Çocuklar için şehirde eğlence

Yaz tatili başladı ama şehirde kalan çocuklar için eğlence de hız kesmiyor. Müze atölyelerinden dans derslerine, hikâye anlatıcılığından yaratıcı sanat çalışmalarına kadar temmuz ayı rengârenk bir programla geliyor. Üstelik bu etkinlikler sadece vakit geçirmek için değil; keşfetmek, üretmek ve yeni şeyler denemek için de güzel bir fırsat sunuyor. Eğer “Bu yaz çocuklarla ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, şehir sizi düşündüğünüzden daha fazla şaşırtabilir

Yaz tatili denince akla çoğu zaman deniz, kum ve şehirden uzak kaçamaklar geliyor. Ama kabul edelim; herkes yaz boyunca bavulunu toplayıp bir sahil kasabasına yerleşemiyor. Neyse ki şehirde kalmak artık eskisi gibi 'evde sıkılmak' anlamına gelmiyor. Bu temmuz çocuklar için İstanbul adeta büyük bir oyun ve keşif alanına dönüşüyor. Bir gün samba ritimleriyle dans edip ertesi gün güneş sistemini keşfetmek, kendi heykelini yapmak ya da rengârenk bir sanat atölyesinde hayal gücünü konuşturmak mümkün.

Kısacası çocukların enerjisini doğru yere yönlendirecek, onları ekranlardan biraz uzaklaştıracak ve "Bugün çok eğlendim" dedirtecek adresler bir bir kapılarını açıyor.



TEMMUZDA AKM ÇOK RENKLİ

AKM, şehirde kalan çocuklar için harika bir temmuz ayı programı hazırlamış. Heykel atölyesinden, müziğe, resimden dansa kadar geniş bir yelpazede düşünülmüş olan etkinliklerin hepsi birbirinden güzel.

YAKIN VAKİTTE NELER VAR?

8 TEMMUZ - Heykel Yapım Atölyesi

8 TEMMUZ - Samba Dans Atölyesi: Brezilya

8-26 TEMMUZ - Hayal Oyunum

11 TEMMUZ - Hikaye Anlatıcılığı Ve Kukla

11-18-25-29 TEMMUZ - Ebru Atölyesi

18-29 TEMMUZ - Çaça Dans Atölyesi: Latin Ritimleri



KÜÇÜK KAŞİFLER İŞ BAŞINDA

Rahmi M. Koç Müzesi, temmuz ve ağustos ayında düzenleyeceği yaz atölyeleriyle çocukları bilim, sanat ve yaratıcılıkla dolu bir keşif yolculuğuna davet ediyor. Hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilecek atölyelerde 5-12 yaş arası çocuklar, eğlenirken öğrenme fırsatı bulacak. Deneyimsel öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan programlarda çocuklar keşfedecek, hayal edecek, tasarlayacak, üretecek ve öğrenmenin keyfini yaşayacak.

TEMMUZ AYI HAFTA İÇİ ATÖLYELERİ

8 TEMMUZ – Güneş Sistemine Yolculuk | Astronomi Atölyesi | 6-8 Yaş

10 TEMMUZ – Arım Balım Peteğim | Matematik Atölyesi | 8-10 Yaş

17 TEMMUZ – Mozaikten Tekerler | Ulaşım Atölyesi | 5-7 Yaş

22 TEMMUZ – Deniz Kabuğundan Tasarımlar | Tasarım Atölyesi | 7-9 Yaş

24 TEMMUZ – Cama Yansıyan Işık | Tasarım Atölyesi | 9-12 Yaş

29 TEMMUZ – Renkli Raylar | Ulaşım Atölyesi | 5-7 Yaş

31 TEMMUZ – İlmek İlmek Örüntü | Matematik Atölyesi | 9-12 Yaş



DOĞADAN İLHAM ALACAKLAR

İş Sanat, yaz tatili boyunca İstanbul ve Ankara'daki müzelerinde minik sanatseverleri ağırlayacak. Yaşadıkları kentten, doğadan ve denizden ilham alan çocuklar, atölyelerde farklı malzemeler ve teknikler kullanarak yaratıcılıklarını tasarımlarına yansıtıyor. Peki, neler var?

7 TEMMUZ SALI 14.00 Eren Eyüboğlu'nun Yüzleri: Yaratıcı Portre Atölyesi (6-9 yaş)

9 TEMMUZ PERŞEMBE 14.00 Melâhat Üren'den İlhamla Eskiz Atölyesi (7+ yaş)

10 TEMMUZ CUMA 14.00 Sanatın Diliyle Somut mu Soyut mu? (8-12 yaş)

14 TEMMUZ SALI 14.00 Benim Kumbaram (6-9 yaş)

17 TEMMUZ CUMA 12.00 Şekillerin Peşinde (3-5 yaş)

21 TEMMUZ SALI 14.00 Zühtü Müridoğlu'ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi (6-9 yaş)

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA 12.00 Bil Bakalım Hangisi? (3-5 yaş)

24 TEMMUZ CUMA 14.00 Geçmişten Gelen Misafir: Mihri Hanım (8-12 yaş)

28 TEMMUZ SALI 14.00 Suluboya Atölyesi: Doğanın Renkleri (7-10 yaş)

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA 14.00 Doğanın Renkli Hikâyeleri: Kartpostal Atölyesi (6-9 yaş)

30 TEMMUZ PERŞEMBE 14.00 Tablonun İçindeki Orman (4-6 yaş)

31 TEMMUZ CUMA 14.00 Renkli Kapılar, Renkli Hayaller (6-9 yaş



YAZ OKULUNA HAZIR MISIN?

İstanbul Modern, yaz tatilinde kapılarını küçük sanatseverler için açıyor. 7-10 yaş aralığındaki çocukları sanatın büyüleyici dünyasıyla buluşturacak olan Yaz Sanat Okulu, 7 Temmuz–28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yaratıcı atölyeler ve sergi turlarıyla dopdolu bir program sunuyor.

Pazartesi hariç hafta içi her gün yaz boyunca devam edecek olan Yaz Sanat Okulu'nda sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanan sekiz özgün atölye yer alıyor. Yaz Sanat Okulu kapsamında çocuklar, Fotokolaj, Hayal Mekân, Nesnelerin İzleri, Hayvanlar Alemi, Soyut Heykeller, Gölge Resimler, Doğa Sahnesi ve Kent Manzaraları atölyelerinde hem eğlenecek hem de yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayacak.

Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabilecek. Sekiz atölyenin en az dördüne katılanlara İstanbul Modern Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi verilecek.



KÖKLERİMİZİ GELECEĞE TAŞIYAN BİR ÇABA

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Komili'nin ortak bir projesi olan Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz'un ödül törenine katılmak için Ayvalık'taydım. Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş öğretmenlerimizle tanıştım. Onların heyecanına tanıklık etmek beni gerçekten çok mutlu etti.

2023 yılından bu yana süren Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz projesiyle ülke genelinde her kademede öğrenim gören öğrencilerde, doğa temelli konularda ve doğal kaynakların korunup zenginleştirilmesinde farkındalık oluşturulması amaçlanmış. Öğretmenlerin, öğrencilerin, zeytin ve yağ üreticilerinin bu ortak çabası öyle takdir edilesi ki, adeta insanın ruhunu sonsuz bir umutla dolduruyor.

Binlerce yıl yaşayabilen, kökleri toprağı sıkıca saran zeytin ağacı ve onun değerli meyvesi zeytin bu projenin baş rolünde... Zeytin; sağlık ve gastronomi alanları başta olmak üzere tarih, coğrafya, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji gibi pek çok disiplinler arası yaklaşımla ele alınıyor. Proje bireyin yaşam boyu öğrenme sürecinin bir parçası olarak tasarlanmış olup sürdürülebilir ve geliştirilebilir içeriğiyle öne çıkıyor. Türkiye zeytinyağı rekoltesi verileri ile zeytin ve zeytinyağı üretiminin yapıldığı iller başta olmak üzere belirlenen 10 ilde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde toplam 80 pilot okulda başlayan proje bugün Mardin'den Balıkesir'e, Sinop'tan Diyarbakır'a 14 ilde, tüm kademelerde toplam 112 okulda uygulanıyor.

EN ESKİ DNA'MIZ ANIT AĞAÇ

Bu program vesilesiyle ben de Ayvalık'taki anıt ağaçları görme fırsatı yakaladım. Tam 950 yaşında olan bir anıt ağacımızla tanıştım. Onun kadim gövdesine sarılırken bu topraklardaki varlığımızı tekrar derinden hissettim. Köklerimiz, atalarımız, kültürümüz, geleneklerimiz, hüzün ve mutluluklarımız... Hepsini bilen bir DNA gibiydi adeta...

Zeytinlikleri gezerken, bu ağaçlara minnetimizi tıpkı Anadolu halkı gibi bir duayla gösterdik. Allah'ın bu nimetine şükretmek gerektiğini de Ayvalık'ın yetiştirdiği Komili Orjinasyon ve Tadım Müdürü Mehmet Cavlı'nın ettiği duadan öğrendik. Dua aynen şöyleydi: "Zeytin ağacı gibi uzun ömürlü tanesi kadar bereketli, yağı kadar sağlıklı bir ömür diliyoruz."

ZEYTİN SEVEN ÇOCUĞUN HİKAYESİ EBA'DA

Proje kapsamında, bilimsel araştırmalardan çıkan bilgilerle eğitim setleri hazırlanmış. Okul öncesi çocuklarına yönelik "Zeytin Seven Çocuğun Öyküsü" adlı hikâye kitabı; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde belirlenen sınıf düzeylerinde zeytin ağacı, zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı konularını içeren öğrenci etkinlik kitapları, öğretmenlere yönelik kılavuz kitapları hazırlanarak tüm proje okullarına dağıtılmış. Aynı zamanda bu eğitim materyalleri EBA sistemine de yüklenerek tüm öğrencilerin erişimine de açılması projenin en önemli adımlarından biri olmuş.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİNDE DE VAR

Bu projenin en önemli yapı taşlarından bir diğeri de kuşkusuz ki Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz Projesi etkisinin yayılımını sağlamak üzere; okullarda kurulan Zeytin Ağacı Öğrenci Kulüpleri... Proje temasının yayılımını sağlamak üzere; okullarda kurulan bu öğrenci kulüplerinde doğa temelli konularda doğal kaynakların korunup zenginleştirilmesine yönelik farkındalık geliştiriliyor.