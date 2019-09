4 günde 2 kilo verdiren organik süt diyeti

Süt, hayatımızdaki en değerli besinlerin başında geliyor. Hem besleyici değeri yüksek olan hem de birçok hastalığın dermanı sütün organik yollarla elde edilip tüketilmesinde ise birtakım soru işaretleri bulunuyor. Öyleyse gelin paketlemesinden üretimine hem organik sütün tanımlamasını yapalım hem de organik sütle 4 günde 2 kilo verdirecek diyetimize bir bakalım

Süt şüphesiz hayatımızdaki en değerli besinler arasında yer alıyor. Besleyici değeri yüksek olduğu için kemik ve dişlerin sağlıklı gelişiminde, kalp damar hastalıkları, inme, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz ve kolon kanseri gibi birçok hastalığın önlenmesinde inanılmaz yarar sağlıyor.

Süt, biyolojik değeri yüksek hayvansal protein, kemiğe en çok giden hayvansal kaynaklı kalsiyum, fosfor, çinko, B2, B6 ve B12 içeriyor. Ayrıca sütün yağında yüksek oranda A ve D vitaminleri de bulunuyor. Süte rengini veren ise iki değerli bileşen mevcut. Sütün yağlı kısmında bulunan karotenoidler sarımsı rengi verirken sütün doğal yapısında bulunan B2 vitamini ise floresan rengi veriyor.

1 yaş üzeri büyüme yaşındaki tüm çocuklar, ergenlik dönemindeki kız ve erkekler, hamile ve emziren anneler, yaşlılar olmak üzere yaşamın her döneminde süt her gün tüketmesi gereken en değerli besinlerden. Anlayacağınız, içerisinde bulunan proteinden dolayı tok tutucu, CLA dediğimiz konjuge linoleik asit gibi yağ yakıcı bileşenler nedeniyle de hem kas yapımını güçlendirici hem de zayıflamayı kolaylaştırıcı, koroner kalp hastalığına kalkan süper bir besin...

Süt ile ilgili yanlış bilgiler duysanız da bir beslenme uzmanı olarak kanıtlanmış doğru bilgiler ışığında sizlere tavsiyem her gün mutlaka 1 su bardağı kadar süt tüketmeye devam etmeniz. Çünkü orta düzey süt tüketimi genel sağlık açısından bir risk yaratmadığı tam tersine tam yağlı süt içiminin kalp sağlığından kemik dokusu gelişimine kadar yararı bulunduğu belirtiliyor.

ORGANİK HAYVANCILIĞIN SONUÇLARI

Organik sütü; sentetik kimyasal tarım ilaçları kullanmadan, hormonlar, genetiği değiştirilmiş organizma kullanılmadan, hayvan refahı için gerekli şartların sağlanarak yetiştirilen hayvanlardan elde edilen süt olarak tanımlayabiliriz. Kısaca organik hayvancılık esaslarına göre yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilen sütü tanımlayan bir terminoloji olmakla birlikte aflatoksin içermeyen, pestisit kalıntısı taşımayan, besin değeri yüksek, antibiyotiksiz süt anlamına geliyor bu tanımlama.

Taze mera, saman, tahıl ve diğer tahıl ürünleri de dahil olmak üzere organik sütün elde edildiği ineklere sağlanan tüm yemlerin GDO'dan arındırılmış olması, sentetik gübre, böcek ilacı ve pestisit içermemesi gerekiyor. Organik sertifikasyon süreci, bu hayvanların otlama arazisine önceki üç yıl boyunca yasaklanmış hiçbir maddenin kullanılmadığının belgelendirilmesini gerektiriyor.

Ayrıca bir konuya daha değinmek isterim. Organik süt elde edilirken havyanların mutlaka organik besin sertifikalarında yer alan düzenlemelere göre hareket etmesi ve organik meralarda hayvanın beslenmesinin sağlanması şart. Merada beslenmenin ilkbahar mevsiminden soğukların başladığı zamana kadar yaklaşık yılda en az 120 gün boyunca devam etmesi söz konusu.

PAKETLEME ÇOK ÖNEMLİ

Süt tüketiminde ambalaj ve paketlemenin önemi sanılandan daha büyük. Bu noktada aseptik ambalajın en önemli özelliği ürünleri uzun süre paketlendiği günkü tazeliğinde koruması. UHT süt ambalajları, sütün bozulmasına neden olabilecek özellikle de ışık ve oksijen gibi çevresel faktörleri engellemek amacıyla tasarlanmış çok katmanlı ambalajlardır. Aseptik karton ambalajların altı katmanlı yapısı sayesinde, süt gibi hassas bir besin hiçbir katkı maddesi olmaksızın aylarca oda sıcaklığında tazeliğini koruyor. Malzemenin yüzde 70'ini oluşturan kağıt, ambalaja sertlik, sağlamlık ve form veriyor.

Paketlemenin en önemli özelliği ise sütün bozulmasına sebep olan ışık ve oksijeni geçirmemesi. Bu sayede, soğutucu ve koruyucu katkı maddesine gerek kalmaksızın sütün bozulmadan korunabilmesini sağlanıyor.

BAKANLIK SERTİFİKASINA DİKKAT!

Organik sütler çevreye olan olumlu etkileri açısından normal sütlerden daha üstün gibi görünse de besinsel açıdan bu iki süt arasında aslında anlamlı bir fark yok. Her ikisini de tercih etmeniz sağlığınıza katkı sağlar. Önemli olan güvenilir bir markayı tüketmeniz. Organik sütü satın almak isterseniz size önerim Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organik ürün olarak sertifikalandırılmış olanları tercih etmeniz olacaktır.



SABAH YULAF ÖĞLEN MERCİMEK...



KAHVALTI

METABOLİZMA DÜZENLEYİCİ YULAF LAPASI

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı mutfak robotunda çekilmiş yulaf

Yarım su bardağı süt

10 adet taze çilek

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Yulaf, tarçın, vanilyayı tavaya koyun. Üzerine süt ilave ederek pişirin. Pişen yulafı kaseye alın üzerine bal gezdirip taze çilekleri dilimleyerek servis edin.



ÖĞLE YEMEĞİ

YEŞİL MERCİMEK SALATASI

MALZEMELER:

1 adet kapya biber

1 adet çarliston biber

4 yemek kaşığı yeşil mercimek

1/4 demet dereotu

1/4demet maydanoz

30 gr. lor peyniri

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1/4 adet limon

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Haşlanmış yeşil mercimek, ince doğranmış biber, dereotu ve maydanozu geniş bir kaba alın, üzerine lor peynirini ekleyin. Bir kasede zeytinyağı, limon ve nar ekşisini karıştırın ve hazırladığınız salata ile harmanlayın.

ARA ÖĞÜN

1 su bardağı sütlü kahve

AKŞAM YEMEĞİ

2 dilim beyaz peynir

1 dilim karpuz

1 dilim tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN

1 su bardağı muzlu süt