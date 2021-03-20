Kadın gazeteciler ‘Yılın Otomobili’ni seçti

Beş kıtada 38 ülkeden 50 kadın otomotiv gazetecisi, yılın otomobillerini seçti. “Kadın Dünyasında Yılın Otomobili-2021” seçimlerinde Land Rover Defender, Peugeot 208 ve 2008, Skoda Octavia, Lexus LC 500 birinci oldu

Kadın otomotiv gazetecilerinin sayısı erkeklere göre oldukça düşük. Ancak kadın gazeteciler sayıları az olmasına rağmen ses getiren çalışmalara imza atıyorlar. İşte bunlardan biri Kadınlar Dünyası Yılın Otomobil Ödülleri (WWCOTY)...

2009 yılında kurulan Kadın Dünyasında Yılın Otomobili seçimlerinin jürisi, beş kıtada 38 ülkeden 50 kadın otomotiv gazetecisinden oluşuyor. Jüri kadın tüketicilerin tercihlerini göz önünde tutarak, her yıl çeşitli kategorilerde seçim yapıyor. İlk kez 2011 yılında gerçekleştirilen Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri'nde 48 jüri, Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında sunulan yeni modelleri oyladı. Oylamada güvenlik, kalite, fiyat, tasarım, sürüş konforu ve çevreci özellikler gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri'nde 2021'in kazananları şöyle:







Premium otomobil markası Lexus, Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri'nde (WWCOTY) bir prestijli unvanın daha sahibi oldu. Lexus'un ilk yumuşak tavanlı üstü açılan modeli olan Lexus LC 500 Convertible, sadece kadın otomobil gazetecilerinden oluşan jüri tarafından 2021'in "En İyi Lüks Otomobili" seçildi.







KADINLARIN TERCİHİ

Peugeot 208, Toyota Yaris ve Honda Jazz modellerini geride bırakarak "En İyi Şehir Otomobili" kategorisinde zafere ulaştı. Marka bir başka kategori de daha kadın gazetecilerin oylarıyla birinci oldu. 2008, Renault Captur ve Kia Sonet modellerini geride bırakarak "En iyi şehirli SUV" seçildi.







Yeni Land Rover Defender "Dünyada Kadınların Tercihi 2021'de Yılın Otomobili" ödülünü kazandı. Jüri Yeni Land Rover Defender'ı "En İyi Medium SUV" kategorisinde de birinciliğe layık gördü. Yeni Land Rover Defender kendine özgü tasarımı, tüm yol koşullarıyla başa çıkan arazi kabiliyeti, mükemmel yol dinamikleri, 21'inci yüzyıla uygun pratik kullanımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle kadınlardan en yüksek puanı aldı.

Skoda Octavia ise "Aile Otomobili" kategorisinde birinci seçildi. Kadınlardan oluşan jüri tarafından "En İyi Aile Otomobili" seçilen model, böylece 10 yıldır düzenlenen uluslararası ödüllerde ilk ödülünü de almış oldu.