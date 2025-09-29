Latin Amerikalı turist sayısı artacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) Güney Amerika pazarındaki birçok ülkeye direkt uçuşları ve Türk dizileri Latin Amerikalı turistleri cezbetti. Brezilya'dan Arjantin'e, Meksika'dan Kolombiya'ya kadar pek çok ülkeden turistler, Türkiye'ye kültür turizmine gelmeye başladı. Yükselen ilgi, Latin Amerika bölgesinin en önemli fuarlarından biri olan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen, 29. Uluslararası Turizm Fuarı'na (FIT 2025) da damga vurdu. Bin 700'den fazla havayolu, operatör ve seyahat acentesinin katıldığı, 135 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarda THY standı büyük ilgi gördü. Fuar, 30 Eylül Salı gününe kadar açık olacak.







FUARIN TARİHİNDE BİR İLK

Dünya destinasyonlarının temsil edildiği fuarın açılışına ilk kez Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de katıldı. Arjantin'in kullanılmayan çok fazla potansiyeli olduğunu anlatan Milei, stratejik pazarlar için vize ve bürokratik prosedürleri ortadan kaldıracakları sözünü verdi. Fuarda, uluslararası havayolu ve turizm şirketlerinin stantlarının yanı sıra gastronomi bölümü de dikkat çekti.







THY SEFERLERİ ARTIRABİLİR

Turizmciler, Latin Amerikalı turistlerin kültür ve inanç turizmi için Türkiye'ye geldiğini belirtirken, grupların rotasının başta İstanbul olmak üzere, Kapadokya, İzmir, Bodrum, Kaş, Konya ekseninde şekillendiğini, çoğunluğu Katolik olan Latinlerin, Aziz Paul Yolu'nun yanında Hatay ve Tarsus'a olan ilgisinin de giderek arttığını dile getiriyor.

2022'de Arjantin'den gelen turist sayısı 41 bin 708, 2023'te 48 bin 383, 2024'te ise 56 bin 784 olmuştu. Sektör temsilcileri, bu yükselişte, THY'nin uçuş frekanslarındaki artış, Türk dizilerinin sağladığı PR ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın faaliyetlerinin etkili olduğunu belirtiyor. THY'nin geçen seneye göre Arjantin'den turist trafiği yüzde 35 artarken, yıl sonuna kadar milli hava yolu şirketinin 65 bin Arjantinli'yi Türkiye'ye götürmesi bekleniyor. THYnin Arjantin pazarındaki varlığını daha da güçlendirmek için 2500 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski sporlarından biri olan polonun Arjantin'deki turnuva etabına sponsorluk görüşmeleri yaptığı da öğrenildi.







SABAH'ın FIT 2025'e özel İspanyolca olarak hazırladığı özel gazete de fuarda katılımcılara dağıtıldı. Fuara, Turkuvaz Medya İcra Kurul Üyesi ve Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ve Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet de katıldı.