Çocuklar için en güzel oyun alanı doğa

Yaz tatilinin hızla sonuna yaklaşırken, çocuklarla birlikte geçirilecek her an daha da değerli hâle geldi. Üstelik güzel anılar biriktirmek için uzun yolculuklara ya da yüksek bütçelere ihtiyaç yok. Bir parkta oynanan oyun, birlikte izlenen gün batımı ya da yapılan küçük bir keşif yürüyüşü, çocukların hafızasında yıllarca yaşayacak anılara dönüşebiliyor. İşte yazın son günlerini hem eğlenceli hem de unutulmaz kılacak yedi açık hava etkinliği...

Yaz tatilinin son günleri... Çocuklar için "biraz daha tatil" demek, anne babalar içinse "okul hazırlıkları başlıyor" anlamına geliyor. Oysa bu kısa zamanı alışveriş merkezlerinde ya da ekran karşısında geçirmek yerine, birlikte unutulmayacak anılara dönüştürmek mümkün. Üstelik bunun için büyük bütçelere de ihtiyaç yok. Bir top, biraz merak ve birlikte geçirilen birkaç saat... Çocukların yıllar sonra hatırlayacağı şey de zaten tam olarak bu.

1- DOĞAYI BİR OYUN ALANINA DÖNÜŞTÜRÜN

Çocuklar için en büyük macera bazen en yakın parktadır. Bir "doğa dedektifi" oyunu hazırlayın. Önceden küçük bir liste oluşturun: kozalak, uğur böceği, sarı bir çiçek, farklı şekilli bir yaprak, kuş tüyü... Sonra birlikte keşfe çıkın. Her bulunan nesne, çocuğun doğaya biraz daha dikkatle bakmasını sağlar. Belki de her gün önünden geçtiğiniz parkta bugüne kadar hiç fark etmediğiniz güzellikleri birlikte keşfedersiniz.

2- PİKNİĞİ SADECE YEMEK YEMEK SANMAYIN

Bir örtü, evden hazırlanan birkaç sandviç ve meyve... Aslında güzel bir gün geçirmek için fazlasına ihtiyaç yok. Ama pikniği sadece yemek molası olarak düşünmeyin. Yanınıza bir top, frizbi ya da ip atlama ipi alın. Çocuğunuzla yarışın, kahkahalar atın, hatta birlikte bulutlara bakıp şekiller tahmin edin. Emin olun, çocuklar en çok anne ve babalarının oyun arkadaşı olduğu günleri hatırlıyor.

3- FOTOĞRAF SAFARİSİNE ÇIKIN

Telefonu bu kez sosyal medya için değil, keşfetmek için kullanın. Çocuğunuza "En ilginç ağacı bul", "En güzel çiçeğin fotoğrafını çek", "Kalbe benzeyen bir taş ara" gibi küçük görevler verin. Günün sonunda çekilen fotoğraflara birlikte bakın. Böylece sıradan bir yürüyüş, küçük bir maceraya dönüşür.

4- BİSİKLETLE YENİ ROTALAR KEŞFEDİN

Her zaman gittiğiniz park yerine bu kez farklı bir rota seçin. Bisiklet ya da scooter ile sahile, ormana ya da yeni bir parka gidin. Yol boyunca kısa molalar verin; gördüğünüz ağaçların isimlerini öğrenin, kuş seslerini dinleyin. Yolculuğun kendisi, varılacak yerden çok daha keyifli olabilir.

5- TAŞLARI MİNİK SANAT ESERLERİNE DÖNÜŞTÜRÜN

Sahilden ya da parktan topladığınız birkaç düz taş, çocukların hayal gücüyle rengârenk birer sanat eserine dönüşebilir. Bir taş uğur böceği olur, diğeri gülen bir yüz... Boyanan taşları saksılara koyabilir, balkonunuzu süsleyebilir ya da sevdiklerinize küçük bir hediye olarak verebilirsiniz. Üstelik bu etkinlik, çocukların ince motor becerilerini geliştirirken yaratıcılıklarını da destekler

6- GÜN BATIMINI BİRLİKTE İZLEYİN

Bazen en güzel etkinlik hiçbir şey yapmamaktır. Akşamüstü sahile, göl kenarına ya da yüksekçe bir tepeye gidin. Telefonları bir kenara bırakın ve güneşin yavaş yavaş ufukta kayboluşunu birlikte izleyin. O sırada günün nasıl geçtiğini, yaz tatilinde en çok neyi sevdiklerini konuşun. Belki de uzun zamandır yapamadığınız kadar güzel bir sohbet edersiniz.

7- MAHALLENİZDE KÜÇÜK BİR KEŞİF YOLCULUĞUNA ÇIKIN

Çoğumuz yaşadığımız semti gerçekten tanımıyoruz. Bir gününüzü turist gibi geçirmeye ne dersiniz? Mahallenizdeki tarihi bir çeşmeyi, eski bir konağı, yıllardır önünden geçtiğiniz ama hiç girmediğiniz kütüphaneyi ya da büyük bir parkı birlikte keşfedin. Çocuklar için her yeni sokak, her farklı ayrıntı yeni bir maceradır. Belki de en güzel keşifler, kilometrelerce uzağa gitmeden, yaşadığınız şehrin içinde sizi bekliyordur.

UNUTMAYIN...

Çocuklar büyüdüğünde hangi oyuncağa sahip olduklarını değil, kiminle güldüklerini hatırlar. Yaz tatilinin son günleri belki de yeni anılar biriktirmek için yılın en güzel fırsatlarından biri. Çünkü çocukluk, çoğu zaman en çok birlikte geçirilen zamanın adıdır.