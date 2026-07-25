Deniz için uzağa gitmeyin: Bir kaç saatte tatil modu

Yazın serinlemek için uzun tatil planları yapmanıza gerek yok. İstanbul’un çevresinde, birkaç saat içinde ulaşabileceğiniz plajlar hem günübirlik kaçamaklar hem de hafta sonu molaları için birbirinden güzel seçenekler sunuyor. Çocuklu ailelerden sakinlik arayanlara kadar herkesin kendine uygun bir rota bulabileceği bir rehber hazırladık. Deniziyle öne çıkan adresleri ve gitmeden önce bilmeniz gereken ayrıntıları bir araya getirdik. Havlunuzu hazırlayın, gerisini deniz manzarasına bırakın

Çoğu anne-baba çalışıyor ve öyle sezonluk tatil yapmak pek mümkün olmuyor. Yıllık izinler bir hafta hadi şanslıysanız iki haftaya uzayabiliyor. Ancak yaz tatili üç ay ve çocukları da gezdirmek gerekiyor. Bu yüzden bu hafta sizlere İstanbul'dan günü birlik kaçabileceğiniz, uzun bir tatil yapmış hissi de yaşayacağınız yerleri derledim.

Ne de olsa yazın en güzel planı, bazen bir valiz hazırlamak değil, sabah erkenden yola çıkmaktır. İstanbul'un çevresinde, birkaç saat içinde ulaşabileceğiniz öyle güzel koylar ve plajlar var ki, akşam eve dönerken "İyi ki gelmişiz" dememeniz neredeyse imkânsız. Hadi, ajandanızı açın ve planınızı yapmaya başlayın... Çocuklarla güvenle denize girebileceğiniz kumsallardan, kalabalıktan uzak sakin koylara kadar birçok seçenek sizi bekliyor.

ŞİLE: KLASİK AMA HÂLÂ VAZGEÇİLMEZ

İstanbul'dan deniz kaçamağı denince akla ilk gelen adreslerden biri Şile. Bunun en önemli nedeni hem ulaşımının kolay olması hem de farklı beklentilere hitap eden plajlara sahip olması.

Ayazma Plajı, geniş kumsalı ve cankurtaran hizmetiyle özellikle çocuklu ailelerin ilk tercihlerinden. Duş, soyunma kabini, büfe ve restoran gibi ihtiyaç duyabileceğiniz hemen her şey elinizin altında.

Biraz daha sessizlik arıyorsanız Uzunkum Plajı iyi bir alternatif. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Akçakese Plajı ise kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlere hitap ediyor. Burada tesis sayısı sınırlı olduğu için hazırlıklı gitmekte fayda var.

Karadeniz'in dalgalı yapısını da unutmamak gerekiyor. Deniz sakin görünse bile yalnızca cankurtaran bulunan alanlarda yüzmek en güvenli tercih.

ADALAR: VAPURA BİNİNCE TATİL BAŞLIYOR

Adalar'ın en güzel yanı daha vapura bindiğiniz anda tatil moduna girmeniz. En fazla seçenek Büyükada'da bulunuyor. Nakibey Plajı sığ denizi nedeniyle ailelerin gözdesi. Aya Nikola, Halik Bay ve Nizam Plajı da gün boyu denizin tadını çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.

Heybeliada daha sakin bir atmosfer sunuyor. Değirmenburnu ve Asaf Bey plajlarında denizin ardından çam ağaçlarının gölgesinde dinlenebilirsiniz. Burgazada'nın Kalpazankaya bölgesi gün batımıyla ünlü. Kınalıada ise vapur yolculuğunun kısa sürmesi sayesinde özellikle günübirlik planların favorisi. Biraz daha sakinlik arayanlar için Sedef Adası da hâlâ İstanbul'un en berrak denizlerinden birine sahip.

BİRAZ DAHA YOL YAPARIM DİYORSANIZ...

İstanbul'dan iki-üç saat uzaklaştığınızda seçenekler daha da çoğalıyor. Kocaeli'nde Kerpe ve Kefken, dalgası görece sakin deniziyle çocuklu aileler için güvenli adreslerden. Cebeci Plajı uzun kumsalıyla rahat bir gün geçirmenizi sağlıyor.

Kırklareli'ndeki Kıyıköy ise denizle ormanı aynı karede buluşturuyor. Sabah Longoz ormanlarında yürüyüş yapıp öğleden sonra denize girebilirsiniz.

Edirne'nin Erikli sahili ise ince kumu ve sığ deniziyle özellikle küçük çocuklu ailelerden tam not alıyor.

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN EN İYİ 5 PLAJ

Şile Ayazma Plajı

Büyükada Nakibey Plajı

Kerpe Halk Plajı

Erikli Sahili

Ağva Halk Plajı

NEDEN?

Sığ deniz, cankurtaran hizmeti ve kolay ulaşım.

KALABALIKTAN KAÇMAK İSTEYENLERE

Akçakese Plajı (Şile)

Sedef Adası

Kıyıköy

Uzunkum Plajı

Burgazada

Sabah erken saatlerde giderseniz çok daha sakin bir gün geçirebilirsiniz.

DENİZE GİRMEDEN DÖNMEYİN

Gün batımı: Kalpazankaya (Burgazada)

Gün doğumu: Şile Uzunkum

En güzel aile fotoğrafı: Büyükada sahili

Doğayla baş başa: Kıyıköy Longoz Ormanları

Kumdan kale için en uygun sahil: Erikli

GİTMEDEN ÖNCE



Karadeniz kıyılarında deniz durumunu mutlaka kontrol edin.

Hafta sonu yerine hafta içi gitme şansınız varsa çok daha sakin bir ortam bulursunuz.

Halk plajlarında şemsiye ve şezlong olmayabilir.

Güneş kremi, şapka ve bol suyu yanınıza almayı unutmayın.

Adalara gidecekseniz vapur saatlerini önceden kontrol edin.

EDİTÖRÜN ÖNERİSİ

En temiz deniz: Büyükada

En güzel kum: Erikli

En kısa yol: Kınalıada

Çocuklarla en rahat: Şile Ayazma

En romantik gün batımı: Burgazada Kalpazankaya

Doğa sevenlere: Kıyıköy

Sabah kahvaltısı + deniz: Ağva

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN KÜÇÜK İPUÇLARI

Karadeniz kıyılarında öğleden sonra dalga artabiliyor. Sabah saatlerinde denize girmek daha güvenli.

Hafta sonu saat 10.00'dan sonra Şile ve Kilyos'ta otopark bulmak zorlaşabiliyor. Sabah 08.00 civarında yola çıkmak büyük avantaj sağlıyor.

Adalarda otomobil olmadığı için rahat yürüyebileceğiniz ayakkabılar tercih edin.

Küçük çocuklarla gidecekseniz gölgelik alanı olan plajları seçin.

KİLYOS: ŞEHRİN İÇİNDE TATİL HAVASI

Avrupa Yakası'nda yaşayanlar için en pratik seçeneklerden biri Kilyos. Bölgede ücretsiz halk plajlarının yanı sıra şezlong, duş, restoran ve kafe hizmeti sunan birçok özel işletme de bulunuyor. Hafta sonları oldukça kalabalık olduğu için mümkünse hafta içi ya da sabah erken saatlerde gitmek daha keyifli oluyor.

AĞVA: AYNI GÜN HEM NEHİR HEM DENİZ

Ağva'nın en güzel tarafı, tek bir güne birçok keyif sığdırabilmeniz. Sabah Göksu Nehri kıyısında uzun bir kahvaltı yapıp tekne turuna çıkabilir, öğleden sonra birkaç dakika içinde kendinizi denizde bulabilirsiniz. Ağva Halk Plajı yaz boyunca oldukça ilgi görüyor. Deniz çoğu zaman temiz olsa da Karadeniz'in dalga durumu değişebildiği için gitmeden önce hava tahminine göz atmakta fayda var.