Yağdan kilo vermek için dikkat edilmesi gerekenler

Dengeli beslenme ve düzenli hareketin birlikte uygulanması, sağlıklı yaşamın temel adımları arasında... Çinkodan zengin besinler, tam yağlı peynir, kuru hurma ve ölçülü kahve tüketiminin yanı sıra doğru öğün düzeni ve düzenli egzersiz genel sağlığı ve kilo kontrolünü destekliyor

Çinko destekli bir zayıflama diyeti mükemmel iştah kontrolü sağlar kan şekeri dengeler. Bu sebeple çinkodan zengin besinler mutlaka zayıflama diyetinde olmalı. Kırmızı et, balık, yulaf, tam buğday makarna, kabak çekirdeği içi, hindi eti ve peynirsiz zayıflama olmaz.

Vücudumuz yağ yakarken kaostan hoşlanmaz. Öğün sayısı bu sebeple ne sık ne de 1 veya 2 öğün olduğunda yağ kaybetmez. 3 ana öğün ve 1 ara öğün ideal yağ yakımı için şarttır. Öğünler arası 4 saat mesafe korunmalı ve en son yenilen öğün ile sabah yenecek ilk öğün arası en az 8 en fazla 12 saate kadar gece açlığı korunmalıdır.

Günde 2 veya 3 fincan Türk veya filtre kahveyi yürüyüşlerden en az 30 dakika önce içerek yapılan uzun yürüyüş daha fazla yağ yakacaktır. Ve günde 2 fincan yeşil çay yağ yakımına destek sağlar. En iyi yağ yakımı sağlayan egzersizler öğleden sonra yapılan aktivitelerdir.

Aktivite günün her vaktinde elbette yapılır ancak vücudu maksimum yağ yakma moduna geçiren haftada 2-3 direnç egzersizleri ve interval yürüyüşlerdir. Öğünlerde taze mevsim sebzelerinden mutlaka bol salata olmalı. Salataya az zeytinyağı eklenmelidir. Mevsiminde taze yeşil yapraklı sebzeler, domates, salatalık, biber çeşitleri, dereotu, rokayla hazırlanan salatalar yağ yakımını destekler.



TAM YAĞLI PEYNİRİ DÜZENLİ YEMENİN FAYDALARI

Çiğ sütten yapılıp olgunlaştırılan peynirler geleneksel peynir çeşitliliğimizin de korunmasını sağlayan müthiş besinlerdir. Peynir fermente süt ürünüdür; probiyotiktir. Ve A, K2, B2, B12, D vitaminleri, kalsiyum, fosfor, iyot, selenyum, çinko, CLA ve kalbi koruyan doymuş yağ çeşitlerinden zengindir. 1 yemek kaşığı yani 40 g lor peyniri peynir 40 kalori, 4 g protein, 3 g yağ içerir. 1 dilim Ezine peynirimiz 90 kalori olup 6 g protein içerir. Peynir tiroid sağlığını koruyan, K2 vitamini sayesinde D vitamini biyoyararlılığını arttıran ve kemiklere kalsiyumun çökmesinde yardımcı biyolojik etkisi yüksek hayvansal protein kaynaklarıdır. Peynirdeki kalsiyum vücutta yağ üreten enzimi doğrudan baskılar ve yağ yakımını hızlandırır.

Ve kalori yakımını hızlandıran genleri aktive eder. Peynir kazein proteininden zengindir. Kazein triptofandan zengindir ve sabah kahvaltıda peynir yemek kan kortizolünün düşmesini sağlar. Gece yatmadan önce yenen eski kaşar, tulum, Ezine peyniri, kars kaşarı veya kars gravyeri triptofandan daha zengindir ve daha iyi uyumaya destek olur.

Peynir yediğinizde bağırsaklardan bütirat üretimi artar bağırsak iç çeperi güçlenir. Dolayısıyla bağırsaklarda geçirgenlik azalır. Peynir kan damarlarını tıkamaz, kolesterolü yükseltmez, inflamasyonu arttırmaz, kemikleri kırmaz. Bunların tam tersini yapar. Tam yağlı peynir yiyin. Günde 2 maksimum 3 dilimi geçmeyin.



KURU HURMA ŞEKER DEĞİL BESİN DEPOSU

Kuru hurma glikoz, fruktoz ve sakkaroz içerse de glisemik indeksi elma, kayısı ve muza göre glisemik indeksi daha düşüktür. Bu nedenle kan şekeri seviyelerini izleyenler için yavaş ve kontrollü gayet güvenli tüketilebilecek bir meyvedir. Kuru hurma lösin, glisin, glutamik asit dahil 23 amino asit içeren mükemmel bitkisel protein kaynağı olduğu gibi sağlıklı yağları ise oldukça az içerir. Ateroskleroz, kan yağları bozukluğu için mükemmel bir beslenme seçeneğidir.

Diyet lifinden en zengin meyvelerden biridir. Kuru hurma; güçlü bağışıklık ve kalp sağlığı koruyucu kuersetin, klorojenik asit, sinamik asit, kafeik asit, kateşinler, tokoferoller ve karotenoidler gibi güçlü fenolik bileşikleri yoğun içerir. İnsan çalışmalarında 12 hafta boyunca günde 4 ile 8 adet kuru hurma tüketiminin güvenli glisemik yük sağladığı 12 hafta boyunca açlık kan şekeri, HbA1c üzerinde değişiklik yaratmadığı görülmüştür.

Tip 2 diyabetli hastalara 16 hafta boyunca düzenli kuru hurma tüketiminin lipid profilini düzelttiği gözlenmiştir. Kuru hurmayı evde yapacağınız tariflerinizde mutlaka kullanın. Kuru hurma kurabiye ve keklerde yumuşak doku vermeyi sağlar. Koruyucu, katkı, eklenmiş şeker olmadan sadece kuru hurmayla yağlı tohumların sürülebilir kremaları, ezmeleri, enerji topları, enerji barları, protein barları, sağlıklı kek, kurabiyeler ve çikolatalar sağlıklı beslenmenin doğal parçası olarak güvenle tercih edilmelidir. Kuru hurma şeker değil bir besleyici bir kuru meyvedir ve sağlıklı ya da kronik hastalıkları olan 7'den 70'e herkesin yiyebileceği anti mikrobiyal, antiviral, anti diyabetik ve anti kanser aktiviteli etkisi in vitro olarak gösterilmiştir.



SABAH KAHVESİ KORTİZOLÜ BOZMAZ

Sabah kahvesinin birçok kişi için o kadar çok faydası vardır ki; saymakla bitiremeyiz. İlk faydası sabaha enerji dolu bir uyanıklık sağlamasıdır. Kafeinin bu etkisi ile sabah uyandıktan sonra içeceğiniz 1 fincan kahve ile hızlı ayılmanızı sağlar. Sabah aç karnına içilen kahve bağırsakları uyarır düzenli sindirim sisteminin çalışmasını sağlar.

Kahvede bulunan antioksidanlar kalp ritmini düzenler, karaciğeri korur, kalp krizine karşı riski azaltır, mikrobiyotadaki iyi bakterileri çoğaltır. Düzenli kahve içimi safra kesesi taş oluşumunu engeller. Kahve; B2 vitamini, kafein, magnezyum ve polifenoller içeren antiinflamatuvar içecek olduğunu unutmamak gerekiyor. Mide problemi olanlar, reflü, hipertansiyon, tiroid hastaları, hamileler, emziren anneler, uyku problemi olanlar ve kafeine duyarlı kişiler kafein alımını sınırlamalı ve aç karnına kahve içmemelidir. Tiroid hastaları ilaç alımından en az 1 saat sonra sabah kahvesini içebilirken diğer riskli durumlarda kahvaltı sonrası kahve içimini tercih etmeleri daha uygundur. Bunun dışında herkes sabah veya günün her zamanı kahve içmesinde problem yoktur. Kafeinli tüm içecekler sadece sabah değil günün her zamanı kortizol seviyeleri üzerine kısa vadeli genellikle 1-2 saat boyunca yükseltme etkisi gösterir ancak bu yükselme stres altında olup içilirse kortizolü yükselttiği de belirlenmiştir.

2008'de yapılan bir çalışma düzenli sabah kahvesi içenlerin kortizol tepkilerinin azaldığını çünkü buna vücudumuzun tolerans geliştirdiğini göstermiştir. Aç karnına kahve içmenin kortizol seviyelerinde fark yarattığı konusu net olmadığı gibi kahve içimiyle ilgili artan kısa süreli kortizolün sağlığımızı etkilediği de gösterilmemiştir. Sabah kahvesi iyidir, içebilenler için gayet enerji dolu bir sabaha başlamanın en zevkli anıdır. Sabah aç karnına kahve ne mide asitlerini alt üst eder ne de kortizolün kronik ve ani aşırı yükselmesini tetikler. Türk kahvesi, filtre kahve ve çeşitleri şekersiz ve yapay tatlandırıcı eklemeden içimi sağlık için faydalıdır. Ancak günde optimal 3 en fazla 4 fincan doz aşımını geçmemek kaydıyla.