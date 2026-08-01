Bir dokunuşla hayatları değişti

Her gencin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkaracak imkânı sunmak ve hayallerin peşinden yürüyebilecekleri bir yol açmak. İşte Güzel İşler Fabrikası (GİF) Türkiye’nin dört bir yanında kızlarımıza bu yolu açmak için çalışıyor. Sanattan teknolojiye, eğitimden spora kadar pek çok kursla onların geleceğine dokunuyor....

Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) bu yıl kuruluşunun 30. yılını kutladı. Bir STK için 30 yıl, yaptıklarının sonuçlarını görmek için yeterli bir süre... TÜRGEV' de çok yol katettiğini, Türkiye'nin dört bir yanında genç kızların hayatına nasıl dokunduğunu, onların hayallerini gerçekleştirmek için yılın 365 günü, 7/24 çalıştığını gösterdi. Güzel İşler Fabrikası (GİF) adını verdikleri projeleriyle de, farklı yaş gruplarındaki kızlarımıza, eğitimler, atölyeler, kültür-sanat çalışmaları, kendi potansiyellerini keşfedecekleri imkanlar sunmuşlar.

Biz de tüm bunları yakından görmek için GİF Yaz Okulu kapanış programına katıldık ve bu güzel yolculuğu TÜRGEV Yönetim Kurulu başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz'dan dinledik.

- TÜRGEV kurulalı 30 yıl olmuş. Bu otuz yılı düşündüğünüzde, olgunluk döneminde nasıl bir yol kat etmiş?

- Bizim kuruluşumuz 1996 yılında, 28 Şubat döneminden hemen önce... Ve Sayın Cumhurbaşkanımız o noktada çok büyük bir vizyon ortaya koyuyor. O dönem genç kızlarımızın barınma ihtiyacı özellikle İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde çok sıkıntılı. Barınma ihtiyaçları karşılanmadığı için aileler onları üniversite eğitimine göndermekten vazgeçiyor o süreçte. Ve Cumhurbaşkanımız bu konuda çok o vizyoner bakış açısıyla aslında Türgev'in kuruluşunu İSEGEV adıyla İstanbul Merkezli olarak başlatıyor. 28 Şubar dönemi tüm STK'lar için zorlayıcı bir dönemdi ama sonrasında güçlü adımlarla büyüdük.

Genç kızlarımızın o dönemki temel ihtiyacı yurttu. Artık KYK'larla birlikte belli bir seviyeye geldi. Biz de yurtlarda kızlarımıza gerek atölye çalışmaları gerek entelektüel, sosyal, sportif anlamda elimizden gelen her türlü desteği vermeye başladık. Tabii bunlar yurt çerçevesinde kalıyordu sadece. Sınırlı bir alan söz konusu.

Bizden önceki yönetimdeki Fatma Nur Başkanımızın, daha evvel Arzu Başkanımızın da girişimleriydi. Genç kızlarımızın beraber sosyalleşebilecekleri, birbirleriyle tanışabilecekleri ve rahat bir şekilde çaylarını, kahvelerini içebilecekleri, ders çalışabilecekleri alanlar oluşturalım diye yola çıkılmış. Sadece burada da kalmadı bu iş, daha da büyüdü. Biz genç kızlarımızın eğitimleri noktasında bütünsel bir bakış açısıyla olaya eğiliyoruz. Herhalde en önemli farkımız budur diye düşünüyorum.

- Güzel İşler Fabrikası yani GİF'ler büyük ilgi görüyor, değil mi?

- Önceleri "GİF'lerin İSMEK'ten ne farkı var, resim kursu dışında ne yapıyorsunuz? diye soruyorlardı. Burada çok önemli bir noktanın göz ardı edildiğini görüyorum. Biliyorsunuz, teknoloji ile birlikte artık bireyselleşme çok fazla. Ev gençleri arttı. Ne eğitimde ne de iş hayatındalar. Evde, ekran başında olan gençler ve sayıları oldukça fazla... İşte o resim kursu olarak tabir edilen şey aslında, genç kızlarımızın birbirleriyle tanıştığı, bir araya geldiği, kendilerini tanıdıkları, atomize olmayı, dijital bağımlılığı en önemlisi, diğer bağımlılık çeşitlerini engelleyen, çok kıymetli bir faaliyet haline geldiğini görüyoruz.

- GİF'te etkinlik, kurs yelpazesi oldukça geniş, neler var?

- GİF'ler genç kızların sanat, kültür, düşünce, teknoloji, yaşam becerileri ve kariyer alanlarında kendilerini geliştirmelerini destekleyen bir eğitim modeli. Biz GIF'i açacağımız alanlarda genel olarak gençlerimizin ihtiyaçları neler bunlara bakıyoruz. Enstrüman, resim, el işleri, kolaj, sanat terapisi, dijital okur yazarlık, yapay zeka, zarafet, mimari çizim gibi sayısız eğitimimiz bulunuyor.

- Yazın da yaz okulu açtınız ve geçtiğimiz hafta buradan mezunlar verdiniz. Nasıl geçti GİF yaz okulu?

- Özellikle ortaokul ve lise öğrencileri için çok fazla imkan olamayabiliyor. Biz buna binaen yaz okullarını başlattık. Gençlerin ilgisini ne çeker diye kendimize sorarak işe başladık. Nezaket, görgü dersleri bile koyduk. O kadar ilgilerini çekti ki, biz bile şaşırdık.

KIZIM ZARİF BİR GENÇ KIZ OLDU

- Ailelerle de temas ediyorsunuz. Çocukları buraya geliyor, gidiyor, memnunlar. Mesela sizin aklınızda kalan, anne babaların söylediği, sizin de hoşunuza giden,' evet ya biz bu işi gerçekten çok iyi yapmışız' dediğiniz bir anınız var mı?

- Yaz okulunda kızı biz de eğitim gören velimiz kurduğu şu cümleler beni derinden etkiledi: "Ben kızımı bir çocuk olarak buraya gönderdim ama bu bir ay boyunca o kadar aşama kaydetti ki o kadar olgunlaştı ki... Bir ay sonra onu zarif bir genç kız olarak alıyorum sizden... geldiği bu nokta beni çok memnun etti."

Sorumluluk alabiliyor artık daha üretken. Biz açıkçası bir aylık sürenin bu kadar büyük bir etkisi olabileceğini çok da hayal etmemiştik. Evet hayallerimiz var ama bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar aşama kaydettirebileceğini düşünmemiştik.

O noktada benim için hem çok mutluluk vericiydi hem böyle hayret ettim. Genç kızlarımızı anladığımız takdirde, onlarla doğru iletişimde olduğumuzda, onlara doğru bir şekilde rehberlik ettiğimizde gerçekten onun bereketi çok büyük oluyor. Sonuçları çok ciddi şekilde çarpma etkisi oluşturuyor.

SİLOPİ'DE BÜYÜK CEVHERLER VAR

- GİF'in Silopi'de de bir şubesi olduğunu duydum. Silopi'de kızlarımız nasıl, neler yapıyorlar?

- Üç-dört yıldır Silopi'deyiz. Silopi kısıtlı bir bölge. Aileler, çocuklarını haklı olarak her yere göndermek istemiyorlardı. Geçmişten gelen korkuları da vardı.

Orada neler yapacağımıza da ihtiyaçlara bakarak, genç kızlarımızı dinleyerek karar verdik. Kızlarımız üniversiteye hazırlanmak ve İngilizce öğrenmek istiyorlardı. Biz de bu isteklere kulan verdik ve bu eğitimleri başlattık. Tabii bununla sınırlı bırakmadık, yanında pek çok sanat, teknoloji kursları da açtık. Silopi'de büyük bir cevher var. Bir konuyu analiz etme, zeka noktasında çok parlak, ışıl ışıl kızlarımız... Sadece küçük bir dokunuşa ihtiyaçları var. Oradan bizim çok değerli, ressam bir kızımız çıktı. Kendisinin eserini Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettik. Sınavlarda büyük başarılar elde ettiler. İlk 10 bin içerisinde öğrencilerimiz var. Üniversite hazırlık kursu deneyimimiz ilk kez olmuştu. Bu başarıların sağlaması bizinmiçin büyük bir gurur vesilesi.

AİLELER BİZE GÜVENİYOR

- Ailelerin de içi rahat ediyor, değil mi?

- En güzel tarafı da bu! Biz de çocuklarımıza eğitim görecekleri, çay, kahve içip arkadaşlarıyla sohbetler edip, mentorlerinden rehberlik alabilecekleri mekanlar sunuyoruz. Bu güveni sağlamış olmak büyük bir gurur!