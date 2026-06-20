Karaciğer yağlanmasında ezberler bozuluyor

Tıpta 'Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Yağlı Karaciğer' olarak anılan sinsi hastalık, sadece kiloluları değil, normal kilodakileri de tehdit ediyor.

Yağlı karaciğer hastalığı, hücrelerin enerjiyi işleme veya depolama yeteneğinin bozulması sebebiyle ortaya çıkıyor. Peki bu hastalığa karşı ne yapmalı?

Günde 2-3 fincan kahveden Akdeniz diyetine, karaciğerin yükünü hafifletecek sekiz pratik yöntemi keşfedelim.

Normalde karaciğer yağlanması her 100 kişiden 38'inde görülürken, aşırı kilolu ve obezitesi olan kişilerde her 100 kişiden 45-69 kişide yaygın şekilde gözlenir. İlaç yan etkisi ve alkol alımından bağımsız olarak gelişen bu tür yağlanma, fibrozis, siroz ve hepatosellüler karsinoma için risk taşır. Normal kilolu kişilerin yüzde 19'unda metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer hastalığı gözlendiği bilimsel raporlarda bildirilmiştir. Tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyon hastalarının birçoğunda karaciğer yağlanması mevcuttur. Sağlıksız beslenme, aktivite yapmama, sigara içme, gıda güvencesizliği gibi bağımsız faktörlerin bu yağlanmayı tetiklediği bildirilmiştir. Her ne kadar Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi bu tip yağlanmayı tedavi etmeye yönelik Resmetirom ilacını onaylasa da bu ilacı diyet ve egzersiz ile kullanımı önermiştir. Açıkçası sağlıklı beslenme, yağ dokusundan zayıflama ve egzersiz gibi değiştirilebilir yaşam faktörleri ile yağlanmanın ortadan kaldırılması temel hedef olarak güncelliğini korumaktadır. Mayıs 2026 yılında Hepatology dergisinde yayımlanan derleme, karaciğer yağlanması için yapılması gereken beslenme ve yaşamsal önerilerin yenilendiğini açıkladı. Önceden 'Alkole Bağlı Olmayan Karaciğer Yağlanması' olarak adlandırdığımız bu hastalığın adı artık Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Yağlı Karaciğer hastalığı olarak değiştirildi. Metabolik disfonksiyon yani hücrelerin enerjiyi işleme veya depolama yeteneğinin bozulması... Peki bu hastalığa sahip olanlar ne yapmalı? Sekiz maddede bu konuya açıklık getirmek istedim.

METABOLİK DİSFONKSİYONLA MÜCADELE İÇİN 8 YÖNTEM

1. SAĞLIKLI ZAYIFLAMA YAĞLANMAYI TEDAVİ EDER: Obezite olsun veya olmasın, özellikle vücut ağırlığında yüzde 3-10 kadar bir azalmanın yağlanmayı düzelttiği bildirilmiştir. Vücut yağ dokusu azaldıkça karaciğer yükü azalır ve fonksiyonel olarak aktif çalışmaya devam eder.

2. DÜZENLİ AKTİVİTE, KARACİĞER YAĞLANMASININ DÜŞMANI: Araştırmalar, tüm fiziksel aktivite düzeyinin artırılmasını irdelemektedir. Haftada 150-300 dakika yoğun egzersiz yapmanın, haftada 2-3 kere direnç egzersizleri eklemenin ve sedanter yaşam şeklinden uzaklaşmanın karaciğerin her hücresinde yağlanmanın gerilemesinde önemli etkisi olduğunu belirtmiştir.

3. KALORİLERİ KISITLAMAK KARACİĞERİ YENİLER: Kalori kısıtlaması, karaciğer yağlanmasını tedavi etmekte diğer önemli bir faktör olduğunu vurgulamak önemli. Günde 500-1000 kalori kadar günlük kalori alımında kısıtlama yapmak, karaciğerin çalışma kapasitesini artırmaktadır.

4. AKDENİZ DİYETİ KARACİĞER YAĞLANMASININ İLACI: Akdeniz Diyeti, Düşük Karbonhidratlı Akdeniz Diyeti ve az ama sağlıklı yağ alımı, karaciğer yağlanması için en etkin beslenme şeklidir. Gece açlığı, özellikle 10-12 saat olan bir yeme molası, karaciğeri mükemmel yenileyen bir faktördür.

5. SPESİFİK DİYET TAVSİYELERİ KARACİĞER YAĞLANMASINI İYİLEŞTİRİR: İşlenmiş etleri beslenmeden arındırmak, endüstriyel fruktoz tüketimini sonlandırmak, ultra işlenmiş yiyecekleri tüketmemek, doymuş yağ içeren besinleri sınırlandırmak, karaciğer yağlanması olan hastaların beslenmelerinde mutlaka yapması gereken sağlıklı yaşam değişiklikleri olduğunu unutmamak gerekiyor.

6. KAHVE İÇİMİ KARACİĞER YAĞLANMASI İÇİN ÖNEMLİ: Yeni kılavuzlara da giren bu öneri oldukça değerli. Günde 2-3 fincan kahve içimi, karaciğerdeki yağların erimesini sağlayan süper içecek olduğunu hatırlatmak isterim.

7. OMEGA-3 VE DİYET LİFİ KARACİĞERDEKİ YAĞLANMAYI YOK ETMEDE BÜYÜK DESTEK SAĞLAR: Omega-3 yağ asitlerinden zengin doğal besinler olan yumurtalar, balık, ceviz, keten tohumu, çiya tohumu ve diyet lifi içeren taze sebze, meyve, tam tahıl, baklagil ve kuruyemişlerin düzenli tüketimi, karaciğerin hem yağlanmasını giderir hem de karaciğer yağlanmasından korur.

8. ALKOL VE SİGARA, KARACİĞERİN DÜŞMANIDIR: Her ne kadar alkole bağlı gelişmişse de otoriteler, alkol kullanımı ve sigara içmeyi hiçbir karaciğer yağlanması türünde az tüketim olsa dahi izin vermediğini bildiriyor.

PEKİ NE ZAMAN TÜKETMELİ?

Kesinlikle sabah aç karnına veya günün herhangi bir vakti aç karnına değil! Öğünle beraber veya öğün sonrası hemen suyla seyreltilerek veya salataya eklenerek tüketim sağlanmalı. Eğer prediyabet, diyabet, insülin direnci, obezite gibi sorunlarınız varsa sağlıklı beslenmenizi günde 2 veya 3 defayı geçmeyecek şekilde 1-2 yemek kaşığını da aşmayacak miktarda ister suyla seyreltilmiş olarak isterseniz kendi tabağınıza ayırdığınız salatanıza sirke ekleyebilirsiniz. Sirkeyi tüketemeyecek kişiler sirke kullanmamalıdır!

SİRKELER ZAYIFLATIR MI?

Sirke; salatalara bazen de bazı çorbalara eklenen, lezzet veren, antiseptik etkili müthiş fermente bir gıdadır. Ve sirkeler daha çok midede olan zararlı bakterilerin etkin yok olması, yağ yakımını sağlamak amacıyla da su ile seyreltilmiş olarak içilen süper tat vericilerdir. Sirkenin bu anlamlı faydalarından faydalanan yine takviye grubu sirke hapları, sirke gummy adında sakızları geliştirmiş ve güzelim ev yapımı sirkeler yerine bunları kullanın demiştir. Ancak bilimsel açıklanan tüm yayınlarda sirke haplarının içerdiği asetik asit yüzdesinin çok düşük olması sebebiyle genel sağlık için etkili yeterli dozu sağlamadığı için etkili olmadığını bildirmiştir. Genel olarak biraz da sadece elma sirkesinin ön plana çıktığı hatta zaman zaman moda olan sirkelerin daha aktif pazarlandığını görüyoruz. Mesela ananas sirkesi gibi. Aslında elma sirkesi, üzüm sirkesi, beyaz sirke, şarap sirkesi, pirinç sirkesi dahil tüm sirkeler yağ yakımı, kan şekeri regülasyonu için benzer etkilidir. Yani ananas sirkesine özel düşkünlük yaratmak yetersizdir diyebiliriz.

KESKİN SİRKE KÜPÜNE ZARAR

Sirkeler ödem atan bir gıda değildir. Ve direkt içilebilecek bir lezzet verici hiç değildir. Mide yanması, yemek borusu tahrişi, ağız içi lezyonlara kadar ciddi yan etkiler sağlayabileceğinden salataya eklemek, su ile seyreltilmiş olarak içmek, çorbaya gezdirip içmek yapılabilecek en iyi sirke tüketimidir. Sirkenin hem tüketim miktarı, tüketim zamanı ve şekli sağlık açısından; karbonhidratların öğün sonrası kan şekeri ani yükselmesini önlemek, mide boşalımını geciktirmek ve yağ asitlerinin oksidasyonunu artırmak gibi olumlu faydaları olmaktadır. Ama unutmayın, tüm sirkeler metabolik bu faydalar açısından aynıdır. Bir sirkenin bahsettiğim metabolik faydasından yararlanmak için öncelikle o öğünde alınması gereken asetik asit miktarı önemlidir. Sirkelerin elma mı ananas mı olmasından çok içerdiği asetik asit miktarı, kan şekeri, yağ yakımı, mide boşalması, helikobakter pilori inhibasyonu için temel kriterdir. Bu nedenle 1-2 yemek kaşığı sirke, ortalama literatürde de etkili olduğu bildirilen 750-1500 mg arasında asetik asit alınmasını sağlayarak metabolik fayda sağlayacak etkiyi başlatmaktadır. Elma sirkesi hepimizin evinde daha çok tüketilen ve ev yapımı oldukça kolay olan sirke olduğu için ben elma sirkesi tüketimini daha fazla önemsiyorum sevgili okuyucularım.