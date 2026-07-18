Çocuğunuzu geleceğe hazırlayan okul hangisi?

LGS sonuçları açıklandı, şimdi binlerce aile tercih telaşı yaşıyor. Ancak uzmanlara göre artık doğru lise, yalnızca en yüksek taban puanına sahip okul anlamına gelmiyor. Eleştirel düşünebilen, iletişim kurabilen, teknolojiyi doğru kullanan ve değişime uyum sağlayabilen çocukların geleceğin dünyasında daha güçlü olacak. Peki anne babalar çocuklarını gerçekten geleceğe hazırlayan okulu nasıl seçebilir?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca anne baba aynı sorunun cevabını arıyor. Kimi taban puanlarını karşılaştırıyor, kimi geçen yılın yüzdelik dilimlerini inceliyor, kimi de çocuğunu en prestijli okulun sıralarına oturtmanın hesabını yapıyor. Oysa eğitim dünyası sessiz ama çok büyük bir dönüşümün içinde.

Artık yalnızca sınav başarısını merkeze alan anlayış yerini, çocuğu hayata hazırlayan bir eğitim modeline bırakıyor. Bugün dünyanın en saygın eğitim kuruluşları aynı noktada buluşuyor: Geleceğin başarılı insanı; ezber yapan değil, düşünen, sorgulayan, birlikte üretebilen ve değişime uyum sağlayabilen kişi olacak. Yani mesele sadece matematikte kaç net yaptığı değil; karşılaştığı bir problemi çözebilmesi, ekip içinde çalışabilmesi, fikrini ifade edebilmesi ve teknolojiyi bilinçli kullanabilmesi. OECD'nin yayımladığı "Trends Shaping Education 2025" raporu tam da buna dikkat çekiyor. Rapora göre yapay zekâ, iklim krizi, dijitalleşme ve hızla değişen iş dünyası, eğitim sistemlerini yeniden şekillendiriyor. Çocuklara yalnızca bilgi yüklemek artık yeterli görülmüyor; bilgiyi kullanabilme becerisi çok daha değerli kabul ediliyor.

UNESCO da benzer bir uyarı yapıyor. Kurumun üretken yapay zekâya ilişkin eğitim rehberinde, teknolojinin öğrenmeyi destekleyebileceği ancak öğretmenin, merakın ve eleştirel düşünmenin yerini alamayacağı özellikle vurgulanıyor.

Aslında bu değişim sadece okulları ilgilendirmiyor. En az öğretmenler kadar anne babaların da çocuklarına yaklaşımı değişiyor.

Eskiden "Bugün kaç soru çözdün?" diye sorulurken, artık "Bugün seni en çok düşündüren şey neydi?" sorusu çok daha değerli görülüyor. Çünkü geleceğin dünyasında doğru cevabı ezberleyen değil, doğru soruyu sorabilen çocuklar öne çıkacak. LGS tercih listelerini teslim etmek için 23 Temmuz son gün... O listede yazan okul adı elbette önemli. Ama ondan daha önemli olan, o okulun çocuğunuza nasıl bir insan olma yolculuğu sunacağı. Çünkü geleceği belirleyecek olan yalnızca hangi liseyi kazandığı değil... O lisede nasıl bir genç olarak yetişeceği.



SADECE PUANA BAKMAYIN

Bugün uzmanlarının ortak görüşü şu: "En yüksek puanlı okul her çocuk için en doğru okul değildir." Çocuğun ilgi alanlarını geliştiren, kendisini güvende hissettiren ve üretmeye teşvik eden okul, uzun vadede çok daha büyük fark yaratabilir. Bir okulun taban puanı yüksek olabilir. Ancak çocuğunuz için doğru okul olup olmadığını anlamak için şu soruların cevabını mutlaka araştırın:

Okul proje üretmeyi destekliyor mu?

Bilim, teknoloji, kodlama veya yapay zekâ kulüpleri var mı?

Yabancı dil günlük hayatın içine taşınıyor mu?

Rehberlik servisi öğrenciyi sadece sınava mı hazırlıyor, kariyer planlamasına da destek oluyor mu?

Sanat ve spor faaliyetleri güçlü mü?

Mezunlar yalnızca üniversiteye mi hazırlanıyor, sosyal hayata da güçlü bireyler olarak mı çıkıyor?



2030'UN EN DEĞERLİ 10 BECERİSİ

OECD ve Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre çocukların bugünden geliştirmesi gereken beceriler:

Analitik düşünme

Eleştirel düşünme

Problem çözme

Yaratıcılık

Dijital okuryazarlık

Yapay zekâ okuryazarlığı

İletişim becerisi

Takım çalışması

Duygusal dayanıklılık

Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı



HAYAT BİR TEST KİTAPÇIĞI DEĞİL

Anne babaların yaptığı en büyük hata belki de çocuklarını geleceğin dünyasına değil, kendi çocukluklarının dünyasına göre yetiştirmeye çalışmaları. Elbette disiplin, sorumluluk ve çalışkanlık hâlâ çok değerli. Ancak artık bunlara merak, esneklik, iletişim ve üretkenlik de ekleniyor. Çocukların hata yapmasına izin vermek, tek doğru cevabı ezberlemekten çok daha önemli hale geliyor. Çünkü hayatın kendisinde test kitapçığı yok. Gerçek yaşam, farklı yollar deneyen, gerektiğinde yeniden başlayan ve çözüm üretebilen insanları ödüllendiriyor. Eğitim uzmanları da ailelere aynı noktada buluşan bir öneri sunuyor: "Çocuğunuzun yerine düşünmeyin. Onunla birlikte düşünün." Bu küçük gibi görünen yaklaşım değişikliği bile çocuğun problem çözme becerisini güçlendirebiliyor.