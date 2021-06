Türkiye'de kadının el emeğini güçlendirecek bir proje mart ayında start aldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na gelen Ayşe Keşir koltuğa oturur oturmaz ekibiyle birlikte 81 ilde 'hayali olan kadınları' buluşturmak için yola çıktı. "Kadının emeği, Türkiye'nin istikbali" adıyla bir proje başlattı. İlk toplantı Hakkari'de yapıldı. Hafta başında ise bu kez durak Türkiye'nin batısındaki Balıkesir'di. Köyünde tarhanadan kağıt katlamaya, iğne oyasından kahvaltılık ürünlere kadar el emeğiyle üretim yapan kadınlarla buluşuldu. İŞKUR, Tarımsal Kalkınma, KOSGEB, AB fonlarından destek alarak işlerini büyüten kadınlar kendi deneyimlerini anlattı. İş fikri olan girişimci kadınlara, cesaret ve sabırla her işin başarılabileceğini gösterdi. Kamu kurumlarından gelen bürokratlar kadınların desteklerden nasıl faydalanılabileceğine ilişkin detaylar verdi. Projede bundan sonraki durağın Samsun ve Amasya olması planlanıyor. Daha sonra da Aydın ve Rize'de kadın buluşmaları yapılacak.



81 ilde kadınların örgütlenmesi için sahaya inen AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile projenin detaylarını konuştuk. Türkiye'nin dört bir yanında kadın girişimciliğini desteklemek için yola çıktıklarını, gerek KOSGEB'in finansman, gerekse İŞKUR'un istihdam desteklerini Anadolu'da kadınlara anlatmak için çalıştıklarını belirten Keşir, "Girişimci olmak isteyen kadınlara sağlanan desteklerin birkaç ayda tüm Türkiye'de bilinmesini istiyoruz. Bunun için 4-5 ekip Anadolu'ya dağılacak" diyor.

Aslında AK Parti Kadın Kolları'nın amacı kadınların kafasında bir kıvılcım başlatmak.

Bu kıvılcımın domino taşı etkisi yaratacağını söylüyor Keşir...

Hedef, Türkiye genelinde 30 bin kadına ulaşmak...

Keşir'in "Anadoludan bir kadın şahlanışını başlatmak, kadınların hayalini, enerjisini Anadolu'dan harekete geçirmek istiyoruz" sözleri ise çok anlamlı...

Peki ya Hakkari toplantısı işe yaramış mı?

Keşir'in söylediğine göre 10'a yakın kadın hem il örgütü hem de kamuyla irtibata geçerek girişimde bulunmuş...

Balıkesir'deki toplantıda devletin verdiği fonlarla desteklenen kadınlar deneyimlerini anlatırken salondakilerin heyecanına bizzat tanıklık ettim.

"Kadının emeği, Türkiye'nin istikbali" projesi her ilde 200-300 kadını kendi el emeğiyle girişimciliğe ikna etse bile 7 milyondan fazla kadın yapar.

Bu kadınlar hem el emeklerini paraya dönüştürüp ev bütçesine katkı sağlar hem de kooperatif bünyesinde çalıştıkça kayıt dışının azalmasını sağlar.

***



AYDA 150 ÜRÜN KARGOLUYOR

Devlet desteklerinden yararlanıp kendi işinin patronu olan kadınlardan biri BioGurme'nin sahibi Ayşe Özdamar... 4 yıl önce KOSGEB'den aldığı 50 bin liralık finansman desteğiyle ekşili ekmek, peynir ürünleri satılan şirketini kurmuş.



Eşinin de sahibi olduğu çiftlikle el ele verip ürün çeşidini sucuk, bal, zeytin, zeytinyağı, tereyağı ile zenginleştirmiş. Bugün sosyal medyada 17 bin takipçiye ulaştığını, Türkiye'nin her tarafına ayda 100- 150 ürün gönderdiğini söylüyor.

***



GAZETE KAĞIDINDAN SEPET YAPIYORLAR

Anadolu'nun başarılı kadınlarından biri de Bereket Versin Kadın Kooperatifi/ Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nin başındaki Şengül Topçu… 2016'da belediye Şerif Paşa'daki binada Hanımeli Çarşısı kurmuş. 50 kadın ürettiklerini çarşıda satıyormuş. Topçu, "Akpınar Yaşam Merkezi'nde üretim atölyeleri oluşturduk. 600 kadınımızla üretim yapıyoruz. 2020'de de Bereket Versin Kadın Kooperatifi'ni kurduk.



Topraktan soframıza değer katan ürünler, el sanatları, sıfır atık projesiyle gazete kağıdından yaptığımız sepetler var. Tarım İl Müdürlüğü'nden destekler aldık. Doğal şehrin doğal ürünlerini satıyoruz. Kadınlar 100 TL ila 2.000 TL arasında para kazanıyor" diyor.

***



5 BİN TL KAZANANLAR VAR

Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kuran Berrin Var da birçok projeye imza atmış… 2013'te kurulan kooperatifin 108 tane kadın ortağı var. Hayvancılık, tıbbi aromatik bitkiler, coğrafik işareti olan iğne oyası üretimi yapıyor. Var, "Artık yok olmaya yüz tutmuş iğne oyasını günlük hayatımızda kullanıp, yeni nesillere aktarmak için çeşitli projeler yapıyoruz. FAO ile birlikte 'Önder Kadın Çiftçi Projesi' başlattık. Bütçeyi onlardan aldık.



Her köyden iki tane önder kadın seçtik. 5 yılda 25 aile işletmesini 75'e çıkaracağız. 'Tarlalarda şenlik var' projesiyle daha fazla gelir getirecek ürünleri ekiyoruz. 'Kaz dağlarında kadın çobanlar arıyoruz' diye bir proje başlattık. 20 tane kadın çobanımız oldu. Ürünleri e-ticaret yoluyla ve sipariş üzerine satıyoruz. Her ay 4.000-5.000 TL kazanan kadınlarımız var" diyor.