlerde bunla ilgili bakanlığımızın bir çalışması var mı?

- Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının 2026- 2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, 2026/68 sayılı genelge ile yürürlüğe konularak kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu çalışma takviminde ara tatillerin kaldırılmasına yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.



2028'DE İLK KEZ YENİ PROGRAMLA HAZIRLANAN SORULAR OLACAK



- İki yıl sonra liselere sınavsız bir giriş mümkün olacak mı? Maarif modeline göre, liselere girişte etkili olan başka yöntemler olacak mı? Yoksa soru şekli mi değişecek?

- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrenim gören öğrenciler, 2028 yılında ilk kez yeni öğretim programlarına göre hazırlanan sorularla sınava girecektir. Sorular, yeni öğretim programları ve ders kitaplarıyla uyumlu hâle getirilecektir. Sorularda öğrencilerin bilgiyi kullanma, yorumlama, analiz etme ve problem çözme becerilerinin ölçülmesine ağırlık verilecektir.