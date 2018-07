Metabolizmayı ateşleyen 9 öneri

Hepimizin bir metabolizma hızı var. Ancak bu kaderiniz değil. Sizlere vereceğim dokuz öneriye uyun, metabolizma hızınızı ateşleyin

Metabolizmamız günde sekiz saat uyku, 16 saatlik uyanıklık süresi üzerine kurulu bir döngü baz alınarak çalışmaktadır. Beslenme, fiziksel aktivite ve günlük çalışma temposu metabolizmanın düzenini belirleyen ana faktörlerdir. Buna ek olarak bedenimizde sürekli çalışan içsel metabolik reaksiyonlar da genel metabolizma hızımızı düzenleyen önemli ögelerdir. Ayrıca vücudun kas ve yağ dokusu oranı, bazı hormonların sentezinde oluşan değişiklikler, cinsiyet, bağırsakların çalışma rutini metabolizmamızın tam anlamı ile nasıl çalıştığının temel belirteçleridir. Ancak metabolizma hızınız kader değil. Özellikle yaşla düşen metabolizma hızını yüksek tutmak için sizlere önemli dokuz altın kuralı açıklıyorum.



VÜCUT ISISI ÖNEMLİ

Vücut ısısını arttıran ve iç ısı değişimini denetleyen ideal besinler kırmızı et ve balıktır. Her gün bir öğünde kırmızı et çeşitleri ya da balık yemek vücutta hassas sıcaklık değişimleri artışı sağlayarak metabolizmanın yavaşlamasını önler. Haftada iki kere yağsız et çeşitleri, haftada üç kere tavuk veya hindi, haftanın iki günü de balık yemek metabolizmayı hızlandırır.



AKŞAM PROTEİNLİ BESİNLER YİYİN

Akşam saat 20.00'den sonra insülin salınımı çok azalır ve kandaki glikozun toleransı da kötüleşir. Ayrıca gastrointestinal sistemde besinlerin geçiş hızında da bir yavaşlama olduğu göz önüne alınırsa akşam yemeğinin daha çok sağlıklı proteinlerden zengin olması önemlidir. Et, yumurta, balık, tavuk veya hindi eti ve salata bazal metabolizma hızını arttıran en önemli yiyeceklerdir.



PEYNİR ALTI SUYU VÜCUDA GÜÇ KATAR

Peynir altı suyu peynir yapımında oluşan whey proteinlerinden zengin sıvıdır. Peynir aldığınızda gördüğünüz su peynir altı suyudur. Sadece protein içeren peynir altı suyu sindirimi kolay, metabolizmaya dost, amino asitlerinden yoğundur. Kas yapımını arttırır, doku onarımını hızlandırır ve düzenli olarak peynir altı suyunu yoğurda katarak veya salatanıza zeytinyağı ile beraber ekleyerek tükettiğinizde metabolizmanın dengeli bir şekilde hızlandığını, bedenin güçlendiğini hissedersiniz. Aldığınız peynirlerin suyunu dökmeyin ve derin dondurucuda saklayın. Çorba ve ekmek yapımında, salata sosları hazırlarken kullanabilirsiniz.



KAHVALTIDA SAĞLIKLI KARBONHİDRATLARI AZ DA OLSA TÜKETİN

Vücudumuz insülini sabah en üst düzeye çıkarır. Bu sebeple kahvaltı öğününde sağlıklı proteinlerin yanında sağlıklı karbonhidrat içeren bir yiyecek tüketirseniz bu karbonhidratlar enerji olarak kullanılır. Yaşla metabolizmanızın yavaşlamaması için kahvaltıda mutlaka tam buğday, tam çavdar, ekşi mayalı tam tahıllı ekmeklerden bir veya iki küçük dilim yemeniz gerekiyor. Kısacası rafine olmayan sağlıklı ekmek çeşitleri metabolizmayı hızlandırmakta, ilerleyen yıllarda metabolizma düşüşünü de önlemektedir.



BUĞDAY RUŞEYMİ ANA YAKIT

Buğdayın özünde bulunan omega 3 yağ asidi, E vitamini, çinko minerali ve diyet lifleri metabolizmanın hızlanmasında eşsiz kaynaklardır. İçeriğindeki lesitin sayesinde karaciğerde yağlanmayı önleyen buğday ruşeymi krom ve manganez minerallerini fazlaca ihtiva etmesinden dolayı metabolizma düzenleyici etkiye de sahip. Her 1 ton buğdaydan sadece 1 kg buğday ruşeymi elde edildiğini düşünürsek, ruşeym hem az bulunan hem de besleyici bir süper besindir. Ruşeym kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalbe giden damarlarda yağ damlacıklarının birikmesini önler ve kalbin tüm organlara kanı güçlü pompalanmasını sağlar. Günde iki yemek kaşığı buğday ruşeymini yoğurda katarak ya da taze meyvelerle püre yaparak ara öğünde yemek metabolizma açısından en iyi formül.



BOL YÜRÜYÜŞ ŞART

Aktivite günlük kalori harcamasını arttıran dolayısıyla metabolizmayı hızlandıran doğal bir ilaç. Ancak önemli olan aktivitenin düzenli yapılması. Haftada en az dört kere en az 45-60 dakikalık bir aktivite metabolizmanın düşmesini önler. Aktivite sıklığını artırır ve süresini uzatırsanız metabolizmanız da hızlanır. Basketbol, futbol, yüzme, tenis, koşu, yürüyüş metabolizma için yaşam boyu yapabileceğiniz aktivitelerin başında geliyor.



İYİ UYKU, SÜPER METABOLİZMA

Çok uyuyorsanız veya uyku bozukluğunuz varsa metabolizmanız tehlikede demektir. Bunu önlemek için uyku düzenleyici melatonin düzeyini dengede tutmak gerekir. Yaşla birlikte melatonin sentezi azalır, metabolizma yavaşlar. Melatonin iyi ve kaliteli uyku, metabolizma hızı için önemli bir hormondur. Melatonin düzeyinin düşmemesi ve düzenli çalışan metabolizmanın ertesi gün hızlı olarak çalışıp kalori yakımını desteklemesi için süt ve ceviz iki önemli besin. Sütte bolca bulunan triptofan gece boyunca beyinde melatonin sentezini uyaracak, ceviz doğada melatonini yüksek miktarda içeren tek besin olduğu için iyi uyku dolayısıyla süper metabolizma için destek olacaktır.



SİNDİRİM PROBLEMİ METABOLİZMAYI BOZAR

Sindirim sistemini besleyen, sindirim kanalı sağlığını en iyi koruyan besinler yoğurt ve bademdir. Her gün bir kase yoğurt ve günde bir avuç içi kadar çiğ tuzsuz badem metabolizma sinyallerinin süper çalışmasında turbo etkili doğal besinlerdir.



?B6 VİTAMİNİ ENERJİ SİSTEMİNİN SIRRI

B6 vitamini vücutta hayati fonksiyonları destekleyici görev yapan hormonların, kırmızı kan hücrelerinin ve enzimlerin çalışmasında etkili bir vitamindir. Hormonların ve bağışıklık sisteminin dengesini sağlayan B6 vitamini kolesterol birikimini engeller, vücudun enerji sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Hindi eti, Antep fıstığı içi, ay çekirdeği ve kuru barbunya yüksek miktarda B6 vitamini içerir. Salatalarınıza günde bir kaşık Antep fıstığı ya da ay çekirdeği içi eklemeniz metabolizma yavaşlamasını önler. Haftada bir-iki kere kuru barbunya yemeği, haftada en az bir kere hindi sote gibi sağlıklı yemekler ile beslenme çeşitliliği sağlamanız yaşam boyu iyi metabolizma için yeterlidir.