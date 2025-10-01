Can Holding operasyonuyla pandoranın kapağının açılacağı belliydi. Çünkü, ortada bir satış ve onun kara hikâyesi vardı. Niye kara diyorum? Belli ki, iş dünyasının "para almadan satış yapmaz" dedikleri Turgay Ciner, Can'larla 'al gülüm, ver gülüm' tarzında bir alışverişe girişmişti. Ve nihayetinde de kaçakçılıktan elde edilen kara parayla yapılan 'alış-veriş'ini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kaçıramayacaktı.

Biliyorsunuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamında Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın tutuklanmasının ardından Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Başsavcılığın açıklamasında, Can Holding A.Ş.'nin 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren medya kuruluşlarını satın aldığı hatırlatıldı. Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu öne sürüldü.

10 yıldır Londra'da yaşayan, malı/mülkü İngiltere'ye kaydıran, Türkiye'de birçok yatırımını satan Ciner'e henüz ulaşılamadı. Oğlu ve yöneticileri gözaltına alındı. Park Holding ve bağlı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı yönetim kayyumu olarak atandı.

Peki hafta sonu yaşanan operasyon öncesi ne oldu?

Gelin cuma günü yaşananlara bakalım…

Piyasa değeri 80 milyon dolar seviyesinde bulunan, halka açıklık oranı yüzde 32 olan Ciner'in kontrolündeki Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) hisselerinde Cuma günü olağan dışı hareketler vardı.

Neden olağan dışı diyorum?

Çünkü, Turgay Ciner'e ait Park Elektrik'in Borsa İstanbul'daki verilerinin tarihsel ortalamalarına bakıyorsunuz. Misal, son 3 aylık verilerine… Hissede ortalama günlük işlem hacmi 1.3 milyon adetlerle sınırlı. Hatta son 1 ayın ortalama günlük hacmi 600 bin adet. Cuma günü ise tahtada 16 milyon 760 bin lot işlem yapılmış. Hacim 448 milyon TL olmuş. Cuma günü satış yapanlardan biri elbette BofA… 1 milyon lot satmış. İşlem hacminin yüzde 20'sini yapmış.

Hatırlayın, cuma sabahı güne 26.46 TL'den başlayan Park Elektrik hisseleri 29.10 TL'yi görmüştü. Kapanışta 25.32 TL'ye gerilemişti. Günlük düşüş yüzde 4.3 olmuştu. Gün içerisinde yüzde 9.9 yükselip daha sonra yüzde 13 düşmüştü.

Bu veriler neyi gösteriyor?

Belli ki, birileri operasyonu önceden öğrendi, borsada yüksekten malı satıp ucuzdan topladı.

Bunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemesi gerekiyor.

Kim bunlar? Savcılık operasyonlarını önceden haber alıp borsada operasyon yapanlar kamuoyuna açıklanmayacak mı?

Defalarca dile getirdim. Bir kez daha yazayım. SPK, borsadaki manipülasyonlar konusunda yavaş hareket ediyor. Bence SPK Kanunu'nda bir değişiklik yapılıp, borsada piyasa bozucu durumlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları'na resen soruşturma yetkisi tanınmalı…